ПОЭЗ в Совгавани зависла из-за кризиса

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 11 Октября, 00:59 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 76 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кузбасс нацелился на восток
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018

Регион сегодня
10.10 |
Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
10.10 |
Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
10.10 |
Любителям "бекпекинга", "автостопа", "букинга" и автотуризма прописали правила
10.10 |
Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
10.10 |
Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
статьи раздела
Финансы
01 Октября 2018, 14:25
Новый закон поднимет суммы страховых выплат Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, подписанный президентом страны в августе этого года, вступит в силу через год
статьи раздела
Регион сегодня
01 Октября 2018, 13:50
Авиаперевозчик решил продолжить летать из Владивостока в Москву Ранее компания планировала работать по этому направлению только в летний сезон. В настоящее время начались продажи авиабилетов по сниженным тарифам
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:41
Урожай на полях ВЭФ Делегация Хабаровского края на форуме была одной из самых представительных
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:35
Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:20
Камчатка: быть началом России Как театр начинается с вешалки, так Восточный экономический форум (ВЭФ) - с Улицы Дальнего Востока. В этом году - тем более: Улица открыла форум за два дня до начала деловой программы.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
29 Июня 2009, 11:00 | Регион сегодня

ПОЭЗ в Совгавани зависла из-за кризиса

В июне 2008 года объявлены результаты первого конкурса на создание особых экономических зон портового типа (ПОЭЗ) в России. Многих удивил тот факт, что в тройке победителей оказался небольшой город Советская Гавань в Хабаровском крае. Ему на руку сыграли выгодные географические, климатические условия и возможность создать порт фактически с нуля, что позволяет будущим резидентам зоны реализовывать самые инновационные проекты.

Однако сегодня частные инвесторы, готовые вложить средства в развитие Совгаванского порта в обмен на преференции, оказались "связаны по рукам": до сих пор не подписано постановление Правительства РФ о создании ПОЭЗ, без которого проект нежизнеспособен.

По итогам первого конкурса были определены три победителя - статус ПОЭЗ было решено присвоить аэропортам "Емельяново" и "Ульяновск-Восточный", а также морскому порту Советская Гавань.

Победа Советской Гавани удивила многих наблюдателей. Грузооборот этого небольшого порта достигает 270 тыс. т в год. - это лесопродукция, экспортируемая в Японию, Китай, Корею и другие страны АТР. Для сравнения: ОАО "Восточный порт", который также участвовал в конкурсе на создание ПОЭЗ, в 2008 году перегрузил около 15 млн т.

Заявка на участие в открытом конкурсе Минэкономики РФ была подана правительством Хабаровского края совместно с администрацией Совгаванского района, при участии в качестве разработчика консалтинговой компании "ФОК". Основным потенциальным инвестором, поддерживающим проект, выступила компания "Ариком", входящая в металлургический альянс "Петропавловск", который объединяет ряд компаний, в их числе и крупнейшее золотодобывающее предприятие Амурской области ОАО "Покровский рудник". Один из наиболее значимых перспективных проектов, реализуемых компанией на Дальнем Востоке, - создание крупного горно-металлургического комплекса по производству прямовосстановленного железа и концентратов железных руд.

В распространенной РосОЭЗ информации победа Совгавани объяснялась выгодным географическим положением. По мнению экспертов, особая ценность этого проекта в том, что он не ограничен только созданием мощной портовой инфраструктуры с современными терминалами и предполагает создание рыбоперерабатывающего кластера, а также восстановление судостроительной и судоремонтной базы. Руководитель проекта от "ФОК" Андрей БОЛГОВ рассказал: "В концепции ПОЭЗ "Советская Гавань" позиционируется как "Международный многопрофильный портовый и судоремонтный центр". И именно это, на мой взгляд, позволило добиться положительного решения комиссии МЭРТ России. Проект ПОЭЗ действительно комплексный и сочетает в себе решения по интенсификации грузооборота с решениями по таким технологичным видам деятельности, как судоремонт". По его мнению, основные преимущества выбранной площадки - большие глубины, комфортные преобладающие ветра, просторная акватория. По поводу возможной сложной ледовой обстановки господин Болгов отвечает: "Если будет достигнута интенсивность судозаходов, даже в 4 - 5 раз ниже той, которая предполагается в концепции, в акватории бухты лёд просто не успеет "встать".

Представляющий в Хабаровском крае интересы "Ариком" гендиректор ЗАО "Советско-гаваньский морской торговый порт" Дмитрий МАСЛОВСКИЙ не сомневается в перспективности порта Советская Гавань: "Не зря первооткрыватель залива Николай БОШНЯК назвал его Императорским, а многие мысы здесь названы именами членов царской семьи. Это единственный на Тихом океане естественный порт-убежище при всех направлениях ветров: сюда, чтобы переждать шторм, могут заходить корабли водоизмещением до 300 тысяч тонн. Морской порт имеет статус международного. Здесь уникальные естественные глубины, это третий по характеристикам залив в мире, после Авачинской бухты и залива Сан-Франциско. Может быть, неосвоенность этой территории и стала большим плюсом для создания здесь портовой особой экономической зоны".

Председатель собрания депутатов Совгаванского муниципального района, бывший глава района Сергей ЛУГОВСКОЙ считает проект создания ПОЭЗ трансконтинентальным: он завершает ось Байкало-Амурской магистрали и открывает новые маршруты российских внешнеторговых связей в Тихом океане. "Особая зона в Совгавани станет важным звеном в цепи, связывающей Дальний Восток и Запад России, зарубежье, - рассказывает спикер. - Создание зоны - дело государственного масштаба. Кроме того, этот проект даст жизнь городу". По мнению господина Луговского, неоспоримое достоинство ПОЭЗ - в особом режиме работы всех структур. "Не секрет, что у нас в России процедуры оформления грузов длительны. На базе ПОЭЗ будет отрабатываться принцип "зеленого коридора", - рассказал собеседник.

Желание поучаствовать в инвестиционных проектах ПОЭЗ изъявили не только "Ариком", но и другие крупные компании. К примеру, китайская судостроительная Yantai Raffles. Рассматривают возможность участия в проекте корейские бизнесмены. С российской стороны потенциальными резидентами являются ОАО "Терминал", ЗАО "Гаваньбункер", ООО "Восточная Прибрежная Компания", ООО "Маринабизнес", ООО "Первый СРЗ" и другие.

Основному инвестору - компании "Ариком" - морской терминал нужен для экспорта продукции, которая будет производиться на Дальневосточном металлургическом комбинате. Для нее порт открывает новые рынки сбыта - в США, Канаде, Японии, Южной Корее. Поэтому первоначально компания планировала построить специализированный металлургический терминал. И лишь затем решила расширить проект за счет контейнерного терминала, который позволит экспортировать продукцию любых промышленных производств регионов ДВФО и Восточной Сибири.

Общий объем инвестиций в строительство железнорудного морского терминала в Совгавани, по расчетам 2008 года, составляет 4,7 млрд руб. На начальной стадии эксплуатации через портовый терминал будут транспортировать около 7 млн тонн железнорудной продукции. Проектом предусматривается использование судов дедвейтом 50 тыс. тонн. Инвестиции "Арикома" в строительство контейнерного терминала мощностью 500 тыс. TEU в год оценивались в прошлом году в 8,8 млрд рублей.

Мало кто сегодня может рискнуть с нуля начать объемный инфраструктурный проект. Это возможно только при участии государства, прежде всего - в виде строительства за счет федеральных средств инфраструктуры, обеспечивающей работу ПОЭЗ, а в дальнейшем - предоставления налоговых льгот и прочих преференций, предусмотренных ФЗ "Об особых экономических зонах". Сергей Луговской сообщил, что предварительные расчеты предполагали возможность экономии 20% инвествложений в объекты ПОЭЗ.

ОЭЗ всегда были чрезвычайно привлекательны для бизнеса. Чаще всего вспоминают положительный пример Китая, который создал такую зону в Шанхае. Между тем, при всем желании предприятий получить статус действительных резидентов Совгаванской ПОЭЗ, они этого не могут сделать. До сих пор не подписано постановление Правительства РФ о создании ПОЭЗ. Это несмотря на то, что еще в декабре 2008 года вице-премьер Сергей ИВАНОВ дал указание всем ведомствам ускорить работу по их созданию. Проблема касается не только Совгавани, но и других победителей. Следовательно, бизнес-структуры не могут даже начать проектно-изыскательские работы по своим объектам. Дмитрий Масловский признался, что компания на настоящий момент сделала все возможное для создания ПОЭЗ и работы в ней в качестве резидента, но проект становится нежизнеспособным только из-за того, что зоне не придан официальный статус. Работа затормозилась восемь месяцев назад.

По мнению Сергея Луговского, "последствием нерешительности станет то, что некоторые потенциальные инвесторы "свернутся" и уйдут из зоны". "Если мы не создадим обещанную ПОЭЗ, получится, что мы декларируем инновации, а сами вновь рассчитываем на "нефтяную иглу", - считает собеседник. Он полагает, что с учетом необходимости потратить около двух лет на решение территориальных, земельных, имущественных вопросов уже сейчас необходимо создавать территориальный орган управления ПОЭЗ.

Первый зампредседателя правительства Хабаровского края Геннадий АПАНАСЕНКО подчеркивает: "Постановление нужно для того, чтобы появились очертания проекта - создана управляющая компания, инвесторы получили статус резидентов". По некоторым предположениям, основного документа нет потому, что бюджетные затраты оказались слишком велики в условиях глобального финансово-экономического кризиса и Минфин РФ не дает добро на участие государства в запланированном объеме. Согласно проекту, общая сумма инвестиций в развитие всех проектов ПОЭЗ превысит 30 млрд рублей в ценах 2008 года. По информации Андрея Болгова, инвестиции в инфраструктуру должны составить около 14,5 млрд рублей, из них расходы бюджетов всех уровней - порядка 8,5 млрд. Очевидно, что в нынешних условиях объем госинвестиций нужно уменьшать.

Правительство Хабаровского края лоббирует скорейшее подписание постановления, без которого значимые региональные инвестпроекты оказались в тупике. Геннадий Апанасенко так охарактеризовал текущую ситуацию: после пересмотра проекта ПОЭЗ регион предложил пока ограничиться небольшими затратами федерации - необходимо выделить 3,1 млрд рублей на создание первичной инфраструктуры. Такое обращение уже направлено в Правительство РФ и профильные министерства и ведомства. Господин Апанасенко заявил: "Сегодня требуется политическое решение по созданию ПОЭЗ". В правительстве края надеются, что это решение будет принято в мае.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Сентября 2018, 17:11
Бриллианты "Сделано в Приморье" Резидент Свободного порта продолжает наращивать инвестиции в огранку алмазов в Приморье
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
03 Сентября 2018, 13:47
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд Благодаря поддержке Фонда в регионе реализуется ряд проектов
статьи раздела
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика