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18 Апреля 2011, 11:00 | Регион сегодня

Дорога в аэропорт выходит на финишную прямую

Подразделение Росавтодора Минтранса России ФГУ ДСД «Владивосток» является заказчиком–застройщиком таких объектов саммита АТЭС–2012, как мостовой переход на остров Русский через пролив Босфор Восточный и реконструкция участка автодороги М–60 «Уссури» (км 733,5 – км 752).

Ситуацию на этих объектах «ДК» попросил прокомментировать директора ФГУ ДСД «Владивосток» Александра АФАНАСЬЕВА.

– Александр Михайлович, похоже, реконструкция 20–километрового участка вступает в завершающую стадию. Что из себя будет представлять эта дорога в конечном виде?

– Обновленная дорога будет иметь по три полосы движения в каждую сторону, с разделительной полосой и барьерными ограждениями. Ширина полос – 3,75 м, крайние правые полосы с каждой стороны будут уширены до 4 метров в расчете на движение автобусов. Предусмотрены тротуары, а также 16 пешеходных переходов, расположенных над проезжей частью.

Объект включает четыре моста – через речки Саперка, Песчанка, Черная и Богатая, 19 водопропускных труб различного диаметра, а также три крупные развязки в районе Артема, Весенней и поворота на б. Лазурная с протяженностью эстакад 857 метров, 498 метров и путепровода 205 метров.

Таким образом, обновленная дорога позволит существенно повысить безопасность движения на этом участке, что пока является серьезной проблемой. К сожалению, из–за высокой плотности движения, поворотов и съездов пока здесь наблюдается большая аварийность. С вводом объекта травматизм на данном участке будет сведен к минимуму.

– Какие проблемы приходится решать подрядчикам в ходе работ?

– Во–первых, реконструкция ведется в очень сложных условиях, практически мы строим эту дорогу в городской черте (как только заканчивается Владивосток, сразу начинается Артем), при очень интенсивном движении – более 50 тыс. автомобилей в сутки.

Еще одна сложность – большое количество сносов. В зону застройки попало порядка 480 участков различной формы собственности. Вопросы их изъятия и освобождения решаются в том числе и в судебном порядке, поскольку некоторые собственники не согласны с оценкой их участков. Хотя эту работу проводили независимые компании, аккредитованные на рынке оценочных услуг, и средняя стоимость сотки, на наш взгляд, достаточно высока – доходит до $10 тысяч.

– Александр Михайлович, как вы оцениваете работу генподрядчика – компании «Примавтодор»?

– До реализации подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско–Тихоокеанском регионе» финансирование дорожных работ в Приморском крае было скудным и уровень объемов работ, выполняемых ОАО «Примавтодор», несопоставим с объемами и предъявляемыми требованиями к срокам и качеству выполняемых работ на данный момент. Сейчас компания набирается опыта и мощи и, на мой взгляд, имеет все возможности уложиться в намеченные сроки и обеспечить надлежащие качество работ.

Два моста – через речки Саперка и Песчанка уже готовы. Мосты через речки Черная и Богатая имеют уровень строительной готовности 90%. В конце мая по ним планируем пустить движение. Что касается эстакад, то здесь готовность около 50%. В целом вся дорога будет сдана в эксплуатацию в октябре 2011 года.

– Сегодня это представить довольно сложно. Дорога практически вся в объездах…

– Впереди лето – основной строительный сезон. И графики производства работ подготовлены таким образом, чтобы за пять месяцев выполнить все намеченное. Подготовку земляного полотна практически завершаем, с наступлением тепла приступаем к асфальтированию. Сегодня для этого формируются звенья специалистов, на площадке ОАО «Примавтодор» в районе Артема монтируются асфальтобетонные заводы, создается запас необходимых инертных материалов, уже закуплен битум. Так что октябрь – срок реальный и безусловный.

– Другой не менее важный и интересный объект, заказчиком которого является ФГУ ДСД «Владивосток», – мост на остров Русский. Какой объем работ здесь выполнен сегодня, когда до саммита осталось чуть более 500 дней?

– И по мосту строители вышли на завершающую стадию. Хочу заметить, что мы не допустили отставания по строймонтажу от графика и от общего объема строительно–монтажных работ выполнили 71%. Не деньги истратили, а именно выполнили работы!

Из 33 опор, которые надо было возвести, 31 опору уже возвели. Осталось две опоры – пилоны моста, на них готовность более 50%. То есть из 320,9 метра мы сейчас находимся на отметках 171,4 метра. Полностью готовы подъезды к мосту, на эстакадах осталось выполнить только устройство дорожных одежд.

Сейчас в работе самые сложные элементы. Продолжается возведение пилонов, а также работы по устройству железобетонной балки жесткости. У генподрядчика ОАО «УСК «МОСТ» есть четкое понимание и видение решения этих задач.

Активно идут работы в части укрупнения панелей металлического пролетного строения. Металлоконструкции поставляют завод ООО «НПО «Мостовик» в г. Омске, а также предприятия из Кургана и Улан–Удэ. В Приморье – на Находкинском судоремонтном заводе и непосредственно на стройплощадке моста на мысе Назимова ведется их укрупнение.

Договор на поставку вант заключен с французской фирмой «Фрейссине Интернациональ энд Компании». Первая партия вант поступит во Владивосток в мае, и в конце мая планируем начать их монтаж.

Инженерные решения очень сложные, конструкции требуют серьезной проработки. На проектировании этого объекта работают три института: головной институт ООО «НПО «Мостовик», институты «Гипростроймост – Москва» и «Гипростроймост – Санкт–Петербург». Помимо этого на различных этапах привлекаем специалистов узкой направленности. Например, потребовались консультации специалистов, когда шел массовый бетон, привлекались, можно сказать, лучшие умы России, которые владеют сварочным производством.

– Организация работ на этом объекте устраивает заказчика?

– Здесь задействованы очень сильные компании – ОАО «УСК «МОСТ», генеральный подрядчик, ООО «НПО «Мостовик», который является не только головным проектировщиком, но и субподрядчиком строительных работ. У них очень хороший опыт строительства различных объектов по всей России, в том числе и на объектах предстоящей олимпиады Сочи, так что организация процессов соответствующая, праздно шатающихся здесь не увидишь.

Сейчас на мосту задействовано около 3 тыс. человек. Причем численность варьируется в зависимости от выполняемых работ, совсем недавно было больше. Но сегодня, когда практически закончили эстакаду и работы четко сосредоточены на пилонах и сборке основного пролета, эта численность оптимальна. Когда начнутся работы по монтажу вант, она опять увеличится.

– Шеф–монтаж вант будут осуществлять российские рабочие?

– Принято решение, что шеф–монтаж осуществляют специалисты фирмы «Фрейссине», а наши будут им помогать. Мы исходили из того, что не имеем опыта такой работы, и поручили ее компании–производителю, которая построила не один вантовый мост в различных странах мира. Что же касается других материалов и комплектующих, то они в основном российского производства – это наша принципиальная позиция. Обращаемся к зарубежным технике и технологиям только там, где нет отечественных аналогов.

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