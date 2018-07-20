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29 Июня 2009, 11:00 | Регион сегодня

Приморская Бизнес-Премия: Они стали первыми

Приморская Бизнес-Премия - в жизни деловых кругов Приморского края явление уникальное. Подтвердила это и торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса по итогам 2008 года, которая прошла во Владивостоке в деловом центре отеля "Акфес-Сейо".

В этом году у Бизнес-Премии небольшой юбилей. Уже пятый год подряд, помимо двухэтапного голосования 49 членов Экспертного совета, свой голос - бюллетенями или на интернет-сайте Премии DV-RATING.ru (клик с одного адреса) - отдают все желающие. Кстати, в этом году хакеры попытались сломать защиту на сайте, чтобы их компания "приросла" голосами. Дыру "заштопали". Но состязание неденежных мешков показывает, насколько цивилизованнее стал приморский бизнес. Его желание иметь положительный имидж в глазах приморцев объединило деловых людей вокруг этой Премии. И в этом ее первый положительный итог.

Это отметил и председатель Оргкомитета V Бизнес-Премии, первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО, открывая церемонию награждения победителей.

Без поддержки самих деловых кругов высокий статус Премии был бы недостижим. Конкурс проводится на безвозмездной основе - компании не платят взносы за участие и не несут дополнительных расходов на экспертизу. При этом лауреаты премии получают уникальную возможность формировать региональную предпринимательскую элиту, в течение года использовать логотип и официальный статус победителя.

— Конкурс, бесспорно, способствует улучшению делового климата, стимулирует открытость компаний, формирует уважительное отношение общества к бизнесу и в целом повышает инвестиционную привлекательность территории Приморского края. Скажу больше - репутация бизнеса и власти, эффективность их взаимодействия самым непосредственным образом влияют и на состояние экономики. Поэтому все эти годы администрация края поддерживает и впредь будет поддерживать это общественное по своей сути начинание, - подчеркнул Александр Костенко и передал поздравления победителям и лауреатам Премии.

О втором итоге пяти лет проведения Премии говорила исполнительный директор Оргкомитета, главный редактор Издательской компании "Золотой Рог" Елена БАРКОВА - это массовость конкурса. В этом году победителей выбирали из более чем 200 приморских компаний по четырем номинациям, а в финале в актив победителей и лауреатов поступило 9394 голоса от приморцев.

Победа в Премии стала престижной. И, когда представитель ОАО "Группа Альянс" - Партнера Премии Николай СОЦКОВ открыл конверт и объявил победителя в номинации "Компания года Приморского края - 2008", Геннадий КОВАЛЕВ, административный директор ОАО "НТК", подняв кубок над головой, не мог сдержать восторга. От лица генерального директора компании Ким Ен Тэк он благодарил экспертов и организаторов. Хорош подарок к 15-летию приморской компании с иностранным капиталом. 40% абонентов Приморья сегодня в "сотах" НТК.

Признали "первых" даже конкуренты - ОАО "Дальсвязь" и "Михайловский бройлер", ставшие лауреатами в этой номинации, пообещав, что в следующем году постараются этот расклад изменить.

Все повторилось в номинации "Менеджер года в Приморском крае-2008".И теперь уже руководитель Приморского филиала АКБ "Росбанк" Андрей ФРОЛОВ - второго Партнера Премии, сам волнуясь не меньше финалистов, вскрыл конверт:

— Менеджером года стал Виктор ГРЕБНЕВ - генеральный директор ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания".

Виктор Григорьевич признался, что шел к этой победе 20 лет, а точнее, просто работал руководителем мостостроительной компании. И секрет у него один - постоянная команда. Имя главного строителя моста через бухту Золотой Рог, с уссурийской пропиской, вчера еще было мало известно деловой элите Приморского края, а сегодня не сходит со страниц газет и журналов, экранов телевизоров. Впрочем, победу ему обеспечили не только как всегда активно голосовавшие земляки, но и эксперты, с отрывом в один голос. А вполне могла случиться сенсация - ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ второй год выходит в финал. И, получая Диплом лауреата, Геннадий Иннокентьевич недоумевал:

— ВГУЭС - государственный вуз, и вдруг - Бизнес-Премия?! Может, Оргкомитет отметил нас потому, что мы тесно работаем с бизнесом и готовим для него кадры.

Его сомнения развеяла исполнительный директор:

— Оргкомитет здесь ни при чем. На первом этапе тестирования и экспресс-опросов эксперты пишут: "Лазарев". А дальше - голосование. Значит, они считают вас лучшим менеджером вуза.

Потом, в кулуарах, с бокалом, обсуждая итоги, участники вовсю обсуждали процедуры голосования: "Нет, ну по всем статьям должен был победить ПЕРЦЕВ. Второй год подряд ВМТП становится лучшей стивидорской компанией в России". Однако Вячеслав Михайлович, генеральный директор "Владморторгпорта", стал лауреатом Премии "Менеджер-2008". Александр Костенко объяснил этот феномен по-своему: "Чем сильнее компания, чем сильнее ее лидер - тем на большее "сопротивление" среды им приходится наталкиваться". А может быть, просто не хватило главному докеру публичности? Зато был растерян и приятно удивлен Виталий ВЕРКЕЕНКО, президент Технохолдинга SUMOTORI, оказавшись в ряду с лучшими топ-менеджерами.

Все стало понятно, когда заместитель главы города Владивостока Наталья ЗУБОВА объявила победителя в номинации "Развивающийся бизнес": "Технохолдинг SUMOTORI".

Сама Наталья Валерьевна в приветствии к участникам церемонии так и сказала: "Нам нужен бизнес только развивающийся, независимо от статуса. Эксперты же оценили шаги молодой компании, которая предложила Приморью новый путь развития автобизнеса, - это особенно актуально. Выходит, многие увидели в том личную заслугу молодого топ-менеджера. Лидерство SUMOTORI признали и другие финалисты этой Премии - СК "Дальстар", Ремонтно-строительная компания "КФК" и группа компаний "Славда": "Такой компании проиграть не стыдно". "В следующем году у нас будет больше шансов", - пошутил Павел СЕРЕБРЯКОВ.

Самая трудная номинация и, как сказал первый вице-губернатор Александр Костенко, главная на сегодня - это "Социально ответственный бизнес".Сохранить социальные гарантии своим коллективам в условиях кризиса, думать не только о прибыли, но и о социальной роли на территории - эту дальновидную стратегию он и отметил в ФГУП "Почта России".

Генеральный директор Приморского филиала Андрей БРИК был доволен:

— Это признание труда всего нашего 6-тысячного коллектива почтовиков края. Не забудьте отметить это в телеэфире, - обратился он к операторам телекомпаний. - Пусть радуются все.

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" впервые за многие годы отмечена не за "Акулу", не за технические достижения, а за социальную политику. Максим КАМЫШАНОВ, директор по правовым вопросам ОАО,принимая Диплом лауреата, резюмировал: "Заслуженно". За социальные проекты лауреатом стало ОАО "Уссурийский бальзам". А "Владхлеб", чья борьба за дешевый хлеб, на виду всего Приморья, наверное, мог претендовать на большее. Коммерческий директор Валерий СИНЮХИН признал, что свою социальную миссию коллектив предприятия понимает, и поблагодарил за поддержку власти, снижение энерготарифа для выпечки хлеба. Только в партнерстве бизнеса и власти можно иметь социальный мир на территории.

Собственно говоря, и сама Бизнес-Премия - результат этого партнерства. "И если нынешняя церемония добавила вам оптимизма на завтрашний день - будем считать, что своей цели она достигла", - с такими словами завершила церемонию исполнительный директор Оргкомитета Елена Баркова.

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