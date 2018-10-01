|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 05 Октября, 21:29 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Второе дыхание БАМа
- Байкало-Амурская магистраль - один из тех эпохальных проектов нашей послевоенной истории, которые сыграли определяющую роль в развитии страны и стали символом своего времени. Таких событий по пальцам пересчитать: мы полетели первыми в космос, построили ДнепроГЭС и Магнитку, освоили атом, подняли целину и проложили БАМ, - сказал Владимир Якунин, открывая торжественный митинг на привокзальной площади Тынды. Он напомнил, что магистраль строили дважды: до войны - и та дорога внесла немалый вклад в Великую Победу, когда использовали ее рельсы на Волжской рокаде. И 35 лет назад, когда осознали военно-стратегическую необходимость и богатый экономический потенциал БАМа. - Сейчас нет и не может быть сомнений: строительство магистрали было абсолютно правильным решением, даже несмотря на все хитросплетения судьбы. Вдоль дороги появились целые города. БАМ укрепил влияние нашей страны на Дальнем Востоке, - подчеркнул Владимир Якунин.
Сегодня БАМ - это колоссальная возможность возрождения огромного, богатейшего края. Это новые рабочие места, новые точки экономического развития. Но эта перспектива, по словам президента ОАО "РЖД", достижима только при коренной модернизации и реконструкции магистрали.
Перспективам развития региона был посвящен круглый стол "БАМ - второе дыхание в XXI веке". Открывая его, президент ОАО "РЖД" отметил: "У БАМа, бесспорно, есть будущее, за последние четыре года объем грузоперевозок по этой дороге увеличился на 83%. Производители угля постоянно обращаются к нам с просьбой увеличить пропускные способности в направлении Советской Гавани и других портов. И если кто-то считает, что БАМ незаслуженно забыт, что это "дорога в никуда", он глубоко заблуждается".
Региональные власти также связывают с магистралью перспективы развития своих территорий. В соответствии со "Стратегией развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года" возобновлено строительство подъездного железнодорожного пути от станции Улак к Эльгинскому месторождению коксующихся каменных углей в Якутии. Также в стратегию включено строительство грузообразующих подъездных путей к другим месторождениям полезных ископаемых. Как подчеркнул губернатор Амурской области Олег Кожемяко, в рамках "Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области на период до 2025 года" на севере Приамурья планируется сформировать природно-ресурсную зону опережающего развития БАМа с разделением на три подзоны: Западно-Амурскую, Зейскую и Селемджинскую. В мае проект этого документа был внесен в Правительство РФ.
Западно-Амурскую зону создадут на транспортной связке Бамовская - Тында - Хани. Перспективы связаны с освоением месторождений золота, титано-магнетитовых руд, апатитов, а также с лесопереработкой. Точками роста здесь станут Тында со специализацией на горнодобывающем и лесоперерабатывающем комплексах и Сковородино с транспортно-логистическими функциями.
Зейскую подзону сформируют в районе Тыгда - Зея и Улак - Эльга со специализацией на лесопереработке, энергетике и добыче полезных ископаемых. Селемджинская подзона будет сформирована для освоения Огоджинского месторождения каменных углей. Она привязана к проектируемой железной дороге Шимановск - Чагоян - Гарь - Февральск и в перспективе до Огоджи, для освоения Огоджинского месторождения каменных углей.
- Основа развития этой подзоны - месторождения железа, золота, цветных и редких металлов, угля. Запасы Гаринского месторождения железной руды составляют более 400 млн тонн. На базе этого месторождения, а также Кимканского и Сутарского планируется создание металлургического комплекса. В Селемджинской подзоне расположена треть экономически доступных запасов древесины. Переработка будет осуществляться в Февральске, Шимановске и притрассовых бамовских поселках, - заявил губернатор Амурской области.
Грядущее увеличение грузопотока в сторону тихоокеанских портов ставит перед железнодорожниками большие задачи по расшивке узких мест. Этой работой ОАО "РЖД" занимается уже несколько лет, направляя на модернизацию магистрали весьма солидные суммы. Так, по словам начальника ДВЖД Михаила Заиченко, с 2007 по 2009 год на развитие БАМа в пределах Дальневосточной дороги компания "РЖД" вложила 12,9 млрд руб. - В целях увеличения пропускной способности, которой пока явно не хватает, ведется строительство новых станций и разъездов. План модернизации инфраструктуры Северного широтного хода в 2009–2010 гг. предусматривает возведение на ДВЖД 14 новых станций и разъездов, из них восемь раздельных пунктов уже построены, два - в стадии строительства. В будущем году будем продолжать эту работу, - поделился планами начальник дороги. - Продолжается удлинение приемоотправочных путей. Это делается для того, чтобы увеличить весовые нормы поездов и получить возможность выводить к портам длинносоставные поезда. Как рассказал Михаил Заиченко, сегодня продолжается реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством обходного Кузнецовского тоннеля, которая позволит значительно увеличить пропуск грузопотока на линии Комсомольск - Советская Гавань. Уже проложено более 1,5 км дренажной штольни искусственного сооружения. А в сентябре строители планируют приступить к проходке основного ствола тоннеля.
Одним словом, обновляясь, БАМ готовится к большой работе. В перспективе в соответствии со "Стратегией развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года" Северный широтный ход будет специализироваться для пропуска тяжеловесных поездов, переключив на себя с Транссиба основные потоки так называемых балкерных грузов. Транссибирской магистрали останутся в основном контейнерные и пассажирские перевозки. Объем перевозок по БАМу к 2030 году возрастет в 2-3 раза.
- В Сбербанк Бизнес Онлайн встроена опция подтверждения контрагентов
- На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
- Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
- Сбербанк совместно с Mastercard впервые в России запустил кешбэк для бизнес-карт
- Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
- ВЭБ-лизинг передал Аэрофлоту еще два самолета SUKHOI SUPERJET 100
- Стратегия скальпинга поможет получить прибыль в короткий промежуток времени
- Техасский холдем стал абсолютным чемпионом популярных карточных игр
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе "Лучший по профессии – 2018"
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.