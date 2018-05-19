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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Надбавки за выслугу лет работы в субъектах Дальнего Востока остановят отток населения
Журнал "Дальневосточный капитал" провел экспертный вопрос к теме номера - "Спасти рядового дальневосточника"
Наш эксперт - Екатерина МОТРИЧ, д.э.н., ведущий научный сотрудник ИЭИ ДВО РАН, заслуженный деятель науки Хабаровского края:
- Дальний Восток характеризуется низким уровнем демографической устойчивости, а существующая диспропорция между численностью населения и огромной территорией в перспективе может существенно возрасти.
В июне 2017 года была утверждена Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, в которой указано, что стратегической целью является стабилизация численности населения на уровне 6,2 млн человек к 2020 году, и ее увеличение до 6,5 млн человек к 2025 году, и до 8 млн к 2030 году.
Однако, исходя из сложившейся в регионе динамики демографических процессов, можно предположить, что в этих расчетах содержатся определенные риски. Они обусловлены тем, что на 01.01.2016г. относительно 2015 года число жителей в регионе уменьшилось на 16,1 тыс. человек, а к началу 2017 года - на 12,3 тыс. чел. С 2017 года началось падение естественного воспроизводства населения. Численность населения на 01.01. 2017 года составила 6162,4 тыс. человек - на 22,1 тыс. человек меньше относительно 2017 года. Относительно 1991 года - начала перестройки - периода развала СССР - уменьшение численности населения составило 1,9 млн человек.
Казалось бы, что 2017 год должен иметь позитивные результаты для сохранения местного населения и притока жителей из других районов России благодаря привлеченным инвестициям на развитие региона (3,7 трлн руб.), появлению 86 новых предприятий, выданным 34 тыс. «дальневосточных гектаров». К сожалению, как показывают приведенные выше статистические данные, это не отразилось на демографической динамике Дальневосточного региона. Основной причиной сокращения численности населения остается миграция.
Риски выполнения целевых показателей Концепции демографического развития ДВ не раз звучали в выступлениях специалистов на конференциях и форумах, посвященных этой теме. Звучали и выступления, которые, представляется, дезориентируют направленность решения демографических и миграционных процессов в регионе. На мой взгляд, иллюзией являются данные представителей ВЦИОМ, которые утверждают, что 50% респондентов, участвующих в их опросе, готовы переехать на Дальний Восток, если будут предоставлены подъемные до 1 млн руб. Конечно, вопрос - где такой опрос проводился?
С другой стороны, если создавать преференции только приезжающим, то не избежать оттока местного населения. По имеющимся данным социологов ДВ, почти 40% жителей региона задумываются о переезде в другие районы страны. По словам риелторов, в Хабаровске, например, около половины жилья продают те, кто собрался переезжать за пределы региона. Подавляющее большинство из них обратно не возвращается. Самыми привлекательными для дальневосточников являются Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа.
Эти округа вобрали в себя в 2015 году 62,0% мигрантов-дальневосточников, в 2016 году - 63,0%. И это не случайно. Взять хотя бы один из значимых факторов для населения - реальную среднемесячную начисленную заработную плату, которая в 2016 году составила в Центральном ФО -101,7% к предыдущему году, Северо-Западном ФО - 101,2%, Южном ФО - 100,0% и 97,9% в Дальневосточном ФО.
Для закрепления населения на Дальнем Востоке считаем необходимым учесть следующее:
- вести постоянный мониторинг демографической и миграционной ситуации. Исследования позволят определить проблемные участки и отреагировать на них компетентным органам.
- восстановить Закон о ветеранах и социальной поддержке пожилого населения. Это позволит дальневосточникам чувствовать себя повсеместно такими же защищенными гражданами, как, к примеру, жители Москвы.
- рассмотреть вопрос о расширении географии и круглогодичном субсидировании перемещения дальневосточного населения авиа- и железнодорожным транспортом.
- ввести надбавки к зарплате за выслугу лет работы в субъектах Дальнего Востока. Это позволит снизить межрегиональные различия в уровне и качестве жизни населения. Человек будет заинтересован жить и работать на Дальнем Востоке.
- В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Надбавки за выслугу лет работы в субъектах Дальнего Востока остановят отток населения
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ХахаНу и для кого эта статья? Не смешите. Прочитали-и забыли. Ах да, и ВАЛИТЬ ОТСЮДА!
ДВ как был колонией для москалей так и остался, несмотря на обещания повысить благополучие после создания торов, свободных портов, казино. Всё течёт в москву а нам - враньё и пиар, что всё растёт и повышается
Для оторвавшихся от реальности, коммерции по одному месту надбавки, и прочию хрень. Всяким на Сатурне и прочей межгалактическому мусору, весьэтот всброс овна воздух.
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