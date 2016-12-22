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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:11 |
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ЕАО вытаскивает потенциал
Территория, имеющая целый ряд очевидных конкурентных преимуществ, не намерена оставаться в ряду аутсайдеров. Так, в прошлом году отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП составило 29,3% (оценка). На старте ряд крупных проектов. Первую продукцию должен выпустить Кимкано-Сутарский ГОК, запуск которого долгое время в силу разных причин откладывался. Наращивает объемы производства Кульдурский бруситовый рудник, обогащенный концентрат которого имеет стабильный спрос, в том числе на внешнем рынке. Предприятие планирует создание завода комплексной переработки сырья.
- По большому счету, такое сочетание благоприятных факторов для развития и реализации различных проектов, как в Еврейской автономной области, есть далеко не в каждом регионе, - говорит губернатор. - Это одна из самых южных территорий, с хорошим климатом и плодородной землей, наличием богатых месторождений полезных ископаемых (железная руда, марганец, графит и так далее, некоторые вообще уникальны). С точки зрения логистики у нас сходятся все пути: Транссиб, есть выход на БАМ, река Амур обеспечивает водный путь к морю и в Китай, федеральная трасса, общая высокая обеспеченность автомобильными дорогами. Рядом Хабаровск с его потребительским рынком. И конечно же - протяженная граница с Китаем, на которой действуют два пограничных перехода. А строительство железнодорожного моста через Амур в районе Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР) вообще открывает совершенно новую страницу в транспортном сообщении с самым мощным рынком Китайской Народной Республики.
Первые «ростки» новой экономики в ЕАО уже пробиваются в агропромышленном секторе. Правительство области последовательно наводит порядок с земельными вопросами, что позволяет рассчитывать на приход в отрасль серьезных инвесторов. Переговоры идут, и интерес бизнеса становится все более определенным. Ведется активная работа с китайскими партнерами по созданию агропарка «Весна». Проектом предусмотрено строительство свиноферм, комбикормового завода, овощехранилища, теплиц. Он поддерживается правительством провинции Хэйлунцзян. Есть интерес к организации сельхозпроизводства в ЕАО и у израильских инвесторов. Речь идет о молочном направлении, свиноводстве, рыборазведении, тепличном хозяйстве.
Все это побуждает местную власть активнее заниматься созданием благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Правительство региона инициировало создание ТОСЭР «Амуро-Хинганская», что даст резидентам определенные преимущества при ведении бизнеса.
Заметные события происходят и в логистической сфере. Наконец-то началось строительство российской части моста через Амур. Решены вопросы с подрядчиками, это известная российская компания. Планируется, что трансграничный железнодорожный мост будет построен к началу лета 2018 года. Тем временем, пока будет реализовываться проект, рассказывает Александр Левинталь, рядом с предмостовой территорией сформируется логистический центр. Здесь же могут быть построены лесоперерабатывающие предприятия.
Кстати, в лесной сфере области сегодня уже реализуется целый ряд совместных российско-китайских проектов, получивших статус приоритетных как в России, так и в Китае.
Особого внимания в рамках представления потенциала региона заслуживает курортная зона «Кульдур». Здравница, работающая на горячих термальных источниках и обладающая замечательными свойствами для лечения многих заболеваний, нуждается в привлечении отечественных и зарубежных инвестиций. С реализацией комплексного проекта курорт будет отвечать требованиям международного уровня. Регион обладает значительным ресурсом для развития альпинизма и горнолыжного спорта, туризма, прежде всего рекреационного.
Одной из важнейших задач правительство ЕАО считает улучшение условий ведения бизнеса в регионе. По результатам Национального рейтинга состояния инвестклимата ЕАО заняла 26 место среди регионов России и первое - на Дальнем Востоке. А это значит, в области создаются условия для инвесторов и дальнейшего развития экономики. Эту задачу региональная власть будет решать и далее, используя действующие на Дальнем Востоке инструменты снижения налоговой нагрузки, упрощения административных процедур, механизм ТОРа и другие.
Сейчас в регионе ведется работа по созданию бизнес-инкубатора, ориентированного преимущественно на инновационные проекты. На стадии проработки вопросы поддержки проектов, реализуемых на основе государственно-частного партнерства. Речь идет об актуальных для области проектах в сферах дорожного строительства, коммунального хозяйства, размещения и утилизации бытовых отходов, которые могут быть поддержаны в рамках создания корпорации регионального развития.
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