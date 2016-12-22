На Дальнем Востоке роста заработных плат в 2013 году не предвидится

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 22 Декабря, 22:59 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Кадры
13 Февраля 2013, 16:46 | Кадры

На Дальнем Востоке роста заработных плат в 2013 году не предвидится

На Дальнем Востоке по итогам 2012 года особого роста заработных плат эксперты рынка труда не отметили. Более того, многие работодатели сегодня всерьез задумываются над тем, как, не повышая заработную плату, повысить производительность труда - несоответствие этих двух показателей уже значительно влияет на эффективность бизнеса.

«Сегодня уже нельзя говорить о заработных платах в отрыве от производительности труда, - считает директор Дальневосточной сети кадровых агентств «Успех» Елена РАУД. - Есть данные, что, например, производительность строительного рабочего в России сегодня в 30 раз ниже, чем в США. Сегодня главная наша беда даже не в недостаточном создании рабочих мест и не в том, что мы людям недоплачиваем. Сегодня стоит актуальнейшая задача прорыва в вопросах увеличения производительности труда работников - демографическая ситуация не позволяет нам игнорировать этот вопрос».

Рост заработных плат, по итогам 2012 года, по мнению экспертов, был несущественным - в пределах инфляции - и происходил не системно. Причем во Владивостоке рост был несколько выше, чем в других регионах Дальнего Востока, из-за большей активности бизнес-среды. «Первые полгода динамика была более заметна - денег в проекты на территории Приморского края вкладывали достаточно много, - говорит коммерческий директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум» Роман ПОПОВ. - В 2013 году ситуация, скорее всего, стабилизируется - проекты закончились, поэтому сегодня многие компании понимают, что нужно повышать производительность, а не зарплаты. Рост заработных плат по всем секторам был не более 10-15%».

Основной рост заработных плат, по словам рекрутеров, происходил главным образом при переманивании сотрудников другой компанией, то есть отражал не столько рост производительности труда и результативности компаний в целом, сколько был следствием увеличивающегося дефицита на рынке труда.

«Наиболее дефицитные позиции стали позициями роста заработной платы, - говорит Елена Рауд. - Это по-прежнему продажники, другие специалисты из основного бизнес-процесса - закупщики, логисты, маркетологи. Отмечали мы некоторый рост у офисного персонала, бухгалтеров. Растет уровень предложений программистам 1С».

Роман Попов, кстати, говорит, что специалисты в области 1С, пожалуй, единственные, кто выбивается из общих тенденций рынка. «Эти специалисты нужны всем, - говорит он, - поэтому и зарплаты у них выросли по итогам этого года процентов на 40. Например, в рамках одной розничной сети директор по развитию может получать в пределах 80 тыс. рублей, а обычный специалист 1С - около 60 тыс. рублей. Несколько подросла по итогам этого года и зарплата финансовых специалистов, но, на наш взгляд, скорее всего, за счет совмещения в одной позиции нескольких должностей - требования к универсальности специалистов усилились».

Очевидной стала в 2012 году и еще одна тенденция, которая также стимулировала некоторый рост заработных плат. Все чаще при уходе ценного специалиста текущие работодатели делали им контрпредложения, предлагая новые возможности профессионального развития или лучшие финансовые условия. Как отмечают в дальневосточном офисе компании АНКОР, еще годом раньше эта тенденция не была столь заметна на рынке.

Эту же тенденцию отмечают и в агентстве «Карьера-Форум». «Работодателю все чаще приходилось предлагать большую заработную плату, чем первоначально рассчитывал, потому что кандидатам текущий работодатель делает контрпредложения. И если кандидат интересен, работодатель готов предлагать более гибкую мотивационную схему и увеличение бонусной составляющей», - говорит Роман Попов.

В целом по рынку, по оценкам компании HeadHunter, к концу 2012 года средняя заработная плата, которую предлагали работодатели в регионе, повысилась на 8,5% по сравнению с началом этого же года - до 38 000 рублей в месяц против 35 000 рублей в начале года. «Больше всего в 2012 году выросли заработные платы у топ-менеджеров - почти в два раза. Представителям банковской сферы в конце года стали предлагать на 50% больше, чем в начале года. На 25% подросли зарплаты у маркетологов. В то же время у бухгалтеров и производственников за год заработные платы немного снизились - на 3% и 6% соответственно. Наиболее высокие заработные платы предлагали представителям сферы топ-менеджмент», - резюмирует итоги года Ольга ТРОФИМОВА, менеджер по рекламе и PR компании HeadHunter на Дальнем Востоке.

По оценкам экспертов, рост заработных плат в 2012 году происходил в основном за счет роста переменных составляющих, напрямую завязанных на итоги работы компании в целом.

«В нормальный период развития экономики размер бонуса больше зависит от усилий людей, нежели от состояния экономики. В целом такую тенденцию мы наблюдали в течение 2012 года. Бонусные выплаты сейчас сравнялись с докризисными, - отмечает Наталья КОВАЛЕНКО, директор дивизиона «Дальний Восток» кадрового холдинга АНКОР. - Возврат к более-менее стабильной экономической обстановке позволил компаниям увеличивать переменную часть в политике по вознаграждению и увеличить сами выплаты, также, поскольку обстановка стала более предсказуемая, больше компаний выполняют поставленные финансовые планы и могут увеличивать переменные выплаты своим сотрудникам».

«Радует, что все меньше мы встречаем оплату труда в форме только оклада, - говорит Елена Рауд. - Качественно меняются системы оплаты труда в лучшую сторону: все больше компаний привязывают оплату к результатам труда, переходят на KPI, вводят бонусирование, проводят грейдирование, делают отсроченные выплаты и т. п.».

Существенных изменений социального пакета в 2012 году, по мнению рекрутеров, не произошло. По словам Ольги Трофимовой, немного увеличилось количество компаний, готовых расширять пакет дополнительных мотиваций для персонала. В частности, все больше работодателей готовы предложить своим сотрудникам полис добровольного медицинского страхования.

Роман Попов также отмечает, что все составляющие компенсационного пакета были в 2012 году стабильными. Если говорить о конкретных цифрах, то самые высокие заработные платы предлагались сотрудникам на директорских позициях. Самая большая зарплата, с которой столкнулось в 2012 году кадровое агентство «Успех», - 230 тыс. рублей в месяц директору по развитию и 240 тыс. рублей в месяц директору филиала. Причем, кроме ежемесячной оплаты, на эти позиции предложили годовой бонус, который в 1,5 раза превышает заявленную оплату труда. HeadHunter на Дальнем Востоке самой «дорогой» вакансией 2012 года называет позицию генерального директора морского порта в Находке с заработной платой до 350 тыс. рублей. Через агентство «Карьера-Форум» в 2012 году искали руководителя компании с доходом до 500 тыс. рублей, сейчас в работе позиция коммерческого директора - $15 000. Дальневосточный филиал международной рекрутинговой компании Kelly Services искал в прошлом году руководителя проекта в Хабаровск с зарплатой (оклад плюс бонусы) 700 тыс. рублей в месяц.

Что касается прогнозов на 2013 год, то здесь рекрутеры сходятся во мнении, что для привлечения хорошего кандидата потребуется еще больше усилий, чем раньше. «В 2013 году мы прогнозируем сохранение в целом тенденций 2012 года, - говорит Наталья Коваленко. - Сохранится дефицит персонала всех уровней, в том числе и управленческих кадров».

По мнению Ольги Трофимовой, рост зарплат в 2013 году ожидается на тех позициях, которые являются достаточно дефицитными на рынке. «Так, в текущем году сохранится тенденция востребованности специалистов по информационным технологиям. В связи с нехваткой квалифицированных кадров и ограниченным набором среди кандидатов на высокую зарплату могут рассчитывать веб-дизайнеры, IT-директора, менеджеры по работе с социальными сетями, веб-редакторы. На рынке труда сегодня ощущается острая нехватка инженеров и экологов. Они также могут рассчитывать на повышение зарплаты. По нашим прогнозам, не менее чем на 10% повысится оклад для таких профессий, как юрист по корпоративному праву, программист, SEO-оптимизатор, директор по онлайн-маркетингу, бренд-менеджер, специалист по логистике, тренинг-менеджер, системный аналитик. В 2013 году будет оценен вклад и так называемых «зарабатывающих подразделений»: бренд-менеджеров, маркетологов, продакт-менеджеров и т. п.», - говорит эксперт.

Евгения ШУКУРОВА, руководитель Дальневосточного отделения международной рекрутинговой компании Kelly Services считает, что роста заработных плат в 2013 году не предвидится. «По-прежнему работодатель готов хорошо оплачивать только уникальный опыт, и на высокую заработную плату могут претендовать только успешные кандидаты при наличии всех квалификационных требований по специализации».

Елена АРДАЛЬЯНОВА. 

Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N2, февраль, 2013.

Теги: зарплата  кадровый вопрос  кадровое агентство 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Справедливый18:13, 13.02.2013

    Глупость конкретная, когда платят сумасшедшие деньги. Директор филиала с заработком в 230тысяч??? Да не смешите мои тапочки. Даже если филиал "сложный" максимум 90 тысяч. С дуру можно и миллион заплатить.
  • Котяра18:26, 13.02.2013

    Откуда такая ин-фа??? Опять соц опрос???
  • Псевдоним19:00, 13.02.2013

    Бред редкий! На моей работе, параллельные отделы в красноярске и москве, работают в разы хуже, ну ладно красноярск, а в москве зарплаты ой ой. Строительный рабочий с эффективностью в 30 раз ниже, да был вообще этот аналитик на стройках? Видел ли какими инструментами работает россия, а какими США? Все свелось на экономии, людям приходится трудится в разы больше, за зарплату в разы меньше. . . . Офисный планктон не работавший в грязи этого не поймет никогда.
  • леха20:14, 14.02.2013

    ну раз всех так не устраивает и работа и зарплата пусть открывают свое дело. и работать приятно будет и занятие себе нужное быстро найдется)
  • директор21:40, 14.02.2013

    Свое дело – тяжкий труд! А тот, кто считает, что тебя от работы на себя родного будет бесконечно переть тот неправ. И ждет его разочарование. Надо быть готовым вкалывать по 18 часов без выходных и праздников. И часто это рутина, одно и тоже и некому сказать, что ты заболел поэтому искать клиентов не можешь, и что бухгалтерша не там закорючку поставила а тебя в налоговой за это чуть не отымели. Предпринимательство это скорее вот что: «тихо-тихо ползи улитка по склону Фудзи. Там на вершине улиток полно и так». не помню откуда цитата. Бывали периоды, когда кредиты давили и нужно было убиться апстену, но отдавать. Работал в конторе на партнерских условиях, вели одновременно несколько проектов, вот на этом вообще убились (хозяева потом красивый кейс сделали из наших бессонных ночей — http://prozhector. ru/publications/vypusk-15/keys-kak-uvelichit-poseshchaemost-internet-magazina-v-6-raz-za-3-mesyatsa/ ) Но я отделился. В общем, все это очень сложно. Нельзя просто взять и открыть свой бизнес.
  • Псевдоним17:32, 16.02.2013

    Ни когда, ни когда не работайте по найму. . . . а если всё же работаете никогда не готовьте себе конкурентов (дали студента на подучи) и не демпенгуйте при трудоустройстве. . .
  • Псевдоним18:17, 16.02.2013

    В России производительность труда традиционно измеряется в единицах продукции, произведенной работником за единицу времени. В остальном мире производительность измеряется отношением стоимости произведенной продукции к зарплате работника. Если в России также, как и в Европе, будут будут подсчитывать производительность труда, то еще не известно у кого она будет ниже. Другое дело, отсталые технологии, приборный и инструментальный парк, не дают возможности Российскому рабочему изготовить то же самое, что делает европеец. И здесь нужны не лозунги о повышении производительности труда, а конкретная стимуляция организаций на внедрение передовых технологий. Это можно делать различными методами, в том числе и налоговыми рычагами.
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика