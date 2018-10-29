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Из чего строим

Информация о том, какие стройматериалы окажутся востребованными на стройках АТЭС, оказалась достаточно расплывчатой. Причина в том, что до конца не готовы проекты большинства из объектов саммита. Тем не менее предварительную оценку потребности и наличия в стройматериалах можно дать исходя из того, что любой строительный объект, даже уникальный, потребует в первую очередь традиционных материалов.

Эксперты сходятся во мнении, что уникальными из объектов саммита будут только мосты. В проектировании и строительстве остальных зданий, скорее всего, будут применяться традиционные технологии, так что и стройматериалы для их возведения будут традиционными. Александр ВОРОБЬЕВ, заместитель генерального директора ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя", всю жизнь проработав военным строителем в разных регионах Дальнего Востока, рынок стройматериалов знает хорошо.

- Основу любого строительного объекта составляют инертные материалы, до 50% приходится на щебень, песок, металл, кирпич, теплоизоляцию. Многое в полном объеме производится в Приморском крае или в соседних регионах, то есть на Дальнем Востоке. В промышленности строительных материалов и строительной индустрии Приморского края работает 206 предприятий. Они производят цемент и асбоцементные листы, кирпич и другие стеновые материалы, трубы и муфты, весь ассортимент нерудных стройматериалов, пиломатериалов. Из новых материалов - пеностекло. Часть из недостающего ассортимента могут предложить соседние регионы. Еврейская АО - цемент и клинкер определенных марок с "Теплоозерского цементного завода", ОАО "Амурметалл" из Комсомольска-на-Амуре - арматуру и сортовой металлопрокат. Кстати, завод уже работает с мостостроительными компаниями. Хабаровский завод "Амуркабель" уже поставляет кабельную продукцию, будет востребована продукция завода алюминиевых конструкций, Арсеньевского завода по производству запорной арматуры.

Битумы производят и могли бы поставлять на стройки Хабаровский и Комсомольский-на-Амуре нефтеперерабатывающие заводы. НК "Роснефть", которой принадлежит Комсомольский НПЗ, выразила готовность закрывать всю потребность строек АТЭС в нефтепродуктах. В Амурской области и Хабаровском крае есть заводы по производству теплоизоляционного базальтового волокна, хотя их мощностей, считают специалисты, будет явно недостаточно.

В Приморском крае производится недостаточно кирпича. Скорее всего его не хватит даже с учетом поставок из Хабаровского края. Кирпичом, как и теплоизоляционными материалами, могла бы, наверное, поделиться Амурская область, где работают 5 кирпичных заводов и 4 по выпуску теплоизоляционных материалов. В последние годы там увеличены мощности по выпуску керамического кирпича, базальтового волокна.

Но вот что касается отделочных материалов, то все специалисты утверждают, что придется ориентироваться на внешние поставки, и, скорее всего, традиционно из Китая. Хотя в Приморье есть потенциал создания производства отделочного камня.

Качество разведанного строительного камня позволяют использовать его не только как "рваный" (бутовый) камень и щебень для дорожного строительства, но и как облицовочный материал для изготовления колонн, памятников и т.д. Крошка из него пригодна для производства декоративных бетонов и мозаичных плит.

В Приморском крае зарегистрировано более 200 месторождений нерудного сырья, пригодного для изготовления отделочных материалов, причем сконцентрировано сырье преимущественно в промышленно развитых районах. Однако нет современного оборудования и технологий. Как нет и уверенности в том, что появятся инвесторы, способные в кратчайшие сроки запустить новые производства.

Заместитель директора департамента по строительству объектов в г. Владивостоке НПО "Мостовик" Анатолий ВОПИЛОВ считает, что строителям придется столкнуться с проблемой нужного сортамента металлопроката:

- Технологические возможности "Амурметалла" не позволяют катать некоторые сорта, которые приходится везти из Челябинска, Магнитогорска, Череповца. Для изготовления пролетных строений моста нужен низколегированный металлопрокат, который в России вообще катают всего два завода - "Орск-Халиловский металлургический комбинат" и "Северсталь".

Ни один завод на Дальнем Востоке не делает шпунты, высокопрочную арматуру, пряди и ванты, а также опорные части, демпферы - список может быть длинный. Поэтому что-то придется завозить с Урала или закупать у соседей - Японии, Кореи, Китая. Но и это не все. Строители мостов, по мнению Анатолия Вопилова, могут столкнуться с проблемой специального асфальта для мостовых переходов, технология производства которого и в крае, и на Дальнем Востоке пока не налажена.

Свою лепту в обеспечение объектов АТЭС материалами могли бы, наверное, внести и заводы ВПК. Ведь стройкам нужны не только стройматериалы. Например, хабаровский завод по выпуску жилых домиков контейнерного типа нашел заказчика в лице УСК "Мост", который использует домики в качестве рабочих и жилых помещений. Но это пример чуть ли не единичный. Предприятия ВПК, по мнению Александра Воробьева, занимают странную позицию.

- Такое впечатление, что руководители предприятий ожидают, что к ним приедут строители и будут умолять - продайте. Корейские, китайские компании постоянно звонят, приезжают, предлагают продукцию и услуги. От приморских производителей лишь несколько невнятных звонков. Я выступал на конференции, организованной во Владивостоке Союзом машиностроителей России, говорил о потребностях строек АТЭС. Ко мне подошел только один(!) руководитель, что-то уточнил, обещал перезвонить. И исчез.

Позиция самоустранения действительно может привести к тому, что место приморских, дальневосточных, да и в целом российских производителей займут китайские и корейские, которые проявляют невероятную настойчивость.

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