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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Июня, 07:29 |
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Европейский акцент
Россия и ее дальневосточная окраина укрепляют свои позиции на азиатском рынке энергоресурсов. Разработка сахалинских нефтегазовых месторождений и поставка СПГ в Японию, строительство нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) с ответвлением на Китай - это наиболее яркие страницы российско-азиатского экономического сотрудничества последних лет. Ну а для полноты картины к этому можно добавить экспорт угля, рыбы, леса. Импорт из АТР - техники, продуктов питания, товаров народного потребления и т.д. И этот азиатский акцент как-то оставлял в тени достаточно широкие внешнеэкономические связи регионов Дальнего Востока с европейскими странами.
Поводом посмотреть на внешнеэкономическое и инвестиционное сотрудничество региона с европейской стороны, послужило проведение в Хабаровске саммита Россия-ЕС (21-22 мая). Руководство Евросоюза и России впервые проведут встречу на таком удалении от европейских столиц. Причем из предложенной альтернативы - Казань или Хабаровск - была выбрана столица Дальневосточного федерального округа. Европейских политиков заинтересовала возможность побывать в нашем регионе. Уже хороший знак.
В повестке дня саммита нет конкретных дальневосточных тем и проектов, но вопрос дальнейшего развития экономического сотрудничества России со странами Европейского cоюза - один из основных. Идет работа над новым базовым соглашением, которое сменит нынешнее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве Россия - ЕС (СПС). Оно "должно быть достаточно амбициозным и обращенным в будущее, ориентироваться не на сиюминутные потребности любой из сторон, а на долгосрочные цели и приоритеты российско-есовского взаимодействия", говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел РФ. Этот неспешный дипломатический процесс сближения межгосударственных позиций в конечном счете призван облегчить всевозможные разрешительные процедуры во внешнеэкономической деятельности, сделать более открытыми для бизнеса рынки наших стран. От этого выиграют не только конкретные компании, но и граждане. У дальневосточников тоже появятся шансы в будущем сделать экономическое и культурное взаимодействие со странами Европы более тесным и эффективным.
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