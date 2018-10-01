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Четверг| 11 Октября, 00:59 |
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ПОЭЗ в Совгавани зависла из-за кризиса
Однако сегодня частные инвесторы, готовые вложить средства в развитие Совгаванского порта в обмен на преференции, оказались "связаны по рукам": до сих пор не подписано постановление Правительства РФ о создании ПОЭЗ, без которого проект нежизнеспособен.
По итогам первого конкурса были определены три победителя - статус ПОЭЗ было решено присвоить аэропортам "Емельяново" и "Ульяновск-Восточный", а также морскому порту Советская Гавань.
Победа Советской Гавани удивила многих наблюдателей. Грузооборот этого небольшого порта достигает 270 тыс. т в год. - это лесопродукция, экспортируемая в Японию, Китай, Корею и другие страны АТР. Для сравнения: ОАО "Восточный порт", который также участвовал в конкурсе на создание ПОЭЗ, в 2008 году перегрузил около 15 млн т.
Заявка на участие в открытом конкурсе Минэкономики РФ была подана правительством Хабаровского края совместно с администрацией Совгаванского района, при участии в качестве разработчика консалтинговой компании "ФОК". Основным потенциальным инвестором, поддерживающим проект, выступила компания "Ариком", входящая в металлургический альянс "Петропавловск", который объединяет ряд компаний, в их числе и крупнейшее золотодобывающее предприятие Амурской области ОАО "Покровский рудник". Один из наиболее значимых перспективных проектов, реализуемых компанией на Дальнем Востоке, - создание крупного горно-металлургического комплекса по производству прямовосстановленного железа и концентратов железных руд.
В распространенной РосОЭЗ информации победа Совгавани объяснялась выгодным географическим положением. По мнению экспертов, особая ценность этого проекта в том, что он не ограничен только созданием мощной портовой инфраструктуры с современными терминалами и предполагает создание рыбоперерабатывающего кластера, а также восстановление судостроительной и судоремонтной базы. Руководитель проекта от "ФОК" Андрей БОЛГОВ рассказал: "В концепции ПОЭЗ "Советская Гавань" позиционируется как "Международный многопрофильный портовый и судоремонтный центр". И именно это, на мой взгляд, позволило добиться положительного решения комиссии МЭРТ России. Проект ПОЭЗ действительно комплексный и сочетает в себе решения по интенсификации грузооборота с решениями по таким технологичным видам деятельности, как судоремонт". По его мнению, основные преимущества выбранной площадки - большие глубины, комфортные преобладающие ветра, просторная акватория. По поводу возможной сложной ледовой обстановки господин Болгов отвечает: "Если будет достигнута интенсивность судозаходов, даже в 4 - 5 раз ниже той, которая предполагается в концепции, в акватории бухты лёд просто не успеет "встать".
Представляющий в Хабаровском крае интересы "Ариком" гендиректор ЗАО "Советско-гаваньский морской торговый порт" Дмитрий МАСЛОВСКИЙ не сомневается в перспективности порта Советская Гавань: "Не зря первооткрыватель залива Николай БОШНЯК назвал его Императорским, а многие мысы здесь названы именами членов царской семьи. Это единственный на Тихом океане естественный порт-убежище при всех направлениях ветров: сюда, чтобы переждать шторм, могут заходить корабли водоизмещением до 300 тысяч тонн. Морской порт имеет статус международного. Здесь уникальные естественные глубины, это третий по характеристикам залив в мире, после Авачинской бухты и залива Сан-Франциско. Может быть, неосвоенность этой территории и стала большим плюсом для создания здесь портовой особой экономической зоны".
Председатель собрания депутатов Совгаванского муниципального района, бывший глава района Сергей ЛУГОВСКОЙ считает проект создания ПОЭЗ трансконтинентальным: он завершает ось Байкало-Амурской магистрали и открывает новые маршруты российских внешнеторговых связей в Тихом океане. "Особая зона в Совгавани станет важным звеном в цепи, связывающей Дальний Восток и Запад России, зарубежье, - рассказывает спикер. - Создание зоны - дело государственного масштаба. Кроме того, этот проект даст жизнь городу". По мнению господина Луговского, неоспоримое достоинство ПОЭЗ - в особом режиме работы всех структур. "Не секрет, что у нас в России процедуры оформления грузов длительны. На базе ПОЭЗ будет отрабатываться принцип "зеленого коридора", - рассказал собеседник.
Желание поучаствовать в инвестиционных проектах ПОЭЗ изъявили не только "Ариком", но и другие крупные компании. К примеру, китайская судостроительная Yantai Raffles. Рассматривают возможность участия в проекте корейские бизнесмены. С российской стороны потенциальными резидентами являются ОАО "Терминал", ЗАО "Гаваньбункер", ООО "Восточная Прибрежная Компания", ООО "Маринабизнес", ООО "Первый СРЗ" и другие.
Основному инвестору - компании "Ариком" - морской терминал нужен для экспорта продукции, которая будет производиться на Дальневосточном металлургическом комбинате. Для нее порт открывает новые рынки сбыта - в США, Канаде, Японии, Южной Корее. Поэтому первоначально компания планировала построить специализированный металлургический терминал. И лишь затем решила расширить проект за счет контейнерного терминала, который позволит экспортировать продукцию любых промышленных производств регионов ДВФО и Восточной Сибири.
Общий объем инвестиций в строительство железнорудного морского терминала в Совгавани, по расчетам 2008 года, составляет 4,7 млрд руб. На начальной стадии эксплуатации через портовый терминал будут транспортировать около 7 млн тонн железнорудной продукции. Проектом предусматривается использование судов дедвейтом 50 тыс. тонн. Инвестиции "Арикома" в строительство контейнерного терминала мощностью 500 тыс. TEU в год оценивались в прошлом году в 8,8 млрд рублей.
Мало кто сегодня может рискнуть с нуля начать объемный инфраструктурный проект. Это возможно только при участии государства, прежде всего - в виде строительства за счет федеральных средств инфраструктуры, обеспечивающей работу ПОЭЗ, а в дальнейшем - предоставления налоговых льгот и прочих преференций, предусмотренных ФЗ "Об особых экономических зонах". Сергей Луговской сообщил, что предварительные расчеты предполагали возможность экономии 20% инвествложений в объекты ПОЭЗ.
ОЭЗ всегда были чрезвычайно привлекательны для бизнеса. Чаще всего вспоминают положительный пример Китая, который создал такую зону в Шанхае. Между тем, при всем желании предприятий получить статус действительных резидентов Совгаванской ПОЭЗ, они этого не могут сделать. До сих пор не подписано постановление Правительства РФ о создании ПОЭЗ. Это несмотря на то, что еще в декабре 2008 года вице-премьер Сергей ИВАНОВ дал указание всем ведомствам ускорить работу по их созданию. Проблема касается не только Совгавани, но и других победителей. Следовательно, бизнес-структуры не могут даже начать проектно-изыскательские работы по своим объектам. Дмитрий Масловский признался, что компания на настоящий момент сделала все возможное для создания ПОЭЗ и работы в ней в качестве резидента, но проект становится нежизнеспособным только из-за того, что зоне не придан официальный статус. Работа затормозилась восемь месяцев назад.
По мнению Сергея Луговского, "последствием нерешительности станет то, что некоторые потенциальные инвесторы "свернутся" и уйдут из зоны". "Если мы не создадим обещанную ПОЭЗ, получится, что мы декларируем инновации, а сами вновь рассчитываем на "нефтяную иглу", - считает собеседник. Он полагает, что с учетом необходимости потратить около двух лет на решение территориальных, земельных, имущественных вопросов уже сейчас необходимо создавать территориальный орган управления ПОЭЗ.
Первый зампредседателя правительства Хабаровского края Геннадий АПАНАСЕНКО подчеркивает: "Постановление нужно для того, чтобы появились очертания проекта - создана управляющая компания, инвесторы получили статус резидентов". По некоторым предположениям, основного документа нет потому, что бюджетные затраты оказались слишком велики в условиях глобального финансово-экономического кризиса и Минфин РФ не дает добро на участие государства в запланированном объеме. Согласно проекту, общая сумма инвестиций в развитие всех проектов ПОЭЗ превысит 30 млрд рублей в ценах 2008 года. По информации Андрея Болгова, инвестиции в инфраструктуру должны составить около 14,5 млрд рублей, из них расходы бюджетов всех уровней - порядка 8,5 млрд. Очевидно, что в нынешних условиях объем госинвестиций нужно уменьшать.
Правительство Хабаровского края лоббирует скорейшее подписание постановления, без которого значимые региональные инвестпроекты оказались в тупике. Геннадий Апанасенко так охарактеризовал текущую ситуацию: после пересмотра проекта ПОЭЗ регион предложил пока ограничиться небольшими затратами федерации - необходимо выделить 3,1 млрд рублей на создание первичной инфраструктуры. Такое обращение уже направлено в Правительство РФ и профильные министерства и ведомства. Господин Апанасенко заявил: "Сегодня требуется политическое решение по созданию ПОЭЗ". В правительстве края надеются, что это решение будет принято в мае.
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