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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 23 Июля, 15:51 |
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Край безопасных инноваций
По определению, инновация — это нововведение (в области техники, технологии, организации труда или управления), основанное на использовании достижений науки и передового опыта, обеспечивающее качественное повышение эффективности производственной системы, качества продукции и жизни. Инновация - это не всякое новшество, а только такое, которое серьезно повышает эффективность действующей системы. Фигурально выражаясь, это основа научно-технической революции, которая привела нас в наши комфортные дома, посадила за руль автомобиля, обеспечила всем тем, без чего жизнь не была бы настолько удобной, как сейчас.
Приятно осознавать, что принципы инновационного развития, наконец, пришли и на Дальний Восток. В частности, Приморский край назван центром develop-процесса, который откроет новые возможности, поднимет нас на более высокий уровень интеграции с передовыми экономическими, техническими и социальными системами мира.
По заявлениям представителей власти, 25-й регион занимает одну из первых позиций в списке наиболее перспективных субъектов России. И в данном ключе большие ставки делаются на предстоящий саммит АТЭС 2012 года. Подготовительные работы к этому событию неформально называют "стройкой века", и это небеспочвенно. Объекты, строящиеся на территории Приморья, в том числе на о. Русский, несут важнейшее стратегическое значение в масштабах государства. В процессе строительства применяются передовые технологии, отвечающие всем европейским стандартам качества.
Важнейшей составляющей успешной работы любого объекта является создание комплекса безопасности и комфорта. Это чрезвычайно важно и для объектов саммита АТЭС-2012, ведь на мероприятиях подобного масштаба организаторы делают все возможное, чтобы главные международные решения были приняты в обстановке полной защищенности.
По законам рынка спрос на инновационные, высокотехнологичные решения по обеспечению безопасности должен повлечь наличие адекватного предложения. Однако на сегодняшнем этапе наблюдается неподготовленность компаний, работающих на данном рынке, и неспособность некоторых из них удовлетворить существующие запросы. Трезво оценивая возможности приморского, да и дальневосточного рынков, можно выделить единицы компаний, способных воплотить в жизнь самые передовые проекты. Здесь в первую очередь сказываются отсутствие профильных наработок, недостаток опыта.
Одной из компаний, удовлетворяющих высоким требованиям и решающих задачи в сфере безопасности любой сложности, является инжиниринговая компания "Сигма Груп". Это молодое динамично развивающееся предприятие по праву может называть себя новатором. Персонал компании ежегодно успешно проходит обучение у своих российских и зарубежных партнеров, крупнейших производителей оборудования и программного обеспечения для систем безопасности, таких как АРМО, ИСС (Россия), Axis (Швейцария), Honeywell, General Electric (США). Представители "Сигма Груп" регулярно посещают российские и международные выставки с целью обмена опытом и демонстрации собственных достижений.
Сегодня "Сигма Груп" уже принимает участие в работах по строительству объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. В частности, в рамках субподряда компания занимается оборудованием уже возведенного общежития мостовиков на о. Русском. Специалисты "Сигма Груп" в короткие сроки и с требуемым качеством оснастили общежитие охранно-пожарной сигнализацией. По мнению заказчика, компания с поставленной задачей справилась на "пятерку": строители, работающие на возведении моста на остров Русский, уже обживают новые помещения с теми условиями комфорта, которые им создали сотрудники "Сигма Груп".
Но своим главным плюсом специалисты "Сигма Груп" считают принцип - не только накапливать, но и применять на практике полученные знания и навыки. Компания имеет обширный опыт по внедрению инновационных технологий в интегрированные системы безопасности, и неудивительно, что в июне 2009 года она по праву заняла 1-е место на ежегодном городском конкурсе "Предприниматель года" в номинации "Лучшее предприятие в сфере инновационного бизнеса".
Как отмечает гендиректор компании Анастасия САХАРОВА, награда от администрации Владивостока - это знак признания заслуг со стороны городских властей и показатель того, что компания "Сигма Груп" движется в правильном направлении.
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