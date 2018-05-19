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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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20 Марта 2011, 10:00 | Регион сегодня
Азиатско–Тихоокеанский Банк заработал рекордную прибыль
По итогам работы в 2010 году «Азиатско–Тихоокеанский Банк» (ОАО) получил рекордную для банка прибыль.
Чистая прибыль Азиатско–Тихоокеанского Банка по итогам деятельности за 2010 год составила 1 875 833 тыс. рублей. Это позволило АТБ войти в число самых прибыльных и эффективных банков по версии журнала «Финанс» (№4 от 7.02.2011) и занять 31–ю строчку рейтинга.
«Азиатско–Тихоокеанский Банк» (ОАО) входит в тройку крупнейших региональных банков Сибири и Дальнего Востока по величине чистых активов. Территориальная сеть АТБ по состоянию на 31.01.2011 г. включает более 160 подразделений в 15 субъектах РФ.
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