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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Июля, 20:43 |
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Кризис не отменяет будущего
- Господин Стоддарт, спектр услуг, предоставляемых Moore Stephens CIS, очень широк. По вашему мнению, какие услуги являются наиболее востребованными среди ваших дальневосточных и сибирских клиентов?
- Наиболее востребованной услугой, оказываемой нашим офисом, является аудит и обзор финансовой отчетности, подготовленной по МСФО/US GAAP в соответствии с международными стандартами. Кроме того, мы выполняем трансформацию обязательной российской финансовой отчетности для приведения ее в соответствие с МСФО/ US GAAP. Не менее востребованы аудиторские проверки по российским стандартам, проводимые "Моор Стивенс Владивосток". На этом рынке конкуренция весьма солидная, но мы сумели занять одну из первых позиций.
Рекомендации по международному налоговому планированию, помощь в получении финансирования, управленческий консалтинг или содействие при первичном размещении акций (IPO) на зарубежных фондовых биржах - все это в компетенции "Моор Стивенс Владивосток" и пользуется спросом.
- Как этот перечень изменился в период экономического кризиса? Могут ли специалисты компании помочь Вашим клиентам обезопасить фирму от убытков и даже разорения в кризисных условиях?
- Покажется странным, но с момента начала кризиса в основном остались востребованными те же услуги, что и до его начала. Единственно, уменьшилось количество клиентов, желающих выйти на IPO! К примеру, несколько компаний, планировавших таким образом получить финансирование в начале 2008 года, отказались от этой идеи.
На мой взгляд такая востребованность объясняется тем, что многие наши услуги дают компаниям преимущества в долгосрочной, а не в краткосрочной перспективе. Например, если компания планирует получить международное финансирование, скажем, в 2010 или 2011 году, она должна начать этот процесс сейчас, и первым шагом является составление финансовой отчетности по МСФО и ее аудирование в соответствии с международными стандартами. Для компаний, которые уже прошли через процесс привлечения нового капитала, скорее всего, сохранится потребность проводить аудит финансовой отчетности по МСФО.
Но наши услуги не ограничены только помощью в получении финансирования. Мы также надеемся, что, предоставляя нашим клиентам конструктивные практические советы, мы повышаем стоимость их бизнеса. Это побочный продукт проводимого аудита, кроме того, рекомендации компании могут предоставляться в виде специальных отчетов или исследований. В период экономического кризиса такие рекомендации могут быть весьма полезны прогрессивному руководству и помогут повысить эффективность и сохранить активы. Однако в конечном счете, ответственность за предотвращение потерь или банкротства компании остается у руководства. Единственным способом гарантировать успех является принятие правильных деловых решений, тщательное отслеживание тенденций и контроль за проводимыми операциями. Мы можем содействовать этому процессу, но, повторюсь, окончательная ответственность лежит на руководстве.
Иногда я говорю, что наша роль схожа с ролью механика, который смазывает маслом колеса большого механизма. Мы сами не можем, конечно, изменить экономику компании или региона, но мы считаем, что сможем сделать более гладким процесс выхода местных компаний на международные финансовые рынки, тем самым обеспечив местному бизнесу определенные преимущества.
- Господин Стоддарт, какие конкурентные преимущества отличают владивостокский филиал компании "Моор Стивенс" на рынке услуг аудита и консалтинга дальневосточного региона?
- Мы являемся членом Международной сети аудиторских и консалтинговых компаний Моор Стивенс. Эта сеть основана в 1907 году в Лондоне, имеет долгую, динамичную историю, часто является инициатором новых идей, предоставляет своим членам возможность делиться профессиональными знаниями и опытом. Офис Moore Stephens CIS в Лондоне целиком и полностью ориентирован на обслуживание клиентов Моор Стивенс в России и СНГ. Это означает, что, когда клиенту любого офиса Моор Стивенс в России требуются услуги в Лондоне, можно быть уверенными: этот процесс будет полностью согласован между Великобританией и Россией. Этот факт смогут подтвердить и компании, которым мы помогли получить листинг на Лондонской фондовой бирже.
При том что, в сущности, мы являемся международной компанией, мы хорошо знаем и понимаем российскую среду. Немаловажный аргумент - хорошее соотношение цена-качество. У нас большой опыт, разработанные методологии, мы нацелены на работу с узкоспециализированными компаниями. Это означает, что мы можем предоставить нашим клиентам услуги высокого качества по разумной цене.
Но, возможно, самым большим нашим преимуществом как компании, ориентированной на сервис, является наш коллектив. В частности, я горжусь командой, которая сформировалась во Владивостоке. Я полагаю, наши клиенты смогли убедиться, что это опытные, квалифицированные и умные сотрудники. Достоинства нашей команды - это прямой результат инвестиций в развитие нашего персонала. В России все наши сотрудники в течение трех-четырех лет непрерывно учатся и получают международную квалификацию в области бухгалтерского учета - ACCA (Ассоциация Присяжных Дипломированных бухгалтеров). У нас один из самых высоких показателей соотношения квалифицированного персонала по сравнению с компаниями, предоставляющими аналогичные услуги.
Могу с уверенностью сказать, что мы развиваемся в соответствии с потребностями своих клиентов и времени. При этом неизменными остаются наши главные отличительные черты: заинтересованность в успехе обслуживаемых нами фирм, внимательный и индивидуальный подход, этическая безупречность взаимоотношений с клиентами и партнерами.
Контакты: 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18аТел./факс: (4232) 414-554Эл. почта: office@moorestephens.vl.ruГевин Стоддарт является сертифицированным бухгалтером UK (ACA) с более чем 15-летним опытом работы в России. В течение этого периода он принимал участие в следующих проектах: первый аудит, проведенный в России по Международным Стандартам, внедрение управленческих информационных систем, бизнес-планирование, налоговое планирование, оценка финансового состояния и прединвестиционные исследования и реструктуризация компаний. Его опыт работы в России включает руководство аудитом и финансовое консультирование предприятий различных отраслей экономики от транспорта до финансовых институтов.
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