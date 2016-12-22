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Проект "Приморский маршрут": Игорная зона "Приморье" притягивает туристов и инвесторов
Туристам интересны новые объекты
По словам главы региона, 2015 год стал прорывным для туристической отрасли края. Турпоток из Китая в Приморье в прошлом году увеличился в два раза. Динамике увеличения количества туристов способствует развитие в регионе крупных инвестиционных проектов, в том числе и игорной зоны «Приморье».
На сегодняшний день сразу четыре компании инвестируют в развитие игорной зоны.
Пример прихода иностранных инвестиций в проект строительства игорной зоны стал лакмусовой бумажкой инвестиционного климата, созданного в регионе за последнее время в рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края». Уже и забылось, что в момент, когда принималось решение о создании в крае игорной зоны, проект воспринимался многими приморцами как нереальный. Теперь скептикам нечего сказать: сразу четыре компании разрабатывают в Приморье игорную стратегию. Ключевыми инвесторами игорной зоны стали «Джи 1 Интертейнмент» совместно с Melco International Development Limited, малазийская компания NagaCorp Ltd, «Роял Тайм Приморье» и «Даймонд Форчун Холдингс Прим». В первый этап уже вложены миллиарды рублей, открыты для туристов первые объекты: казино, гостиница, рестораны. Выполнили свои обязательства и региональные власти: инфраструктура для развлекательного курорта (сети водовода, локальные очистные сооружения, мостовой переход и автодорога) создана за счет средств краевого бюджета.
«Мы хотим поднять качество услуг в Приморье на самый высокий уровень, для этого готовы постоянно работать над ошибками, поэтому возникающие недочеты будем оперативно исправлять, совершенствовать работу комплекса, - говорит директор по корпоративным финансам и стратегии «Джи 1 Интертейнмент» Эрик ЛАНДХИР. - Совокупность нескольких факторов - инфраструктуры, развлекательного комплекса и уникальной приморской природы в бухте Муравьиной - способна сделать интегрированную зону настоящим местом для отдыха. Мы уверены, что наши затраты окупятся. Но хотел бы подчеркнуть, что для нас как инвестора важны не только вложенные средства, мы хотим и будем развивать экономику этой территории, повышать поток туристов в Приморье».
«В географическом смысле конкуренции у Приморья нет, она определенно отсутствует в пределах нескольких часов пути от большинства крупных городских агломераций стран АТР, - считает Крейг БАЛЛАНТАЙН, исполнительный директор ООО «Первая игровая компания Востока». - ИРЗ должна в полной мере стать туристической достопримечательностью, а не только лишь игровой зоной. Рестораны, бары, ночные клубы, отель, спа - лишь некоторые из удобств и условий, которые должны быть предоставлены для привлечения постоянных клиентов. Конечно же, нельзя обойти вниманием и многие другие туристические объекты Приморья, например театр оперы и балета, местные праздники и фестивали, а также яхтенный спорт, прочие спортивные мероприятия и популярные места».
Кстати, стоит отметить, что создание в Приморье новых объектов уже сказалось на притоке в край иностранных туристов. В прошлом году край посетили более двух миллионов человек, почти полмиллиона из них - иностранцы. Число граждан, посетивших Приморье с туристическими целями, увеличилось на четверть по сравнению с 2014 годом. Количество прилетов международных рейсов с начала 2016 года выросло в три раза. По мнению экспертов, росту турпотока способствует открытие в крае новых объектов туристической инфраструктуры, в том числе и объектов игорной зоны «Приморье».
«Это крупнейший инвестиционный проект в сфере туризма на Дальнем Востоке. На данный момент места в отеле Tigre de Cristal бронируются на три месяца вперед, настолько велик интерес. Ежедневно в игорной зоне бывает около 550 человек. Среди наших соседей по АТР много азартных людей, они любят игру. И в этом смысле возможности для развития нашей зоны очень велики. Если жители южного Китая могут поехать в казино в Макао, то северного Китая - только во Владивосток», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
«Будучи в Макао, я получила огромное удовольствие от нахождения в городе-казино, даже не попытавшись испытать фортуну. Рестораны, шопинг, выставки, шоу - не обошла и половину того, что планировала, - делится впечатлениями директор центра персонального обслуживания Восточного экспресс банка Оксана ИГНАТОВА. - Хочется, чтобы приморский проект был реализован до конца, чтобы он действительно стал похож на интегрированную курортно-развлекательную зону в Макао, куда люди приезжают семьями, даже с маленькими детьми, и совсем не ради казино».
Хороший пример заразителен
Первые месяцы работы игорной зоны дали о себе знать не только притоком на объект туристов. К проекту активно присоединяются и новые инвесторы, которые сегодня приступили к созданию вокруг игорной зоны расширенной развлекательной инфраструктуры для полноценного семейного отдыха, от гольф-клубов, парков отдыха до лыжных баз и ипподромов.
Так, малазийская компания NagaCorp Ltd, «Роял Тайм Приморье» и «Даймонд Форчун Холдингс Прим» уже начали строительство объектов на территории ИРКЗ «Приморье» - гостинично-развлекательного комплекса Selena и Sun Casino & Resort.
На площадке компании NagaCorp Ltd в бухте Муравьиной возводится фундамент будущего гостиничного комплекса с казино и аквапарком.
Компания «Роял Тайм Приморье», дочернее общество крупнейшего российского девелопера игорных зон «Роял Тайм Групп», также начала работы по строительству первого этапа проекта - интегрированного курорта «Феникс».
Генеральный директор Корпорации развития Приморского края Андрей ФОЛОМЕЕВ отметил, что инвесторы соблюдают заявленные сроки строительства.
«Все инвесторы вышли на площадки, видно, что работа кипит. Я доволен промежуточными результатами», - подчеркнул он.
Совсем недавно к проекту присоединился еще один резидент: по итогам аукциона, проведенного в декабре прошлого года Корпорацией развития Приморского края, право реализации нового инвестиционного проекта получила компания «Хайна Юнли».
Для того чтобы работа инвесторов не осложнялась различными административными барьерами, администрация Приморского края для координации работы применила новый для органов власти проектный подход. По словам вице-губернатора Приморского края Сергея НЕХАЕВА, это особая система планирования и контроля реализации проектов, обеспечивающая прозрачность и наглядность процесса. «Утвержденные графики работ будут синхронизированы в единую систему управления, чтобы обеспечить слаженность работы всех задействованных ведомств и чтобы слова не расходились с делом», - отметил заместитель главы края.
«Будущее интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье» - в комплексном развитии прилегающих территорий как единого туристско-рекреационного кластера, - считает губернатор Приморья Владимир Миклушевский. - Многие называют комплекс игорной зоной, но я склоняюсь именно к полному названию. Ведь мировой опыт показывает, что доходы от игровой деятельности в подобных проектах составляют не более 40% от общего числа услуг. Поэтому основной акцент мы намерены делать именно на туристско-рекреационную, культурную и конгрессно-выставочную составляющие проекта», - сказал губернатор.
Предполагается, что реализация проекта будет проходить в три этапа, последний завершится в 2022 году.
На сегодняшний день инвесторы развлекательной курортной зоны уже вложили в проект около 7,5 млрд рублей. Поступления в краевой бюджет только от налога на игорный бизнес в этом году составят около 150 млн рублей.
«Мы планируем, что к 2025 году интегрированная развлекательная курортная зона выйдет на полную мощность. К этому моменту будет построено 22 отеля на шесть тысяч номеров, создано порядка 15-20 тысяч рабочих мест только по направлению прямой занятости. А туристский поток в Приморье составит не менее 10 млн в год. Именно такие плановые показатели заложены в государственную программу «Развитие туризма в Приморском крае». И я уверен, что они будут достигнуты», - заявил Владимир Миклушевский.
Досье «Дальневосточного капитала»: Интегрированная курортная зона «Приморье» расположилась в бухте Муравьиной под Владивостоком. На площади в 619 гектаров помимо развлекательных центров и казино предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования.
На верхнем фото: Ежедневно в игорной зоне бывает около 500 человек.
Татьяна Сушенцова. Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2016 год.
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