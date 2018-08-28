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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 01 Сентября, 08:11 |
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Чукотка манит круизных туристов
Правительство Чукотского автономного округа рассматривает туристическую отрасль и, в частности, круизный туризм как стратегически важное направление в развитии региона. Рынок круизного туризма Чукотки достаточно перспективен для масштабного развития, уникален и разнообразен по своим экологическим ресурсам. Геополитическое положение, природные, культурно-исторические факторы позволяют рассматривать Чукотский автономный округ как один из наиболее перспективных туристских регионов на Дальнем Востоке.
Особой проблемой, которая характерна для перспективных с точки зрения развития круизного туризма дальневосточных регионов, является режим территорий с ограниченным въездом. Сегодня на заходы круизных транспортов в порты того же Чукотского АО выдаются разовые разрешения. "Этот порядок неприемлем в связи с тем, что согласование зачастую происходит в самый последний момент, что ставит успешную работу с туристами практически на грань фола, - считает начальник департамента культуры, спорта, туризма и информационной политики администрации ЧАО Ирина РЯБУХИНА. - Например, в ближайшее время в порты Чукотки планируют заходы два круизных судна компании "Пасифик Нетворк", которые буквально в последний момент получили соответствующее разрешение. На мой взгляд, эта ситуация не может устраивать туроператоров, и ее необходимо менять. Некоторые шаги по упрощению процедуры въезда иностранных граждан на территорию Чукотского АО уже сделаны. 1 июня окружное правительство совместно с заинтересованными государственными структурами подписало соглашение, которое позволяет снизить срок согласования на въезд в округ для иностранных туристов с 45 до 10 суток.
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