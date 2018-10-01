|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 06 Октября, 19:06 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Курилы: строить! Нельзя останавливаться
Это вызвало резкий протест россиян, и сахалинцев в первую очередь. "Мы твёрдо и решительно говорим, что территориальная целостность России священна и сомнению не подлежит", - говорится в резолюции митинга жителей Сахалинской области, который состоялся 10 июля этого года в Южно-Сахалинске.
Сегодня жить на Курилах и не замечать перемен, произошедших в результате реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов", невозможно. Жизнь на окраинных островах России меняется не так быстро, как хотелось бы. Но то, что она все-таки меняется, отрицать может только слепой.
Первая Курильская программа, принятая еще в 1994 году, по факту имела незначительное финансирование. С 1 января 2007 года началась реализация новой программы, рассчитанной до 2015 года. В ней уже другой, более прагматичный подход к развитию архипелага - экономики и социальной сферы. Нельзя объять необъятное, поэтому в решении накопившихся на островах проблем определен комплексный подход. Логика развернувшегося строительства такова: преимущество отдано созданию новой и модернизации уже существующей инфраструктуры. Транспортной - причальные сооружения, аэропорты, дороги, энергетической - энергосети и новые энергомощности, социальной - строительство больниц и детских садов.
Если разделить средства, предусмотренные Федеральной целевой программой социально-экономического развития Курильских островов (2007 - 2015 годы) на число жителей этих территорий, то получится примерно миллион рублей на душу населения. Именно столько вкладывает российское государство в программу развития своего восточного форпоста. Желающие могут проверить подсчеты - объем финансирования программы составляет 18 млрд руб. И, в отличие от предшественницы, в последний год она финансировалась в полном объеме. Правда, и здесь пока не все гладко. К сожалению, российское бюджетное законодательство не учитывает специфику дальних островов, где каждый гвоздик на строительство приходится завозить издалека. И реальное финансирование объектов программы хоть и выполняется в полном объеме, но очень запаздывает, что создает известные трудности с освоением финансовых средств. Однако за первых два года действия новой программы Курилы получили из федеральной казны без малого пять миллиардов рублей.
- В Сбербанк Бизнес Онлайн встроена опция подтверждения контрагентов
- На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
- Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
- Сбербанк совместно с Mastercard впервые в России запустил кешбэк для бизнес-карт
- Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
- ВЭБ-лизинг передал Аэрофлоту еще два самолета SUKHOI SUPERJET 100
- Стратегия скальпинга поможет получить прибыль в короткий промежуток времени
- Техасский холдем стал абсолютным чемпионом популярных карточных игр
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе "Лучший по профессии – 2018"
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.