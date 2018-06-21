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Региональный подхват

Для строительного комплекса Приморского и Хабаровского краев, других субъектов Федерации Дальнего Востока и Сибири открывающийся фронт работ на объектах саммита предоставляет уникальные возможности пережить кризис, который "зацепился" за стройки в первую очередь. При сокращении объемов строительства жилья, социальных объектов в регионе появляется возможность сохранить набравшую за последние годы темпы роста строительную отрасль, задействовать предприятия стройиндустрии.

Очевидно, что претендовать на получение генеральных подрядов будут крупнейшие российские компании, дальневосточным может быть уготована субподрядная ниша. Но работы хватит многим, и шансы соискателей определяются не только ценовыми параметрами, но и опытом, технической вооруженностью, квалификацией кадров. На нашем строительном рынке такие компании есть.

То, что тендер на строительство моста через бухту Золотой Рог выиграла Тихоокеанская мостостроительная компания с приморской пропиской, - тому свидетельство. Свой прорыв компания, возглавляемая Виктором ГРЕБНЕВЫМ, готовила заранее: подбирались кадры, закупалась техника, отрабатывались схемы комплектации и пр. И как только результаты конкурса были окончательно определены, приморцы без раскачки вышли на строительную площадку, оперативно ввели на объект своего основного субподрядчика - "Дальмостострой" из Хабаровска и группу субподрядных компаний, с которыми в последние годы ТМК уже отработала свои схемы взаимодействия на крупных объектах дорожного строительства.

Могут приморцы побороться за генподряд и по другим объектам. Прежде всего, те из компаний, которые по объемам строительно-монтажных работ перевалили за миллиард рублей в год. Прежде всего, это лидер строительного рынка Приморья - ФГУП "ВМСУ ТОФ" ГУ "Дальвоенморстроя" под руководством Василия АЛИСОВА. Учитывая, что о. Русский для флота практически родной, и эта организация лучше других укомплектована кадрами - до 1400 человек, она вполне готова к участию в серьезном строительстве. Ценность такого подрядчика в том, что он умеет беречь бюджетную копейку, опирается на имеющуюся флотскую базу стройиндустрии, освоил современные технологии, имеет военную дисциплину и опыт возведения сложных и ответственных объектов.

Среди реальных претендентов на участие в "атэсовских" стройках специалисты называют ОАО "Комплекс" и ООО "Дальневосточная горно-строительная компания". Есть неплохие шансы у "связки" ООО "Строительная компания Альянс" - ЗАО "Востокинвестстрой", которая довольно заметна на местном строительном рынке.

Стоит отметить, что в 2007-2008 гг. темпы роста выполнения строителями подрядных работ в Приморье росли более чем на 40% ежегодно, и в прошлом году освоенный объем составил свыше 33,5 млрд рублей. Сегодня в крае зарегистрировано 4200 строительных организаций, в прошлом году в них работали более 32000 человек.

В последние полтора десятилетия в крае возникла практически новая генерация лидирующих компаний с качественным кадровым составом, хорошо технически оснащенных и нацеленных на большие объемы. Кроме уже названных можно отметить такие, как ОАО "Дальэнергоспецремонт", Владивостокский филиал ОАО "Дальэлектромонтаж", ЗАО "Тихоокеанская строительно-производственная компания", ЗАО "Дальгидроспецстрой", ОАО ВМУ "Дальэлектромонтаж", ЗАО "Приморстрой", ООО "Яв-Строй".

К чести приморских строителей следует отнести то, что они многие годы не уступают лидерство в ДВФО по объемам ввода жилья. Лишь начавшийся кризис не позволил перешагнуть планку по вводу 400 тыс. кв. м жилья в год. Именно в этом сегменте стройки сегодня работают наиболее крупные строительные компании края. Прогнозируемая в этом году приостановка строительства многих объектов в связи с отсутствием финансирования может быть восполнена участием в возведении объектов саммита.

Но чтобы относительно успешно справляться с новыми задачами, строительному комплексу края, который сегодня с работниками стройиндустрии, проектировщиками и изыскателями насчитывает немногим более 40 тыс. человек, необходимо в короткие сроки практически удвоить свой кадровый потенциал. На местном рынке труда основной "лимит" резервов почти выбран. Готовых специалистов, желающих идти на приморскую стройку, осталось совсем немного, хотя еще к началу 1990-х гг. на ней было задействовано свыше 100 тысяч человек - отрасль понесла потери, которые вряд ли можно быстро восполнить.

С учетом этого обстоятельства вполне закономерно поучаствовать в стройках АТЭС планируют компании из других городов, вплоть до Москвы и Санкт-Петербурга. В их числе, например, специалисты называют одну из крупных московских девелоперских компаний - "Крокус Групп", которая пробивается в генподрядчики по основным объектам на о. Русском. Удастся ли ей этот "приступ", покажет время. Пресс-центр группы не опроверг нацеленность ее на объекты АТЭС. Принципиально на такой генподряд может пойти относительно небольшая компания с сильным кадровым составом организаторов строительного производства, пригласив в субподрядчики местных строителей.

География привлечения субподрядчиков на объекты АТЭС может в какой-то степени быть сродни той, что сложилась на строительстве нефтепорта в Козьмино, где, по данным департамента градостроительства администрации Приморского края, из 40 субподрядных организаций лишь 7 имеют приморскую прописку. Много компаний из Сибири и Забайкалья, есть с Урала и Краснодарского края, западных областей РФ и даже из Сочи.

Хорошие шансы поработать на субподряде - у инофирм. Строительство объектов с высоким качеством отделки и оснащения современным оборудованием требует привлечения компаний, имеющих опыт такой работы. К сожалению, в самом Владивостоке лишь несколько известных строительных организаций имеют такую практику на "престижных" крупных объектах - это ООО "Ремонтно-строительная компания КФК", ОАО "Ремстройцентр", СП "Владитал" и некоторые другие. В основном специалисты этого профиля "размазаны" по мелким ремонтным фирмам или же работают самостоятельно на мелких заказах.

Привлечение местных строителей на субподряд для генподрядчиков выгодно уже тем, что им не надо тратить время, чтобы вникать в местную специфику, они дешевле за счет экономии на командировочных и транспортных расходах и т.д.

Но пока приморские компании выжидают и приглядываются, подряды могут подхватить строители соседних регионов - они не скрывают своей заинтересованности и нацеленности на эти объекты.

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