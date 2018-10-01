Второе дыхание БАМа

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 05 Октября, 21:29 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 76 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кузбасс нацелился на восток
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018

Регион сегодня
05.10 |
Дальневосточная магистраль отмечает с 15-летие ОАО "РЖД"
05.10 |
КРДВ готова покупать земли в Приморье
05.10 |
ТОры Приморья лидируют среди наиболее крупных получателей земли
05.10 |
КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
05.10 |
Размер "подъемных" для переезда соотечественников на Дальний Восток хотят увеличить
статьи раздела
Финансы
01 Октября 2018, 14:25
Новый закон поднимет суммы страховых выплат Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, подписанный президентом страны в августе этого года, вступит в силу через год
статьи раздела
Регион сегодня
01 Октября 2018, 13:50
Авиаперевозчик решил продолжить летать из Владивостока в Москву Ранее компания планировала работать по этому направлению только в летний сезон. В настоящее время начались продажи авиабилетов по сниженным тарифам
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:41
Урожай на полях ВЭФ Делегация Хабаровского края на форуме была одной из самых представительных
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:35
Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:20
Камчатка: быть началом России Как театр начинается с вешалки, так Восточный экономический форум (ВЭФ) - с Улицы Дальнего Востока. В этом году - тем более: Улица открыла форум за два дня до начала деловой программы.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
24 Августа 2009, 11:00 | Регион сегодня

Второе дыхание БАМа

Байкало-Амурская магистраль отпраздновала 35-летие на подъеме. Пятилетка, прошедшая со времени торжеств, посвященных 30-летию магистрали, укрепила БАМовцев в уверенности, что грандиозные планы XX века по освоению прибамовских территорий все-таки будут реализованы. Во всяком случае, подвижки начались, и о них, а также о планах модернизации магистрали в связи с увеличением грузового потока, говорили высокие гости, побывавшие здесь в праздничные дни. Основные юбилейные мероприятия прошли в столице БАМа Тынде. Сюда прибыли три специальных поезда с первостроителями магистрали и почетными гостями. В торжествах приняли участие президент ОАО "РЖД" Владимир ЯКУНИН, губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, начальник Дальневосточной железной дороги Михаил ЗАИЧЕНКО.

- Байкало-Амурская магистраль - один из тех эпохальных проектов нашей послевоенной истории, которые сыграли определяющую роль в развитии страны и стали символом своего времени. Таких событий по пальцам пересчитать: мы полетели первыми в космос, построили ДнепроГЭС и Магнитку, освоили атом, подняли целину и проложили БАМ, - сказал Владимир Якунин, открывая торжественный митинг на привокзальной площади Тынды. Он напомнил, что магистраль строили дважды: до войны - и та дорога внесла немалый вклад в Великую Победу, когда использовали ее рельсы на Волжской рокаде. И 35 лет назад, когда осознали военно-стратегическую необходимость и богатый экономический потенциал БАМа. - Сейчас нет и не может быть сомнений: строительство магистрали было абсолютно правильным решением, даже несмотря на все хитросплетения судьбы. Вдоль дороги появились целые города. БАМ укрепил влияние нашей страны на Дальнем Востоке, - подчеркнул Владимир Якунин.

Сегодня БАМ - это колоссальная возможность возрождения огромного, богатейшего края. Это новые рабочие места, новые точки экономического развития. Но эта перспектива, по словам президента ОАО "РЖД", достижима только при коренной модернизации и реконструкции магистрали.

Перспективам развития региона был посвящен круглый стол "БАМ - второе дыхание в XXI веке". Открывая его, президент ОАО "РЖД" отметил: "У БАМа, бесспорно, есть будущее, за последние четыре года объем грузоперевозок по этой дороге увеличился на 83%. Производители угля постоянно обращаются к нам с просьбой увеличить пропускные способности в направлении Советской Гавани и других портов. И если кто-то считает, что БАМ незаслуженно забыт, что это "дорога в никуда", он глубоко заблуждается".

Региональные власти также связывают с магистралью перспективы развития своих территорий. В соответствии со "Стратегией развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года" возобновлено строительство подъездного железнодорожного пути от станции Улак к Эльгинскому месторождению коксующихся каменных углей в Якутии. Также в стратегию включено строительство грузообразующих подъездных путей к другим месторождениям полезных ископаемых. Как подчеркнул губернатор Амурской области Олег Кожемяко, в рамках "Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области на период до 2025 года" на севере Приамурья планируется сформировать природно-ресурсную зону опережающего развития БАМа с разделением на три подзоны: Западно-Амурскую, Зейскую и Селемджинскую. В мае проект этого документа был внесен в Правительство РФ.

Западно-Амурскую зону создадут на транспортной связке Бамовская - Тында - Хани. Перспективы связаны с освоением месторождений золота, титано-магнетитовых руд, апатитов, а также с лесопереработкой. Точками роста здесь станут Тында со специализацией на горнодобывающем и лесоперерабатывающем комплексах и Сковородино с транспортно-логистическими функциями.

Зейскую подзону сформируют в районе Тыгда - Зея и Улак - Эльга со специализацией на лесопереработке, энергетике и добыче полезных ископаемых. Селемджинская подзона будет сформирована для освоения Огоджинского месторождения каменных углей. Она привязана к проектируемой железной дороге Шимановск - Чагоян - Гарь - Февральск и в перспективе до Огоджи, для освоения Огоджинского месторождения каменных углей.

- Основа развития этой подзоны - месторождения железа, золота, цветных и редких металлов, угля. Запасы Гаринского месторождения железной руды составляют более 400 млн тонн. На базе этого месторождения, а также Кимканского и Сутарского планируется создание металлургического комплекса. В Селемджинской подзоне расположена треть экономически доступных запасов древесины. Переработка будет осуществляться в Февральске, Шимановске и притрассовых бамовских поселках, - заявил губернатор Амурской области.

Грядущее увеличение грузопотока в сторону тихоокеанских портов ставит перед железнодорожниками большие задачи по расшивке узких мест. Этой работой ОАО "РЖД" занимается уже несколько лет, направляя на модернизацию магистрали весьма солидные суммы. Так, по словам начальника ДВЖД Михаила Заиченко, с 2007 по 2009 год на развитие БАМа в пределах Дальневосточной дороги компания "РЖД" вложила 12,9 млрд руб. - В целях увеличения пропускной способности, которой пока явно не хватает, ведется строительство новых станций и разъездов. План модернизации инфраструктуры Северного широтного хода в 2009–2010 гг. предусматривает возведение на ДВЖД 14 новых станций и разъездов, из них восемь раздельных пунктов уже построены, два - в стадии строительства. В будущем году будем продолжать эту работу, - поделился планами начальник дороги. - Продолжается удлинение приемоотправочных путей. Это делается для того, чтобы увеличить весовые нормы поездов и получить возможность выводить к портам длинносоставные поезда. Как рассказал Михаил Заиченко, сегодня продолжается реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством обходного Кузнецовского тоннеля, которая позволит значительно увеличить пропуск грузопотока на линии Комсомольск - Советская Гавань. Уже проложено более 1,5 км дренажной штольни искусственного сооружения. А в сентябре строители планируют приступить к проходке основного ствола тоннеля.

Одним словом, обновляясь, БАМ готовится к большой работе. В перспективе в соответствии со "Стратегией развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года" Северный широтный ход будет специализироваться для пропуска тяжеловесных поездов, переключив на себя с Транссиба основные потоки так называемых балкерных грузов. Транссибирской магистрали останутся в основном контейнерные и пассажирские перевозки. Объем перевозок по БАМу к 2030 году возрастет в 2-3 раза.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Сентября 2018, 17:11
Бриллианты "Сделано в Приморье" Резидент Свободного порта продолжает наращивать инвестиции в огранку алмазов в Приморье
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
03 Сентября 2018, 13:47
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд Благодаря поддержке Фонда в регионе реализуется ряд проектов
статьи раздела
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика