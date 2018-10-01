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Объемы и объекты ТМК
Дело в том, что в эти дни шли массированные работы по бетонированию ростверка второго пилона моста - фундамента опоры, на которой будет крепиться вантовая конструкция. Эта ответственная операция, от которой, можно сказать, зависит будущее мостового перехода, требует, кроме всего прочего, особого температурного режима бетонной смеси. И, кажется, сама природа обеспечила строителям режим наибольшего благоприятствования.
Как рассказал "ДК" заместитель генерального директора ЗАО "ТМК" Александр ГОФМАН, на подготовку к бетонированию фундамента пилона ушло несколько месяцев. Мостостроители пробурили 261 скважину, некоторые из них на глубину на 30 - 35 метров. Потом в котловане была установлена металлическая арматура, на густоармированную конструкцию потребовалось около 1000 т металла. Перед началом работ стройплощадку затянули плотным тентом - ни одна дождинка не должна попасть в изготовленную по специальной технологии бетонную смесь.
Провели импровизированную репетицию - определили расстановку техники, временного лабораторного пункта (чтобы оперативно брать выборочные пробы бетона), отработали связь с диспетчерскими задействованных в проекте бетонных заводов, а также маршруты движения миксеров с раствором по городским улицам. И только после этого генеральный директор ЗАО "ТМК" Виктор ГРЕБНЕВ дал отмашку...
Бетонирование ростверка начали в воскресенье, когда транспортный поток в центре Владивостока несколько уменьшается. Работы шли почти четверо суток, не прекращаясь ни днем, ни ночью. В это время на стройплощадке постоянно находился один из руководителей ТМК - чтобы оперативно решать все возникающие вопросы. Днем руку на "пульсе стройки" держал Александр Гофман, ночью его сменял заместитель директора ЗАО "ТМК" Виктор СКЛЯРОВ.
График был составлен в соответствии с технологическим регламентом, который разработали для мостостроителей проектировщики из Санкт-Петербурга. Оттуда же заблаговременно были доставлены специальные добавки, позволяющие производить на месте самоуплотняющийся бетон.
- Это шаг вперед в технологии бетонирования, - пояснил "ДК" Александр Гофман. - Такой бетон не требует при укладке вибрирования, а значит, более эффективно используются техника и специалисты. Все это позволяет выдерживать рассчитанный темп бетонирования - 100 - 130 кубометров бетона в час.
На стройплощадке постоянно присутствует представитель фирмы разработчика технического регламента - санкт-петербургской компании "ЦМИД" Сергей КОСТЫРЯ, который следит за процессом приготовления и укладки бетонной смеси, правильностью применения добавок. Как рассказал он "ДК", в ходе работы, конечно, возникают различные нюансы, но в целом все идет в соответствии с регламентом. Более того, получив первый опыт бетонирования на пилоне, расположенном на полуострове Голдобин, разработчики совместно со строителями внесли в технологии приготовления бетонной смеси и распределения ее в конструкции некоторые изменения. Это позволило поднять производительность бетонных заводов и повысить интенсивность укладки бетона. Поэтому время бетонирования второго ростверка сократилось на сутки.
Теперь, говоря языком строителей, они ухаживают за фундаментами двух пилонов. Это значит, что их накрыли специальным материалом, для того чтобы обеспечить его постепенное остывание и отвердение материала - сразу после заливки в теле фундамента происходят химические реакции с подъемом температуры более 70 градусов. Резкое охлаждение может вызвать появление трещин, а этого допустить никак нельзя. Как и в первом ростверке, в теле фундамента второго пилона строители оставили более 50 датчиков - порядка 40 температурных и 10 - напряжения. Они позволяют осуществлять постоянный контроль над массивной конструкцией.
Современные технологии на стройплощадке используются всесторонне. Диспетчер - он же мастер Константин МЕЛЕВ по рации принимает отчеты с разных объектов строительства и вносит информацию в компьютер. Время выхода и подхода бетоновоза к конструкции, объем и качество бетонной смеси, в какую точку поставлен под разгрузку каждый подошедший на стройплощадку миксер - все это можно узнать из обобщенной базы данных по состоянию на каждый час работы.
- На 16 часов уложено 8639 кубометров бетонной смеси, это за трое суток работы, - поясняет Александр Гофман. - Выходим на финишную прямую, к 2-3 часам ночи закончим. Всего предстоит уложить 10 400 кубометров бетона.
Для того чтобы в столь сжатые сроки справиться с заданием, в эти дни на полную мощность работало четыре бетонных завода. Два на полуострове Голдобин, у подрядчика ТМК, компании ОАО "Дальмостострой", один - на производственной базе ТМК на улице Нефтеветка и еще один, самый мощный, в непосредственной близости от 8-й опоры. Его при участии японских инвесторов в кратчайшие сроки смонтировало ООО "Компания "Захар". (Кстати, в день окончания бетонирования ростверка на стройке побывал генеральный консул Японии во Владивостоке г-н ЯМАДА Джун и с интересом осмотрел ход сооружения уникального для приморской столицы объекта.)
Обеспечивали заводы необходимыми материалами несколько десятков самосвалов и 4 цементовоза. Непосредственно на площадке с разных сторон от ростверка работало восемь бетононасосов, семь - в постоянном режиме и один - в резерве. Заметим, что работа с резервом - в традициях ТМК. На случай непредвиденных обстоятельств, что называется, под парами стоял еще один бетонный завод. С резервом на будущее приобрели новую мощную буровую установку - строительство других опор, временных и постоянных, продолжается. Генеральный директор ЗАО "ТМК" Виктор ГРЕБНЕВ особое внимание уделяет техническому обеспечению предприятия, и на приобретении современной техники и механизмов старается не экономить. Все это позволяет работать очень интенсивно.
На просьбу "ДК" охарактеризовать сегодняшний темп работ Александр Гофман ответил, что авралом его никак не назовешь.
- Нормальная интенсивная работа. В штатном режиме. Мы в таком плотном графике работаем не первый раз - когда-то был Некрасовский путепровод, в конце прошлого года - тоннель в районе фуникулера, теперь бетонирование ростверка. Каждый такой объект серьезно просчитывается: наличие материалов, техники, специалистов, финансирования. Продумываем все до мелочей: например, хорошее освещение стройплощадки в ночное время, рациональная расстановка механизмов, оперативный подвоз расходных материалов, качественное питание рабочих... Важно все. И если все это организовать, то стройка движется вперед. В данном случае практически у всего Владивостока на виду.
- Главное, мы начали и продолжаем строительство моста через бухту Золотой Рог! - рассказывает первый заместитель генерального директора ЗАО "ТМК" Владимир МЕЩЕРЯКОВ, оценивая деятельность компании за прошедший год. - И не просто начали, а сделали большую работу: в рекордные сроки построили тоннель в районе фуникулера, завершили сооружение фундаментов двух пилонов (это была очень сложная и трудоемкая задача - в каждом из них забетонировали по 261-й скважине), приступили к возведению СВСиУ - временных опор, которые хорошо видны в центре города благодаря своему оранжевому цвету. Мы начали работы в центре города на всех проблемных опорах - с объемной выноской различных коммуникаций. Это то, что касается моста.
Но ТМК продолжает работать и на других объектах. Завершила устройство асфальтобетонного покрытия и подготовила к вводу в эксплуатацию после реконструкции участок 87-99 км автодороги Раздольное - Хасан, нулевой цикл очистных сооружений центрального планировочного района Владивостока, участвует в строительстве электроподстанций в нескольких районах Приморья. В целях развития собственной производственной базы в ТМК смонтировали бетонный завод и построили гараж во Владивостоке, строят новый цех железобетонных конструкций в Уссурийске. Скоро он выпустит первую продукцию, а значит, у ТМК появятся новые возможности для развития своего производства и освоения больших объемов на различных объектах.
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