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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Июня, 14:50 |
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Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
Журнал "Дальневосточный капитал" провел экспертный вопрос к теме номера - "Спасти рядового дальневосточника"
Наш эксперт - Александр ЗУБРИЦКИЙ, руководитель Дальневосточного филиала Фонда «Русский Мир»:
- Отток населения с Дальнего Востока, безусловно, идет. Причем статистика не дает корректного представления о его масштабах. Но надо понимать, что категория тех, кто хочет уехать в Центр, добиться там всего, «покорить Москву», была и будет всегда. Но есть и категория тех, кто хочет остаться здесь и радоваться жизни.
В Приморье мои корни. Мне нравятся жители нашего края, их менталитет, их характеры, их отношение друг к другу. Нравится природа Приморья. Кроме того, меня непросто сорвать с места: не люблю резких перемещений, связанных с переездом куда-либо. После окончания университета у меня все получалось в плане карьеры - наверное, мне везло с руководителями. Я рано женился, у меня многодетная семья. Несколько лет назад я имел возможность уехать в Москву. Но, наверное, было уже поздно: здесь семья, быт.
За последние годы в Приморье многое изменилось. Сегодня я могу сходить в Мариинский театр, посмотреть хоккей, посетить Океанариум. Мой ребенок может поступить в нормальный университет, кампусу которого почти нет аналогов. По моим наблюдениям, Владивостоком интересуется все больше людей; многие представители «Русского мира» интересовались возможностью переезда сюда. И мы видим, что успешные, умные люди сюда переезжают. Но, как говорится, могло быть и лучше: необходимо уделять больше внимания каждому отдельно взятому человеку.
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