|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 21 Июня, 17:14 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
Журнал "Дальневосточный капитал" провел экспертный вопрос к теме номера - "Спасти рядового дальневосточника"
Наш эксперт - Лариса БУТЕНКО, заместитель председателя Приморского краевого отделения общественной организации «Опора России»:
- Сейчас фактически живу на два города, и многие спрашивают, собираюсь ли я переезжать в Москву. Но у меня другая мотивация - использовать те возможности, которые дает Москва, для развития предпринимательства в Приморском крае. Наверное, здесь срабатывает некий «региональный патриотизм»: я сама родилась в Приморье, как и мои родители, дедушка и бабушка. В то же время, я понимаю, что у моих детей в Москве было бы больше возможностей в плане образования, культурной жизни. Но пусть они сами сделают свой выбор - уезжать или оставаться - в будущем.
Многие из моих друзей надеются, что рано или поздно Приморский край станет «прорывным» регионом благодаря своему расположению. Но я не осуждаю и тех, кто уехал: в современном мире мобильность населения - это норма, и человек может «найти себя» после переезда.
На мой взгляд, те, кто остается в Приморье, сделали это вопреки, а не благодаря усилиям государства. Хотя сегодня для развития Дальнего Востока делается немало, в том числе в плане особых экономических режимов, перед властью стоит задача сделать так, чтобы людям в Приморье было удобно жить. Чтобы приморцам не нужно было ехать на прием к узкому специалисту за 200 километров, а перелет в Москву и обратно для семьи с двумя детьми не стоил бы 100 тысяч рублей.
- В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Надбавки за выслугу лет работы в субъектах Дальнего Востока остановят отток населения
- Новое жилье привлечет кадры
- Федеральные сети пока проявляют интерес только к Приморскому краю
- Приморские коридоры до "Шелкового пути" доведут
- Денис САРАНА, учредитель ООО "Владивостокский рыбный терминал": Режим свободного порта добавил бизнесу драйва
- Денис ТИХОНОВ, генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока": Мы сегодня живем на стройке
- Двойная польза каждого метра с эффективной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС® и надежной гидроизоляцией PLASTFOIL®Geo
- Илья ТЕРЕХОВ, и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края: Предложенный механизм выдачи земли - революционный в России
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.