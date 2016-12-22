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17 Мая 2016, 11:10 | Тема номера

Проект "Приморский маршрут": "Приморское кольцо" получит господдержку

Когда говорят об инвестиционной привлекательности Приморского края, в пример всегда приводят СТК "Приморское кольцо", реализуемый Технохолдингом "Сумотори".

Когда говорят об инвестиционной привлекательности Приморского края, в пример всегда приводят СТК «Приморское кольцо», реализуемый Технохолдингом «Сумотори». Известность этого проекта давно перешагнула рамки региона, а сам «Примринг» - наглядное доказательство того, насколько эффективно работают смелость, здоровые амбиции и богатый управленческий опыт, помноженные на искреннее желание развивать территорию, внедряя новую спортивную и зрительскую культуру. Не случайно по итогам XII Краевой Бизнес-Премии Технохолдинг «Сумотори» одержал уверенную победу в номинации «Социально ответственный бизнес».

 
Мероприятия на "Приморском кольце" - всегда большое событие.
 
 
Соревнования по дрифту, картингу и мотокроссу собирают российских и зарубежных участников.
 

 
"Примринг" - место притяжения молодежи.

Идея «Приморского кольца» возникла у генерального директора Технохолдинга «Сумотори» Виталия ВЕРКЕЕНКО в 2008 году, а в 2010-м он уже презентовал проект властям и общественности и начал первые шаги в сторону того, чтобы превратить Владивосток в столицу российского автомотоспорта.

«В приморской столице и тогда были энтузиасты, которые даже при отсутствии трасс умудрялись устраивать любительские соревнования, но было понятно, что серьезное развитие этого спорта возможно только при наличии качественной базы, - вспоминает Виталий Васильевич. - Требовалось кому-то изучить вопрос, рискнуть - прежде всего собственными средствами - и создать такой фундамент».

Примечательно, что «Примринг» начал развиваться на собственные средства компании. Веркеенко пошел на это сознательно, для того чтобы купировать риски для инвесторов и одновременно с этим продемонстрировать успешную операционную деятельность для привлечения партнеров. И это сработало: вскоре проектом заинтересовались серьезные иностранные инвесторы.

В администрации Приморского края на «Приморское кольцо» возлагают большие надежды, считая его одним из локомотивов развития туристической отрасли края. На Восточном экономическом форуме губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, Фонд развития Дальнего Востока и «Технохолдинг Сумотори» подписали соглашение по развитию спортивно-туристического комплекса «Приморское кольцо», в результате общая стоимость инвестиций в расширение «Приморского кольца» составит почти миллиард рублей.

Большим подспорьем для проекта окажется и поддержка краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2017 гг.». Сразу две ее подпрограммы - «Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края» и «Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом туристских рынках» - станут действенными механизмами реализации проекта.

«Включение «Приморского кольца» в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» позволит существенно снизить затраты на создание инфраструктуры проекта за счет государственного софинансирования, - рассказывает заместитель директора департамента туризма Приморского края Владимир ЩУР. - Деньги вкладываются в пропорции 70% внебюджетных средств и 30% из бюджета (25% федеральных и 5% краевых и муниципальных). И мы рады способствовать такой серьезной поддержке проекта. Жаль, что этого не произошло раньше, это позволило бы частично компенсировать уже вложенные в инфраструктуру средства, получив порядка 160 млн рублей из бюджета. К сожалению, нам до сих пор приходится преодолевать неверие бизнеса в то, что он действительно может рассчитывать на господдержку, реализуя те или иные туристические проекты, которые должны привести к увеличению турпотоков и росту ВРП. Немало времени и сил уходит на то, чтобы убедить собственников и руководителей бизнеса в том, что у нас есть конкретная программа и проработанные механизмы реальной помощи. Виталий Веркеенко тоже поверил в это не сразу. На сегодняшний день мы сформировали пакет документов для вхождения в ФЦП, подготовили финансово-экономическое обоснование. Вице-губернатор Сергей НЕХАЕВ лично защитил этот проект в Ростуризме (к слову, Приморье оказалось единственным российским регионом, где в ФЦП вошли сразу три крупных краевых проекта). Теперь идет следующий этап подготовки документов, требующихся для получения софинансирования, в т. ч. готовятся проектно-сметная документация на создаваемую в рамках проекта инфраструктуру, экспертиза на ПСД и сметную стоимость. Мы должны успеть представить необходимую документацию в Ростуризм до 1 ноября 2016 года. После этого вправе рассчитывать на софинансирование затрат на инфраструктуру «Приморского кольца» до окончания реализации проекта или ФЦП. Параллельно, руководствуясь подпрограммой «Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом туристских рынках», мы уже оказываем проекту поддержку, представляя его на профильных российских и международных туристских выставках и инвестиционных ярмарках».

Несмотря на то что до завершения проекта еще далеко - он развивается поэтапно и последняя очередь будет запущена в 2021 году, - уже сегодня «Примринг» является одной из визитных карточек края. Здесь проходят зрелищные соревнования по дрифту, картингу, мотокроссу. Осенью состоится уже третья масштабная международная дрифт-битва D1, собирающая на трибунах десятки тысяч зрителей. При этом уникальная архитектура комплекса позволяет совмещать спортивные события и культурно-развлекательные программы.

«Даже на незавершенном уровне «Приморское кольцо» уже получило высокую внешнюю оценку от экспертов в области туризма федерального уровня, - рассказывает председатель оргкомитета Регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards (по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам) Александра МАКСИМЕЦ. - В 2015 году проект впервые участвовал в престижной Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards и очень достойно заявил о себе, взяв гран-при на региональном конкурсе и 3 место - на федеральном за мероприятие «Дрифт-битва «Россия - Япония D1 Primring Grand Prix» в номинации «Лучшее событие в области спорта», а также занял почетное 1 место в Казани, обогнав признанных российских лидеров этого направления, в номинации «Лучшая площадка для развития событийного туризма».

Инесса БАБИЧ, член Общественного экспертного совета по туризму при губернаторе Приморского края, уверена, что поддержка краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае в 2013-2017 гг.» позволит ускорить развитие «Примринга» и сделать его еще более наполненным: «Проект - живой организм, и постоянно обрастает новыми объектами, интересными фишками, что требует дополнительных финансовых вложений. Включение в федеральную целевую программу развития туризма компенсирует затраты на создание инфраструктуры проекта и позволит направить высвободившиеся средства на другие нужды «Приморского кольца». Немаловажно и то, что проекту оказывается помощь в продвижении в России и за рубежом».

В конце 2015 года Наблюдательный совет Свободного порта Владивосток утвердил «Приморское кольцо» в качестве резидента СПВ, и, согласно представленному проекту, спортивно-технический комплекс трансформируется в туристско-рекреационный кластер, станет еще более масштабным и зрелищным.

Кроме того, на базе спортивно-туристического комплекса создан Фонд регионального развития ОАО «Приморское кольцо», что позволит всем желающим принять участие в развитии этого масштабного и важного для края проекта.

Его первая очередь будет запущена уже в 2016 году, вторая - в 2017-м, а 3-я и 4-я - в 2019-м и 2021-м. По прогнозам, после выхода «Приморского кольца» на проектную мощность годовая выручка в рамках 1 и 2 этапов составит 449 млн рублей, а по завершении 4-го - свыше 4 млрд рублей. Всего же «Приморское кольцо» даст территории 500 новых рабочих мест, а общая сумма налогов и взносов, отчислений во внебюджетные фонды на первых двух этапах за 10 лет составит 564 млн рублей с учетом льгот резидента СПВ.

Досье «Дальневосточного капитала»: СТК «Приморское кольцо» («Примринг») - спортивно-туристический проект, развиваемый ГК «Сумотори». Находится в Артемовском городском округе Приморского края, на пересечении федеральных трасс в 5 км от международного аэропорта Владивосток. Занимает территорию 780 000 кв. м. Включает спортивные и туристические объекты, гостиничные и торговые комплексы, детский развлекательный парк, картинговую и мотокроссовую трассы, дрифт-паддок, рестораны, стрелковый клуб и т. д. Предполагает круглогодичную эксплуатацию. В 2014 году «Приморское кольцо» посетило более 170 тыс. человек, в 2015-м - более 300 тыс. гостей, а с выходом на проектную мощность этот показатель увеличится до полумиллиона туристов ежегодно.

На верхнем фото: "Примринг" - визитная карточка Приморья.

Татьяна Сушенцова. Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2016 год. 

Теги: проект "туризм: Приморский край"  Сумотори  приморское кольцо 


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