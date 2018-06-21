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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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19 Мая 2009, 11:00 | Регион сегодня
Южная Якутия на старте
Председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН своим распоряжением № 302-р от 10 марта 2009 г. утвердил паспорт комплексного инвестиционного проекта "Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии", реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации".
Речь идет о первом этапе реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" - этапе разработки проектной документации. Таким образом, дан старт крупнейшему в современной России комплексному проекту, направленному на развитие региона.
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