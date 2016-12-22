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Якутия: «Дети Азии» объединяют континент
«Дети Азии» - прообраз Олимпийских игр, но меньшего масштаба. В них задействовано большое количество спортивных объектов, есть своя олимпийская деревня, специальная информационная сеть, ежегодно разрабатывается насыщенная культурная программа.
В этом году Международные спортивные игры «Дети Азии» прошли в рамках Международного форума «Россия - спортивная держава». В столицу Якутии съехались команды 11 стран, а сами состязания проходили в трех городах - Якутске, Мирном и Нерюнгри. В них приняли участие около 3000 спортсменов из 27 стран мира. Соревнования проходили по 20 дисциплинам (баскетбол, бокс, волейбол, вольная борьба, дзюдо, легкая атлетика, масс-рестлинг, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, самбо, спортивная гимнастика, стрельба из лука, тхэквондо, футбол, художественная гимнастика, шахматы, шашки, вольная борьба среди инвалидов, пауэрлифтинг среди инвалидов). Всего было разыграно 230 комплектов медалей.
Первое место в командном зачете по итогам игр заняла первая из двух сборных Якутии, заработав 101 медаль. Второе место - Сибирский федеральный округ (86 медалей), третье - Казахстан (70 медалей).
Участники и зрители нынешних игр стали свидетелями настоящего праздника-концерта, состоящего из собранных по всему миру шедевров нематериального наследия человечества. Среди участников - театр Но (Япония), Театр бродячих артистов «Намсадан Нори» (Республика Корея), «Есанджи» (Республика Корея), староверы Забайкалья, санскритский театр «Кутияттам» (Индия), песнопения народностей Ифугао (Филиппины), сицилийский кукольный театр «Опера-деи-Пупи» (Италия), песни баулов (Бангладеш) и Театр Олонхо (Якутия). Яркой кульминацией V Международных спортивных игр «Дети Азии» стали спуск флага и традиционный фейерверк, осветивший, подобно Северному сиянию, небо над Якутией.
Следующие игры, как и положено, состоятся в 2016 году. Их с нетерпением ждут и зрители, и будущие участники, которые уже начали подготовку к крупнейшему международному детско-юношескому спортивному форуму.
Досье «ДК»
Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся раз в четыре года, охватывают весь азиатский континент и объединяют страны в деле развития детского спорта, пропаганды идеи олимпийского движения и укрепления мира. Первые игры прошли в 1996 году и были посвящены 100-летию олимпийского движения. С тех пор они проводятся совместно с Олимпийским комитетом России, Росспортом, Министерством иностранных дел, Министерством образования и науки Российской Федерации. Недавно получили патронат Международного Олимпийского комитета и президента России Владимира ПУТИНА, отметившего их большой вклад в развитие российского детского спорта и формирование здорового образа жизни.
«Дальневосточный капитал».
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