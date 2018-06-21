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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:46 |
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Представить "правильный" проект
Тогда ЕБРР в прямом и переносном смысле учил региональные банки и компании, делающие первые рыночные шаги, выдавать и брать кредиты, писать бизнес-планы и просчитывать перспективы инвестиционных проектов, подкрепляя "теоретическую" помощь немалыми финансовыми вливаниями. Не исказим истину, если скажем, что ЕБРР способствовал становлению рыночных отношений в Дальневосточном регионе, передавая российским субъектам экономики и финансового рынка европейский опыт.
Мировой финансовый кризис притормозил темпы развития международных и российских компаний и финансовых структур. Что сегодня предлагает своим партнерам и клиентам банк, миссия которого в развитии бизнеса, на что сделан акцент в региональной политике? Об этом "ДК" рассказала глава представительства ЕБРР на Дальнем Востоке Елена ДАНЫШ.
— Елена Тимофеевна, вас бывает легче застать где-нибудь на Камчатке или в Якутии, чем во владивостокском офисе. Какова на самом деле география работы представительства ЕБРР на Дальнем Востоке? Какие регионы наиболее интересны банку и где уже реализовано наибольшее количество проектов?
— ЕБРР работает во всех девяти территориях Дальневосточного федерального округа. Наиболее интересны для нас те регионы, где достаточно высокий бизнес-потенциал для того, чтобы генерировать и реализовывать долгосрочные проекты.
Вообще с 1991 года ЕБРР предоставил финансирование таким проектам в России на общую сумму 11,3 млрд евро. Доля дальневосточных в ней относительно мала: 276 млн евро уже законченные проекты и 172 млн евро - текущие. Назову лишь некоторые из них. В Приморском крае это проекты таких известных компаний, как FESCO (строительство трех контейнеровозов в Польше), НТК (телефонизация Приморского края), Дельта Лизинг (финансирование лизинговых операций для малого и среднего бизнеса), В-Лазер (развитие торгового бизнеса в современном формате).
В Хабаровском крае участвуем в проекте компании "Гражданские самолеты Сухого" по производству нового регионального самолета. Первые машины Сухой-СуперДжет сегодня уже проходят летные испытания. В Амурской области партнером ЕБРР является Восточный экспресс банк, в Республике Саха (Якутия) - ГУП ЖКХ, которое модернизирует систему теплоснабжения региона. И это далеко не все проекты, реализуемые на Дальнем Востоке при участии ЕБРР.
— В числе задач, которые ставит перед собой банк, не только получение прибыли, но и расширение свободных рынков, развитие бизнес-среды. Какие пути использует банк для реализации этих целей?
— Хотелось бы подчеркнуть, что вопросы поддержки и финансирования предприятий малого и среднего бизнеса являются приоритетными для ЕБРР. Для них существует несколько специальных программ. Например, созданный при участии ЕБРР Российский фонд малого бизнеса специализируется на предоставлении банкам-партнерам целевых кредитных линий для поддержки малого бизнеса и средств технической помощи. Мы передаем банкам-партнерам свои кредитные технологии, помогаем готовить кредитных специалистов. Одним из первых региональных банков, успешно завершившим эту программу, стал Дальневосточный банк. Средства Фонда направляются через такие банки-партнеры на кредитование микро- и малых предприятий в объемах до $200 тыс., минимальные суммы не ограничены и могут составлять, например, $10 тыс.
По специальной программе финансирования малых и средних предприятий через банки-партнеры ведется также долгосрочное кредитование субъектов малого бизнеса. Здесь суммы могут достигать $1 миллиона.
Помимо банков-партнеров также недавно была подготовлена программа прямого финансирования в виде рублевых инвестиций в акционерный капитал компаний и банков, они в эквивалентном размере могут составлять от $2 млн до $10 млн. Мы будем рады рассмотреть инвестиционные программы дальневосточных предприятий в рамках этой программы.
Но наша поддержка регионального бизнеса заключается не только в финансовых вливаниях. По программам БАС (Деловые консультационные услуги) и TAM (Перестройка управления) денежные средства участникам не выдаются, данные программы ориентированы на передачу международных управленческих навыков. Эта работа ведется через местные консультационные фирмы.
— Кризис вносит изменения в бизнес-стратегии и поведение на рынке коммерческих банков, работающих в регионе. Что меняет в своей работе представительство ЕБРР на Дальнем Востоке? Есть ли у банка антикризисные предложения для своих партнеров?
— Да. И они, в принципе, одинаковы для всех стран, в которых работает ЕБРР, включая российские регионы. Несмотря на убытки, понесенные банком в 2008 году в результате переоценки стоимости принадлежащих ему пакетов акций (в связи с падением фондовых рынков во всем мире), ЕБРР планирует в 2009 году существенно увеличить капиталовложения в качестве прямого ответа на последствия глобального финансового кризиса - всего во все страны будет инвестировано до 7 млрд евро (в 2008 году инвестиции составили 5,1 млрд евро). Наши меры противодействия кризису направлены, прежде всего, на удовлетворение неотложных потребностей финансового сектора, мы хотим помочь укреплению надежных финансовых институтов и кредитованию мелких и средних предприятий, которые лишились своих источников финансирования. Мы поддерживаем своих клиентов, в том числе за счет рефинансирования и предоставления оборотных средств. Малым и средним предприятиям поддержка ЕБРР приходит через банки-партнеры. Например 30 марта 2009 года был подписан контракт с ВТБ24 на 5-летний кредит в $150 млн для кредитования микро- и малых предприятий в городах с населением менее 1 млн человек. Антикризисные предложения включают рекапитализацию банков-партнеров, мы готовы оказывать помощь в проведении рыночной реструктуризации промышленных компаний, совершенствовании корпоративного управления.
Сегодняшняя стратегия банка - продолжить инвестиции в российские регионы, несмотря на кризис. И менеджмент ЕБРР готов проинвестировать в Россию в 2009 г. около $3 млрд. Насколько регионы, компании, проекты могут стать клиентами ЕБРР, полностью зависит от них самих. ЕБРР есть и остается надежным долгосрочным партнером, готовым помочь бизнесу, но только клиент может представить "правильный" проект.
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