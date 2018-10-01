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Понедельник| 08 Октября, 11:19 |
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Комсомольский НПЗ стремится к евростандарту
О том, каким будет окончательный результат и как это повлияет на развитие топливно-энергетического комплекса Дальневосточного региона, "ДК" рассказал генеральный директор ООО "РН-Комсомольский НПЗ" Владимир МЕЛЕХИН.
— Владимир Владимирович, 2009 год стал непростым для большинства промышленных предприятий региона. Как вы оцениваете положение Комсомольского нефтезавода на сегодняшний день?
— Положение на заводе стабильное, и об этом мы можем судить по конкретным примерам. Если брать итоги работы предприятия за первый квартал текущего года, то по сравнению с аналогичным периодом 2008 года наши показатели значительно улучшились. В прошлом году за этот период мы переработали 1 миллион 888 тысяч тонн нефти, а в этом - уже 1 миллион 993 тысячи тонн.
Улучшение показателей произошло благодоря тому, что мы завершили большую реконструкцию установки ЭЛОУ-АВТ-2 и довели ее мощность до 2,5 млн тонн нефти в год. Также были введены новые энергосберегающие технологии. Начата реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-5. До конца этого года мы увеличим ее мощность до 5,5 млн тонн в год. То есть уже со следующего года мы сможем перерабатывать по 8 млн тонн нефти в год.
— Каковы ближайшие планы по реконструкции завода, не пришлось ли их корректировать в связи с мировым финансовым кризисом?
— Все планы по реконструкции завода остаются в силе. На сегодняшний день продолжается реконструкция установки каталитического риформинга, которая позволит нам выпускать бензин стандарта Евро. Уже сейчас мы выпускаем все марки бензина Евро-3. Чтобы выпускать бензины Евро-4и5, необходимо построить блоки предварительного фракционирования и дополнительную установку изомеризации, аналогичную той, которая уже есть на заводе. В нашем бизнес-плане это новый пункт, но без него не обойтись.
На сегодняшний день мощность риформинга значительно превышает количество изомеризатов, необходимых для приведения топлив к стандартам Евро-4 и Евро-5. В ближайшее время этот вопрос будет рассматриваться на Совете директоров компании.
— Как обстоят дела со строительством установки замедленного коксования и комплекса гидрокрекинга?
— Мы уже приближаемся к завершающему этапу строительства УЗК. Дата сдачи объекта определена – это октябрь 2009 года. Что касается комплекса гидрокрекинга, то на сегодняшний день заключен договор с научно-проектным институтом Санкт-Петербурга по разработке всей рабочей документации. В декабре этого года проект должен быть готов, и с начала 2010 года мы приступим к строительству данного комплекса.
— Для строительства новых установок, соответствующих требованиям промышленной и экологической безопасности, требуется качественное оборудование. С какими производителями сотрудничаете?
— Основная часть оборудования, которое мы закупаем, от отечественных производителей. И это полностью соответствует политике компании. То, что Россия может делать хорошо, мы покупаем. Например, теплообменники, трубы, часть насосов. Конечно, есть насосы уникальные, без которых на нашем производстве, требующем повышенного внимания к нормам безопасности, не обойтись. Но, к сожалению, в России их не выпускают. Например, мощные двигатели по 630 кВт или регулирующие клапаны. Такое оборудование мы закупаем за рубежом. Но приоритет - за отечественным производителем. И для нас это гораздо удобнее в плане эксплуатации. При необходимости замена либо ремонт изношенного оборудования происходит гораздо быстрее и намного дешевле.
Хотел бы заметить, что по итогам прошлого года Комсомольский нефтезавод занял первое место в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда среди предприятий производственной сферы и первое место в экологическом рейтинге среди нефтеперерабатывающих обществ компании "Роснефть". Другими словами, реконструкция завода позволила нам не только существенно нарастить его мощности, но и сделать производство безопасным как для наших работников, так и для жителей Комсомольска-на-Амуре.
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