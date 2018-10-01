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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 08 Октября, 11:19 |
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Своя связь. IT-индустрия Дальнего Востока
В то же время на приморских мероприятиях не было видно ближайших соседей из регионов Дальнего Востока. Впрочем, местечковость не вызвала удивления ни у организаторов, ни у участников. А гости из Москвы и Санкт-Петербурга рассказывали, что подобная ситуация наблюдается и на аналогичных мероприятиях в других регионах. Все новые технологии приходят к нам из Москвы либо через нее из-за границы, причем в равной степени во все регионы, так что поводов для межрегионального общения практически нет.
Неделя информационно-коммуникационных технологий проходила в холле администрации края, поговаривали, что участие в мероприятии крупнейших компаний индустрии связи не обошлось без административного ресурса. Оно и понятно, в таком месте трудно ожидать большой проходимости, опять же и финансовый кризис не располагает к излишним маркетинговым тратам, но участвовать надо - мероприятие у чиновников в плане. Так что на сравнительно небольшой территории можно было увидеть мобильную тройку - "Билайн", "Мегафон", "НТК", неподалеку и поскромнее выставилась "Дальсвязь". Компании между собой не конкурировали - не за кого было биться. Зато у скучающих менеджеров можно было получить массу информации. Отдельно отметим отсутствие на выставке компании "МТС", которая уже имеет контракт с администрацией края.
Помимо сотовых операторов самым ярким участником выставки была лишь одна компания - "Ланит ДВ". Правда, представленная ею продукция могла заинтересовать лишь очень разбирающихся в IT-индустрии специалистов. Серверное оборудование и современные маршрутизаторы, менеджеры в стильных костюмах и ярких галстуках... Вначале даже показалось, что на "ДАЛЬИНФОКОМ-2009" заглянули-таки иностранцы. Впрочем, иностранцы все же были, компания SIEMENS представляла свои новейшие разработки - на самом скромном выставочном месте всей выставки, с первого взгляда было не понятно, что это выставочный стенд. Но рекламный баннер с надписью "Разработка концепции электронного правительства" и чудо-видеотелефон, показывающий ролик с участием президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА, все расставляли по своим местам.
В кулуарах участники рассказывали, что для многих компаний главная задача - найти и удержать несколько ключевых клиентов, в первую очередь госучреждения. Именно чиновники сегодня являются основными потенциальными покупателями программ и "железа" цифровой индустрии. Так, участие в "ДАЛЬИНФОКОМ-2009" компании SIEMENS в кулуарах все же связывали с ведущимися ею переговорами с краевой властью о реализации масштабного проекта организации колл-центра. Речь идет о продолжении концепции единого окна, в смысле телефонного номера, на который любой житель края сможет бесплатно позвонить и узнать, как ему получить государственную услугу. Однако глава Департамента информации и связи администрации края Алексей ЩУРОВ на вопрос "ДК" о перспективах этого проекта осторожно заметил, что проект дорогой, денег на его реализацию в бюджете не заложено и говорить о нем пока рано.
Стоит отметить, что государственная тема на "ДАЛЬИНФОКОМ-2009" стала сквозной, да и влияние чиновников, пожалуй, именно в IT-секторе особенно заметно. Выполняя поставленные перед ними задачи, они продвигают современные технологии, создают рынку условия для развития и двигают технологии в массы.
- Мы благодарны компаниям, принявшим участие в неделе "ДАЛЬИНФОКОМ-2009" в такое непростое время. Могу сказать, что и местным компаниям есть что показать, и нашим гостям есть чем удивить. Благодаря своему расположению, Приморский край может стать для Российской IT-индустрии плацдармом для выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. И мы, как орган власти, сделаем все возможное для поддержки инициатив компаний в этом направлении, - сказал в заключение мероприятия Алексей Щуров.
Общее мнение - местный рынок интернет-разработок мал, конкуренция большая, а уровень цен оставляет желать лучшего. Гости из Москвы читали лекции на неактуальные для текущего уровня развития рынка темы. Разработчики в свою очередь пришли в поисках клиентов, но таковых практически не было.
- Индустрия интернет-разработок Владивостока на несколько лет отстает от центра. Причем заметно отставание именно в менеджменте, а не в технологиях. Во многом эта ситуация зависит от клиентов, их уровня платежеспособности и потребностей в интернет-технологиях. Решением этой проблемы может стать выход местных компаний на столичный рынок, благо, Интернет это позволяет, но тут придется пересмотреть свои взгляды на управление компанией, - считает директор московской компании "Арт-фрэш" Антон КАНЕВСКИЙ.
На ПРИФе выяснилось, что пока по такому пути пошла лишь одна компания, и то недавно, так что о результатах говорить рано.
- Мы не стали пока открывать полноценное представительство в Москве, ограничились лишь регистрацией там юридического лица и телефонным номером. О результатах работы говорить не буду, это коммерческая тайна, но в правильности этого решения мы не сомневаемся, - говорит директор студии "Черный лис" Дмитрий КУБАЙ.
Кстати, именно выступление Дмитрия Кубая на ПРИФе расставило все по своим местам. Предложив присутствующим подумать над экономикой интернет-разработок, он быстро доказал, что существующие ныне цены на создание интернет-сайтов не окупают элементарных затрат разработчиков. На что существуют многочисленные студии, осталось непонятным, но то, что в таких условиях развиваться невозможно, стало ясно всем.
- Давайте поднимать цены и бороться с демпингом, иначе мы не выживем, и на наше место придут представительства крупных фирм из Москвы,- призвал всех директор компании "Фарпост" Егор НИКОЛАЕВ.
На этой оптимистичной ноте было принято решение о создании в Приморье Ассоциации интернет-разработчиков. Заметим, что это веяние поддержали и чиновники, и сами разработчики. Это стало одним из самых значимых итогов Приморского интернет-форума.
- Нам всем нужно объединяться, чтобы на равных участвовать в конкурентной борьбе. По нашим оценкам, развитие интернет-индустрии в Приморье идет интенсивнее, чем в других регионах Дальнего Востока. Нам есть куда развиваться, у нас есть и успешные проекты, которые можно тиражировать, так что для объединения и взаимоподдержки есть много причин, - сказала организатор ПРИФа Ольга РОМАНОВА.
Разрыв между большими и маленькими компаниями, занятыми в IT-индустрии Дальнего Востока, заметен невооруженным глазом. Главной проблемой развития отрасли эксперты "ДК" назвали отсутствие среднего бизнеса. Пока большие занимаются работой с крупными клиентами, а мелкие погрузились в конкурентную борьбу, работать на опережение некому. Впрочем, есть компании, подходящие на роль среднего бизнеса с инновационным уклоном, одна из них участвовала на "ДАЛЬИНФОКОМ-2009".
- Мы одними из первых в стране наладили производство терминалов оплаты услуг связи, но долгое время не могли найти здесь покупателей. Наш продукт не дешевый, зато качественный, и мы продаем терминалы по всей стране, основные покупатели у нас в Калининграде и Новосибирске, возим продукцию и в Москву. В Приморье же предпочитают покупать более дешевые терминалы. Мы новаторская компания, постоянно внедряем что-то новое, но могу сказать, что здесь наша продукция не востребована и от властей никакой поддержки мы не получали,- рассказал директор компании "Гидроэр" Андрей КАПЫШ.
Само наличие в регионе подобной компании уже предмет гордости, но рынок, а точнее клиенты, которые его формируют, требуют низкой цены и не спешат за новинками. Вот и получается, что сливки в виде госзаказов достаются крупным и не очень поворотливым компаниям. Малый бизнес IT-индустрии все не может развиться, а средний производит продукцию здесь и везет ее продавать за тысячи километров. Ситуацию нужно исправлять, но рыночными методами это будет происходить долго. Нет надежды и на чиновников. Краевую программу "Электронное Приморье" будут изменять только в следующем году, тогда как федеральную программу "Электронная Россия" уже изменили. Сейчас федеральный центр вовсю трудится над новой программой "Цифровое общество" и разрабатывает концепцию "Электронного правительства". Успеет ли в нее встроиться Дальний Восток или опять окажется в роли догоняющего - главный вопрос, на который чиновникам и предпринимателям придется ответить сообща.
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