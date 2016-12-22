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Китайская компания "Новая Дружба" вложила 10 млрд рублей в "Освоение целины" в Приморье
- Инна, почему китайский инвестор выбрал для реализации своего проекта именно Приморский край?
- Ответ очевиден: из-за территориальной близости Муданьдзянского Сельхозуправления КНР. Это управление фактически и является инвестором. В КНР компания «Новая Дружба» занимается животноводством, растениеводством, переработкой сельскохозяйственной продукции, имеет завод по производству масложировой продукции, сухого молока. На всех предприятиях внедрены самые современные высокоэффективные технологии. И здесь, на территории Приморского края, компания пошла по такому же пути. На обрабатываемых полях используется передовая американская дорогостоящая техника, высокие технологии выращивания растениеводческой продукции. При этом мы задействуем как российские трудовые ресурсы, так и китайские.
- Привлекательны ли, с вашей точки зрения, условия для китайских инвестиций в сельское хозяйство Приморского края?
- Да. Приморский край обладает достаточным количеством и качеством плодородных земель. Однако земельный фонд ограничен в силу его занятости другими сельхозпроизводителями. В 2015 году нам пришлось поработать на земельных угодьях низкой эффективности, плодородность которых была невысокая ввиду длительного неиспользования. На сегодняшний день не работает государственная программа по мелиорации земли в России, что осложняет производство и требует от инвесторов значительных финансовых вложений.
- Как вы оцениваете результаты своей работы здесь?
- В прошлом году у нас возникли большие сложности с реализацией продукции. В целом, затраты на производство сельхозпродукции в Китае выше, чем у отечественного производителя. Так, затраты на 1 га здесь составляют 30 тыс. рублей, в КНР - 45 тыс. рублей. При этом цена реализации продукции на рынке РФ низкая, она оказалась ниже прогнозируемой. Наш первоначальный расчет не оправдался, в связи с чем компания была вынуждена отправлять выращенный товар в КНР.
Стоит отметить, что при реализации продукции нам пришлось столкнуться с административными барьерами, такими как скорость таможенного оформления, оформление и выдача фитосанитарного сертификата органами Россельхознадзора. При таком объеме продукции, который мы отправляли в КНР, оформление сертификата на каждую автомашину крайне затруднительно. Не налажен еще пока механизм оформления больших партий товара, что является серьезным препятствием для нормального экспорта сельхозпродукции.
МНЕНИЕ
Цзоу Ли Цзян, руководитель проекта: Инвестирование составило около 10 млрд рублей
- История возникновения названия компании «Новая Дружба» начинается с 1955 года, когда Правительство СССР помогло Правительству КНР в создании госхоза «Дружба». Приход из Китая в Россию инвестора, сохранившего в названии учрежденной в Приморском крае компании это ключевое слово, ознаменует преемственность этих событий. Современный проект «Новая Дружба» стал возможным благодаря государственной поддержке КНР. На территории Приморского края в течение пяти лет реализуется проект «Освоение целины». В настоящий момент инвестирование составило около 10 млрд рублей в разработку и улучшение качества залежных земель, арендованных у российских собственников.
Ограниченные возможности российского рынка, вызванные меняющейся ценовой конъюнктурой, повлияли на решение руководства компании сократить посевные площади в этом году. На сегодняшний день руководство компании видит свою задачу в обеспечении полного производственного цикла по выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции на территории Приморского края. Организация подобного производства, в свою очередь, потребует времени и финансов для строительства перерабатывающих заводов и складских помещений для хранения продукции. ООО «Новая Дружба» планирует свое участие в Михайловском ТОРе.
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