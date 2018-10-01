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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Теневая экономика ДВ: неутешительные итоги
«Экономика Дальнего Востока в определяющей степени связана с эксплуатацией богатейших природных ресурсов, таких как лес, биоресурсы Мирового океана, полезные ископаемые. При этом ресурсный потенциал используется далеко не полностью и не всегда эффективно. Сегодня одной из наиболее криминализированных сфер экономики округа по–прежнему остается лесная отрасль, – сказал в своем докладе заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Владимир Сыркин.
По его данным, около 95% всех лесонарушений приходится на Хабаровский и Приморский края, Амурскую область. Преступления совершаются на всех стадиях лесопромышленного производства и лесопользования. За 2010 г. объем незаконных рубок деревьев на территории округа составил около 127 тыс. куб. м, а размер ущерба – 4,1 млрд рублей. При том, что лесная промышленность России заготавливает леса больше, чем Финляндия – в 4 раза, Канада – в 3,3 раза, Малайзия – в 5,6 раза, объем производимой товарной продукции у нас примерно такой же, как и в этих странах. К тому же из одного кубометра спиленного леса Россия получает товарной продукции по стоимости меньше, чем Финляндия – в 4,4 раза, Канада – в 3,7 раза, Малайзия – в 5,5 раза.
Владимир Cыркин привел и такое сравнение: разница между фактической ценой и таможенной при экспорте леса составляет около $30 за кубометр, а потенциальные потери оцениваются от $250 до 300 млн. Эти сверхприбыли возникают на рынке КНР и являются скрытым коррупционным доходом, который выводится от налогообложения.
Разница в данных по физическим объемам экспорта водных биоресурсов, ценам единицы экспортируемой продукции, фиксируемой Федеральной таможенной службой (ФТС) России и соответствующими службами Японии и других стран–импортеров, колоссальная, что в конечном счете отражается в суммарных стоимостных потерях. По японским данным, туда было ввезено рыбы и морепродуктов больше, чем, по данным ФТС России, по физическому объему: в 2007 г. – в 5,3 раза, 2008 г. – в 5,1 раза, 2009 г. – в 2,6 раза, а в 2010 г. – в 2,5 раза. Из анализа ценовых показателей, которые фиксируются ФТС России и таможенной службой Японии, можно сделать вывод, что средние цены импорта на рынке Японии выше, чем те, по которым осуществляется экспорт российскими компаниями. В 2007 г. это превышение составляло за единицу экспорта 1,7 раза, в 2008 г. – 2,1 раза, в 2009 г. – 1,9 раза, а в 2010 г. – 2,9 раза. Даже с учетом корректировки по затратам на транспортировку можно предположить значительные неучтенные доходы, которые образуются при экспорте рыбы и морепродуктов. Следовательно, неучтенный доход от экспорта в 2007 г. составил порядка $900 млн, в 2008г. – $1,2 млрд, в 2009–2010 гг. – по $800 млн.
Аналогичная ситуация до 2009 г. складывалась при экспорте морских биоресурсов в Республику Корея. По данным таможенной службы Кореи, в 2007 г. Россия экспортировала по физическому объему рыбы и морепродуктов больше в 8,4 раза, чем по данным ФТС России, а в 2008 г. – в 4,7 раза. По стоимости в 2007 г. разница составила 7,4 раза, а в 2008 г. – 4,3 раза. Неучтенный доход от экспорта в 2007 г. составил $365 млн, а в 2008 г. – около $300 млн.
В 2009 г. таможенная служба Кореи зафиксировала лишь 63,5% физического объема экспорта и 60,5% его стоимости от соответствующих показателей по отчету ФТС России. В 2010 г. «недобор» остался на уровне 66,8% и 60,7% соответственно относительных данных ФТС России. Поэтому оценить потенциальные потери за этот период невозможно. Но это может означать, что продекларированные в ФТС России экспортные грузы были реализованы не в Корее, а в третьих странах по неизвестным ценам и другим условиям доходности.
Начальник Главного управления МВД России по ДФО Феликс ВАСИЛЬКОВ, комментируя сложившуюся ситуацию, доложил членам Совета при полпреде, что «экономическая преступность с каждым днем становится изощреннее и предпринимает постоянные попытки расширить сферу своего влияния. Криминалитет создает все более сложные схемы, используя при этом коррупционные и легальные ресурсы, прибегая к нестандартным формам конспирации, подключая к своей противозаконной деятельности межрегиональные и международные связи».
По его словам, в настоящее время Главным управлением выявлен ряд преступлений, связанных с незаконной добычей морских биоресурсов и их дальнейшей контрабандой в страны АТР. В отношении лидера и участников одной из преступных организаций, специализирующихся в этой области, возбуждено уголовное дело по факту контрабандного вывоза в сопредельные страны более 173 тонн различных видов краба стоимостью свыше 43 млн рублей. Имеются основания полагать, что эпизодов криминальной деятельности участников этого формирования гораздо больше. Речь идет о добыче и контрабанде краба практически в промышленных масштабах – на десятки миллионов долларов.
При этом, по сообщению заместителя Генерального прокурора РФ, руководителя управления Генпрокуратуры по ДФО Юрия Гулягина, фактов контрабандного вывоза водных и лесных ресурсов за пределы России с каждым годом выявляется все меньше, значительная их часть остается вне поля зрения правоохранительных органов.
– Так, в 2009 г. выявлено на 54% меньше, чем в предыдущем году, преступлений, связанных с контрабандным вывозом биоресурсов (12), и на 13% – фактов незаконного перемещения через границу РФ лесоматериалов (79). В 2010 г. число таких преступлений снизилось еще на 75% и 67% соответственно (3 и 26). Фактов контрабандного перемещения драгметаллов и камней не выявлено вообще, – привел данные зам. генпрокурора.
По его мнению, «низкая выявляемость и раскрываемость преступлений экономической направленности связана, прежде всего, с неэффективной работой оперативных подразделений правоохранительных органов. Слабые позиции и пассивность в проведении оперативно–розыскных мероприятий не позволяют выявлять преступления, в том числе совершаемые организованными преступными формированиями, коррумпированными представителями органов власти и управления».
По результатам работы заседания Совета был утвержден План декриминализации основных отраслей экономики конкретного субъекта РФ на 2011–2013 гг., в котором учитывается состояние экономики каждого региона. Ход и результаты реализации планов, принятых в субъектах ДФО, планируют рассматривать ежегодно, а принятые по результатам рассмотрения постановления представлять в межведомственную рабочую группу для последующего анализа.
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