|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 19 Ноября, 00:36 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Виктор ШУБИН: Биробиджанская власть не спешит поддерживать крестьян
– Из 156 тыс. га пахотных угодий у нас засевается 111 тыс. Четвертая часть площадей не используется, зарастает кустарником, заболачивается. Причина в том, что земля не получила собственника. Она находится в муниципалитете в долях, которые не востребованы, и местная власть в этом отношении не поддерживает крестьян. Земля пустует, а вопросы выделения участков желающим ее использовать очень трудно решаются.
У меня есть личный опыт. В прошлом году я подал заявку на аренду земельного участка и оказался единственным претендентом. Муниципальная власть Биробиджанского района решила устроить торги. Они проходили дважды, потому что желающих больше не было. И до сих пор эту землю мне не выделили. Хотя я надеюсь, что этот вопрос все же будет решен в мою пользу.
Согласно закону кадастровая стоимость одного гектара пашни составляет 57 тыс. руб. по Биробиджанскому району. Если кто-то хочет приобрести земельный участок в собственность, то заплатить необходимо где-то порядка 15% от кадастровой стоимости. Я считаю, что оценка стоимости земли проведена не правильно, прежде всего, в том, что прировняли стоимость пастбища, сенокосов, залежи к пашне. Все категории сельхозугодий сейчас имеют одинаковую цену. Получается, что порядка 8 тыс. руб. нужно заплатить за гектар любого участка при оформлении его в собственность.
Еще одна проблема: значительная часть земли у нас не востребована от того, что нет подъезда к земельным участкам. Если в советский период к дорогам государство относилось иначе – строило, ремонтировало, то в течение последних 20 лет ими практически никто не занимался. На тот участок, который я запрашивал, установили арендную плату 1,5 млн руб. ежегодно за 2400 га целинных земель. Но к этому участку подъезда нет, нужно строить дорогу 10 км и параллельно осваивать землю, поскольку это целина. А по закону я должен три года платить аренду, и только потом имею право оформить в собственность.
У нас большой процент земель осушено-орошаемых. Эти земли зарастают, денег на их поддержание, на ремонт системы никто не выделяет. А крестьянин где деньги возьмет? Нужно в таком случае или исключать земли из категории сельхозугодий, или вкладывать средства на восстановление этих земель. Иначе они не пригодны.
«Дальневосточный капитал».
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.