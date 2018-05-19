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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 25 Июня, 07:31 |
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Разумные люди найдут себе дело в период подготовки саммита АТЭС-2012
Самые компетентные ответы на вопросы о ходе работ "ДК" получил от заместителя министра регионального развития РФ Николая АШЛАПОВА.
- Николай Иванович, больше года назад Дмитрий КОЗАК, тогда еще министр регионального развития, основной проблемой подготовки Владивостока к проведению саммита АТЭС-2012 обозначил сложность взаимодействия между министерствами, ведомствами и органами власти на местах. Удалось ли решить эту проблему?
- Сегодня, я считаю, проблемы нет. Мы наладили тесное взаимодействие между всеми федеральными структурами. Идет конструктивная работа с администрацией Владивостока. В администрации Приморского края за подготовку объектов саммита сейчас отвечает первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО - профессиональный управленец, очень конструктивный и адекватный. Должен сказать, что с его назначением на эту позицию мне и другим участникам программы стало гораздо легче работать.
Я давно и неоднократно говорил губернатору Приморского края, что в Москве нужен статусный представитель края, уполномоченный высказывать мнение по обсуждаемым вопросам и принимать какие-то решения. В начале года эти обязанности возложены на вице-губернатора Андрея НОРИНА. Приходится много работать в Москве, ведь деньги идут из столицы, здесь принимаются основные решения, постановления, и нужно оперативно решать много вопросов. В общем, та схема управления проектом, которая сейчас сложилась, меня вполне устраивает. Она рабочая.
- Времени до саммита остается все меньше, но еще не все объекты начали строить. Решены ли окончательно вопросы с передачей земельных участков под строительство мостов, объектов энергетики, других сооружений?
- К сожалению, остался еще целый ряд нерешенных вопросов. Здесь надо "отдать должное" нерасторопности Министерства обороны. Надеюсь, в ближайшее время они все-таки поправят ситуацию, а пока мы вынуждены, иногда нарушая закон, вести проектирование и даже начинать строительство на не до конца оформленных земельных участках. Но нам уже некогда ждать, и приходится решать вопросы параллельно.
- У госзаказчиков были проблемы с выкупом жилья, попавшего в зону строительства мостов. Некоторые жители Русского не хотели переезжать с острова на материк. Как сейчас обстоят дела с переселением?
- На мой взгляд, взаимопонимание с жителями найдено полностью. Мы на правильном пути, пошли на все возможные уступки: хочешь продавать жилье - продавай, хочешь менять на жилье на материке - меняй, хочешь строить на Русском - будем строить.
Можно и на острове остаться, но жилье по стоимости будет равноценно тому, что имеется. Того, кто нарисовал себе, что вместо двухкомнатной квартиры может построить дворец, могу разочаровать: закон этого не позволяет. И сроки строительства нового жилья на Русском тоже очень отдаленные. Процесс получения земель, проектирование и строительство могут занять, по нашему опыту общения с Министерством обороны, года два. Все это нужно учитывать.
- Какие объекты войдут в первую очередь строительства Дальневосточного федерального университета? Какой из вариантов принят?
- Проект выполнен одним из ведущих российских проектных институтов - ЦНИИЭП жилых и общественных зданий. Есть два варианта конференц-центра, но до сих пор нет окончательного решения, какой из них предпочесть. Надеюсь, к середине апреля мы определимся.
750 томов проектной документации по первой очереди федерального университета готовы и переданы на экспертизу. После нее можно получать разрешение на подготовительные строительные работы. Общие параметры таковы: это 200 тысяч кв. метров административно- учебных корпусов (минимум три корпуса), плюс гостиницы на 5,5 тысяч человек, они же будущие общежития с развитой инфраструктурой: спортзалы, бассейн, открытые спортплощадки. Предусмотрены три парковки, в том числе две многоэтажные.
Полную версию статьи читайте в апрельском номере журнала "ДВ-Капитал".
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