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17 Мая 2016, 11:35 | Тема номера

Проект "Приморский маршрут": Вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ: Приморье готово к роли дальневосточного туристского хаба

В 2015 году Приморский край принял более 2 млн туристов, четверть из которых – иностранные гости. Это самые высокие показатели в ДФО, и по итогам нынешнего года они обещают быть еще более внушительными: это связано и с введением в действие упрощенного визового режима в Свободном пору Владивосток, и с новой масштабной ролью, что готова примерить на себя приморская территория.

О том, что это за роль, согласны ли с этим другие субъекты ДФО,  и каких показателей от туризма ждет краевая власть, «Дальневосточному капиталу» рассказал вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ.

- Сергей Викторович, тенденция импортозамещения в туристической отрасли края налицо. Насколько готов к этому край и на кого ориентируется в большей степени – на иностранных или отечественных туристов?

- Действительно, статистика и внутреннего, и въездного турпотоков говорит о том, что предпринимаемые и приморской властью, и турбизнесом действия оказываются эффективными. Другое дело, что до сих пор приходится сталкиваться с достаточно упрощенным взглядом на туризм. Будет турпоток – будут и новые отели, - говорят некоторые коллеги из гостиничной сферы. Будет инфраструктура, средства размещения – будет и поток, - возражает турбизнес. Хотите увеличить число туристов - нужно срочно разрабатывать бренд региона, иначе мы упустим время, -  настаивают представители маркетинговых и рекламных агентств. На самом деле, работы – сложной, комплексной и многоаспектной - предстоит еще много и многие вещи необходимо делать просто параллельно.

Сегодня Приморье готовится к новой ответственной роли - стать дальневосточным туристским хабом, откуда туристские потоки будут распределяться по всему региону. И с этим согласны и другие субъекты ДФО: ситуация, когда каждая  территория перетягивала одеяло на себя, уже в прошлом. Все с нетерпением ждут 1 июля, когда  начнет действовать упрощенный визовый режим посещения Свободного порта  Владивосток. После того как он будет опробован на двух пунктах пропуска - в Международном аэропорту Владивостока (Кневичи) и в Морском пассажирском терминале, - эта практика должна быть распространена на все пятнадцать КПП Приморья.

Что же касается того, на какие потоки мы ориентируемся, то мы заинтересованы как в иностранных, так и в отечественных туристах, особенно – в повторных. Ведь всерьез о развитии отрасли можно говорить в том случае, когда 70% гостей возвращаются на территорию во второй, третий раз.

Край к этому готов. Средняя загрузка гостиничного фонда Владивостока в 2015 году – 48-49%, в то время как в Санкт-Петербурге, например, этот показатель составляет около 80%. Поэтому потенциал у Приморья есть, но есть и своя специфика: у нас сравнительно короткое лето, а значит, короткий туристический сезон, и структура турпотока очень неравномерна в течение года, что мешает развитию отрасли. Когда за резким всплеском туристической активности наступает спад – ни о какой экономической эффективности не может быть и речи. Есть примеры очень удачных круглогодичных бизнес-моделей - например, ориентированные не только на летний сезон, но и на межсезонье - комплексы отдыха «Теплое море», «Маяк». Очень удачным и перспективным проектом считаю спортивный туристский кластер "Приморское кольцо", который развивает Виталий ВЕРКЕЕНКО. Правда, такие проекты требуют значительных средств, а у нас пока  дефицит инвесторов, которые бы всерьез и в долгую подходили к этому направлению.

Можно ли повлиять на сезонность? Можно. И мы уже это делаем, стараясь с помощью событийных мероприятий более равномерно распределить турпоток, рекомендуем коллегам из туристской сферы проводить крупные мероприятия не в августе-сентябре, когда в край и без того активно едут туристы, а в межсезонье. Да, этот процесс небыстрый,  сложный, но работа в этом направлении ведется.

При этом мы не забываем  о качестве туристских услуг, и внимательно относимся к   внешней оценке. Более того, в этом году   Приморский региональный союз туриндустрии привлечет в Приморье профессиональных покупателей - крупных туроператоров России и стран АТР, - которые смогут протестировать турпродукты приморских компаний, оценить состояние инфраструктуры,  встретиться с собственниками объектов показа, мест размещения и т.д. Это беспрецедентная программа для регионов России, до настоящего  времени это практиковалось лишь в Москве и Санкт-Петербурге, но теперь к ним не побоялось присоединиться и Приморье.

- Не могу не заметить, в ходе нашего разговора вы постоянно называете коллегами представителей турбизнеса, индустрии гостеприимства, -  вы действительно относитесь к ним именно таким образом?

- А в сфере  сервиса не покомандуешь. И заставить – делайте лучше, улыбайтесь чаще – не получится. К тому же, по итогам работы  2015 года нам удалось доказать, что мы  с бизнесом  находимся не по разные стороны баррикад, и что, только двигаясь вместе, сообща, можно решить накопившиеся проблемы отрасли. Так, например, совместное обсуждение с коллегами из Общественного экспертного совета по туризму предстоящей практики упрощенного визового режима для иностранцев в рамках СПВ привело к тому, что срок их пребывания составил не трое суток, как изначально предлагало Министерство по развитию Дальнего Востока, а восемь. Турбизнес очень аргументированно убедил нас в увеличении этого коридора, а Администрация  Приморского края при активной поддержке губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО донесла эту информацию в федеральные инстанции, где с этим согласились.

Другой пример - вопрос о включении в экономический оборот маломерного флота края, который мог бы использоваться для оказания экскурсионных услуг. Болевые точки известны:   чтобы получить пассажирскую лицензию, требуется судовой билет, а чтобы получить его, нужно пройти целый ряд затратных процедур, которые сразу же делают бизнес нерентабельным. Причем решить проблему можно, только внеся ряд изменений в федеральное законодательство.  И важное достижение прошлого года – консолидация усилий власти и бизнеса в этом вопросе. Осенью мы провели первый международный форум по морскому туризму, одна из секций Второго Тихоокеанского туристского форума в мае также будет посвящена этой теме, и поскольку мы пригласили для участия в ней представителей профильных федеральных ведомств, надеемся, что это поможет ускорить решение проблемы.

- Если рассматривать туризм с точки зрения вклада в ВРП, то каких показателей ждет от отрасли краевая власть?

- Начну с того, что пока, к сожалению, Министерство культуры, которому подчиняется Ростуризм, и Росстат не пришли к соглашению по поводу технологии подсчета туристов. Сфера мультипликативная, и единой методики оценки нет. Поэтому мы, пытаясь определить показатели въездного потока, ориентируемся на статистику пограничной службы (хотя и она весьма условна: иностранные туристы могут прилететь из Москвы или других регионов), на данные гостиничного бизнеса, но это все не дает картины в целом. Я уже не говорю о внутренних туристах, посчитать которых еще сложнее.  Поэтому на сегодняшний день вклад гостиничной и туристической сферы в ВРП оценивается на уровне 1,8%, а совокупный, хотя и очень приблизительный – 5,7%. Но прямой экономический эффект от отрасли, думаю, все-таки больше.

Дело в том, что пока нет четкой статистической методики -   нет и формы оценки мультипликативного экономического эффекта от туризма в экономику региона, а такая оценка нужна, она являлась бы обоснованием выделения бюджетных средств в туристскую сферу.  Возьмем, к примеру, игорную зону, на инфраструктуру для которой было выделено 620 млн рублей, в то время как уже в первый объект было вложено более $200 млн долларов иностранных инвестиций, и уже в 2016 году краевой бюджет получит 450 млн руб. налоговых отчислений. Налицо высокая эффективность бюджетных вложений: на 1 рубль пришло 14 рублей внебюджетных инвестиций, а выделенные краевые средства будут компенсированы налогами уже в первый год работы объекта.

- Насколько актуальна озвучиваемая приморскими туроператорами проблема нелегального китайского турбизнеса на территории Приморья?

- На самом деле, никакой нелегальной деятельности нет. Все происходит в рамках действующего закона,  работа ведется по межправительственному соглашению. И это не китайские компании принимают туристов, юридические лица – исключительно российские предприятия, которые, в свою очередь, сотрудничают с китайскими партнерами. Запретить им  с ними работать мы не можем, да это было бы и неправильно: туризм – экономическая отрасль, и экономическую свободу конкуренции никто не отменял.

Более того, на мой взгляд, это процесс ожидаемый. Раньше большинство туркомпаний были нацелены на очень упрощенный вид деятельности, в качестве агента:  продали тур, заплатили туроператору, отправили туристов, и все. Отрасль в основном работала на выезд, и многие ее игроки успели забыть о том, что такое туризм в чистом виде - организация приема, разработка маршрутов, работа с гидами и т.д. Разворот к въездному туризму заставляет бизнес перестраиваться, но не все к этому оказываются способны. За туристов надо бороться, повышать качество услуг, снижать стоимость, внедрять новые сервисы. 

При этом мы, со своей стороны, не оставляем вопрос без внимания. И сегодня, когда остро назрел вопрос квалификации гидов – не только китайских, но и наших, приморских -  работаем над внедрением системы обязательной сертификации гидов-экскурсоводов. 

- А как относитесь к тому, что туристов из Поднебесной влечет к нам, прежде всего, шопинг?  Следует ли переключить их внимание на туризм в чистом виде или для территории, по большому счету, это не важно?

- Конечно же, важно, и мы работаем в этом направлении, привлекая «истинных туристов». Буквально на днях говорили об этом с вице-губернатором провинции Цзилинь г-ном  Суй Чжунчэном. Граничащий с Приморьем китайский регион заинтересован в том, чтобы развернуть поток туристов из центрального Китая через себя на российский Дальний Восток, и мы хотим, чтобы Владивосток, используя преимущества СПВ, стал въездными воротами для иностранных туристов в нашу страну.

- Краевой госпрограммой развития туризма предусмотрены серьезные меры поддержки приморского бизнеса, заинтересованного в развитии туристско-рекреационного комплекса Приморья.  Насколько активно бизнес пользуется этой возможностью? 

- По крайней мере, определенная активность с его стороны есть, все ждут первых прецедентов финансовой поддержки бизнес-инициатив. Сегодня в крае сразу три проекта, получивших одобрение Ростуризма, - автокластер «Изумрудное кольцо» и туристско-рекреационные кластеры «Приморское кольцо» и «Пидан» - находятся на стадии включения в ФЦП: собирается необходимая  документации, проводится ее экспертиза. И мы вместе с бизнесом также делаем первые шаги в этом направлении.

- Второй Тихоокеанский туристский форум, что пройдет во Владивостоке в мае, получил всероссийский статус. Что это даст самому  мероприятию и Приморью в целом?

- Новый статус позволяет привлечь на площадку форума ключевых экспертов федерального уровня и, что еще более важно - дает аккумуляцию регионов, которые соберутся на его площадке,  - не только дальневосточных, но и из центральной России. Приморье, как я уже говорил, может и готово стать тем «лифтом», который поднимет туристов на различные «этажи» ДФО, используя в т.ч.  преимущества Свободного порта Владивосток. Кроме того, форум позволит еще более укрепить связи с другими территориями региона. Так, в рамках нескольких туристских кластеров мы уже рассматриваем предложения якутских коллег по созданию инфраструктурных проектов.

- А что вы, кстати, думаете о межрегиональном туристском продукте «Восточное кольцо России»?

-   На успешность любого туристского продукта влияют не только потенциал объектов показа, готовность инфраструктуры, но и транспортные расходы.  И пока билет из Владивостока, например, на Сахалин будет стоить столько же, сколько в Москву, несложно предугадать, куда полетит турист. Поэтому перспективность «Восточного кольца» прочно связана со снижением авиатарифов либо их субсидированием из бюджета.  Эту проблему неоднократно на совещаниях в Москве поднимает губернатор. И этот вопрос мы также будем обсуждать на Втором Тихоокеанском туристском форуме с коллегами  из других субъектов региона, Министерства культуры,  Ростуризма и Минтранса.

- Какой туробъект или достопримечательность края может стать или уже является  брендом туристического Приморья, на ваш взгляд?

Сложно сказать. Мы вновь возвращаемся к началу нашего разговора: что первоначально – турпоток, инфраструктура или бренд. Можно придумать любой образ, красиво его подать и, в конечном счете, заманить  туриста, который, приехав, столкнется с отсутствием транспортной доступности, люксовых мест размещения, заявленного в рекламном ролике сервиса, и больше ни за что не вернется. Бренд это не просто одна универсальная картинка - это сочетание множества различных характеристик территории от качества дорого до меню на различных языках.  Бренд – это картинка с обратной связью из реальности, и его  создание – процесс не быстрый, на это могут уйти годы, если не десятилетия. Перспективных объектов показа в крае много, время и популярность среди туристов в любом случае выкристаллизует наиболее сильные из них.

- И напоследок не могу не спросить о вашем любимом месте отдыха в Приморье.

- Из-за высокой занятости отдыхать получается только летом на море, причем, где именно, не так уж важно. Это может быть и Шамора, и острова, и побережье Ольги, где море холодное, но очень чистое. К счастью,  Приморью очень повезло с таким мощным природным ресурсом, которого хватает на всех – и на жителей края, и на туристов.

Татьяна СУШЕНЦОВА.    Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2016 год. 

 

   

Теги: туризм  проект "туризм: Приморский край" 


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