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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Новое жилье привлечет кадры
Успешное развитие территорий опережающего развития и земель, вовлекаемых в крупные проекты Свободного порта Владивосток, невозможно без привлечения кадров высокой квалификации, для которых одним из главных аргументов в пользу переезда и работы на новом месте является жилье. Причем, построенное в комплексе с объектами современной социальной инфраструктуры, создающими высокий уровень комфорта проживания. Эти задачи сегодня совместно решают инвесторы, строительные компании и органы власти Приморского края
В середине марта главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь СЕЧИН, посетивший Приморье с рабочим визитом, и врио губернатора края Андрей ТАРАСЕНКО подробно обсудили ход реализации проектов «Роснефти» на территории региона в рамках действующего соглашения о сотрудничестве и подписали новое соглашение о взаимодействии в комплексном социально-экономическом развитии новых точек роста. В Приморье, прежде всего, речь шла о стратегических проектах: строительстве новой судоверфи завода «Звезда» в г. Большой Камень и Восточного нефтехимического комплекса в Партизанском районе. Только эти проекты сегодня оцениваются в 1 трлн рублей инвестиций, из которых после последней корректировки в сторону увеличения 200 млрд приходится на судостроительный комплекс, и до 600 млрд рублей - на ВНХК. Это не говоря о других ценных для региона инфраструктурных проектах на сотни миллионов рублей, за которые взялись нефтяники.
Появление новых производственных мощностей требует решения жилищного вопроса для специалистов и их семей. Проект строительства жилья для работников СК «Звезда» был утвержден президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ 2 сентября 2016 года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. С тех пор, как отметил Игорь Сечин: «Реализуемые в Приморье проекты компании уже позволили создать 2 тысячи рабочих мест. И мы планируем еще 5 тысяч новых рабочих мест, строим жилье. Сейчас в Большом Камне уже введено в эксплуатацию 150 квартир». В настоящее время в ТОР «Большой Камень» в шестом микрорайоне города продолжается строительство следующих 16 четырехэтажных домов на 672 квартиры.
Новое жилье значительно изменит облик Большого Камня. В рамках строительства первой очереди нового микрорайона намечено возвести три многоквартирных монолитных дома на 746 квартир в целом - два 25-этажных и один 20-этажный. Под них уже закончили выполнение топографических работ, сделали инженерно-геологические изыскания и предварительный проект планировки территории. После строительства этих зданий высотное домостроение в городе предполагается продолжить.
В целом за 7 лет, начиная с прошлого года, в микрорайонах, расположенных в центральной части города, намечено построить и ввести в эксплуатацию 6919 квартир. Это практически по квартире для каждой семьи специалистов, которых предполагается в ближайшие годы привлечь работать на «Звезде». При этом, ввод жилья до завершения нынешней программы, намеченной до 2024 года, привязывается к полному вводу новых производственных мощностей.
В комплексе с жилыми домами запланировано строительство детских садов, школ, поликлиник, парков и других необходимых для жизнеобеспечения людей объектов. В частности - газопровода, электрической подстанции и медицинского диагностического центра, что также предусмотрено комплексной программой «Роснефти».
Помимо строительства многоквартирных домов в ТОР «Большой Камень» уже сейчас идет активное строительство малоэтажного жилья.
А в рамках ТОР «Нефтехимический» в районе г. Находка для семей работников ВНХК также будет построен большой современный микрорайон с необходимой социальной инфраструктурой - детскими садами, школами, поликлиниками и спортивными площадками. Об этом строительстве было заявлено несколько лет назад. Сейчас ведется подготовка к его началу.
В Надеждинском районе резидентом Свободного порта Владивосток компанией ООО «Зима Южная» строится большой жилой комплекс «Надеждинское Полесье» из девяти современных монолитно-каркасных десятиэтажных жилых домов.
В прошлом году были сданы первые два дома. Сейчас заканчивается строительство еще двух. Их сдача намечена на третий квартал этого года. Квартиры площадью от 37,5 до 60 кв. метров привлекательны для молодых семей, которые предполагается привлечь для работы на предприятиях в ТОР «Надеждинская». Генеральный директор компании Алексей БОЙКО уверен, что удобное и экономичное жилье, объекты обслуживания, расположенные на первых этажах зданий, парковки и функционально насыщенные общественные придомовые пространства сделают жизнь новоселов здесь комфортной. По его мнению, проект успешен, и этот жилой комплекс пользуется неплохим спросом у приморцев и тех, кто к нам собирается приехать работать.
Другой резидент Свободного порта - компания «ДНС Групп» в этом же районе в прошлом году начала строительство нового малоэтажного микрорайона «Новый Де-Фриз» общей площадью жилья около 35,7 тыс. кв. метров. На территории 17,6 га будет создано 373 домовладения. «Это - поселок малоэтажной застройки. Мы хотели бы его представить людям творческих профессий как возможность определенного формата жизни. Проект находится в стадии реализации. В мае-июне мы запустим первую очередь. Вторая очередь будет сдана в сентябре этого года. В июне следующего года мы закончим третью очередь», - отметил Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.
Он также поделился тем, что уже в этом году компания начнет строительство нового микрорайона из 3-4-этажных зданий в ТОР «Надеждинская» в п. Зима-Южная. Земля под эту застройку уже выделена. Проектирование закончено. Ведется подготовка к строительству. В следующем году этот микрорайон планируется ввести. Он также сказал: «Уверен, что самая главная задача - это создать условия, чтобы люди хотели жить на Дальнем Востоке. Поэтому наши проекты направлены, прежде всего, на то, чтобы изменить само представление о том, как можно жить на Дальнем Востоке, создать комфортные микрорайоны, в которых людям просто хотелось бы жить».
Еще один жилой квартал входящий в компанию «ДНС групп» «Домостроительный комбинат Приморье» будет строить в районе завода «Варяг» во Владивостоке. В ближайшее время к этой работе приступят проектировщики. Руководитель компании обещает, что жилье, построенное в этом районе в комплексе с социальными объектами, будет спроектировано и построено «в лучших традициях современной урбанистики и территориального планирования».
Большое строительство 10-этажных многоквартирных панельных жилых домов во Владивостоке в районе «Зеленого угла» развернул еще один резидент СПВ - компания «Восточный луч». В конце прошлого года она ввела в строй первый 192-квартирный дом, в котором 185 квартир были выделены для участников программы «Жилье для российской семьи». Им квадратный метр жилья обошелся всего в 35 тыс. рублей. Заместитель директора по развитию компании Алексей ИСАКОВ отметил, что «программные» квартиры ушли «влет», и это оказался первый удачный проект по данной программе во Владивостоке. В настоящее время эта компания продолжает строительство еще двух таких же домов и обещает сдать их к концу июня.
К строительству микрорайона «Зеленый угол» постепенно подключаются и другие застройщики, и общий проект обещает сделать его одним из лучших в городе. А пока еще нет желанной полной социальной инфраструктуры, на первых этажах зданий этого квартала, где будут проживать 576 приморских семей, обоснуются объекты, повышающие комфорт проживания - детские учреждения, магазины, аптеки, офисы.
Стоит отметить, что Правительство России по поручению президента РФ Владимира ПУТИНА о дополнительных мерах по обеспечению доступности жилья и объектов социальной инфраструктуры для работников организаций, осуществляющих деятельность на территориях опережающего социально-экономического развития, своим постановлением, подписанным Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, расширило для инвесторов ТОР классификатор видов деятельности. Теперь они без проблем сами могут строить жилые дома и социальные объекты для своих работников. При этом, благодаря налоговым льготам, стоимость такого жилья будет намного дешевле, чем предлагаемого сегодня на этой же территории коммерческого.
Как говорят в администрации Приморского края, региональная власть крайне заинтересована в том, чтобы на его территории реализовывались самые разные инвестиционные проекты, не только такие масштабные, как СК «Звезда» или ВНХК. Они ведут и к оживлению в регионе собственно строительной индустрии. А строительство жилых комплексов - это и своеобразный барометр, определяющий настроения граждан. В Приморье нужно жить и работать.
На фото: Первые дома микрорайона «Надеждинское полесье». Фото автора.
Виктор КУДИНОВ.
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