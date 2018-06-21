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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 10 Июля, 22:14 |
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Малый бизнес поддержкой красен
На момент подготовки этой публикации весомый документ, проработанный на всех уровнях, к разработке и обсуждению которого привлекали представителей бизнес-сообщества, находился на подписании у губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА. Действие предыдущей такой программы завершается в конце 2009 года, поэтому новый документ принимать было необходимо. Однако принятие именно сегодня новой программы, декларирующей комплекс мероприятий в поддержку малого и среднего бизнеса, очень своевременно. Налицо все проявления кризиса, и реальная ситуация была учтена при разработке документа. В нем представлены два - оптимистичный и пессимистичный - сценария развития ситуации. Предусмотрены риски, в том числе связанные с кризисным сокращением финансирования.
Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства предполагает целый спектр субсидий на ведение деятельности, в том числе для возмещения части затрат на разработку конструкторской документации, сертификацию и другие необходимые работы. Даже на выставочно-ярмарочную деятельность, которая необходима для продвижения продукции, услуг.
Особое внимание уделяется информационной работе: будет идти работа по освещению деятельности малого и среднего предпринимательства в СМИ, продолжится развитие специализированного сайта "Малый и средний бизнес Хабаровского края" (www.mb.kht.ru). Помимо этого, планируется выпуск различных методических, справочных материалов, которые пригодятся как самим предпринимателям, так и представителям власти.
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