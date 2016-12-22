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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальнем Востоке роста заработных плат в 2013 году не предвидится
«Сегодня уже нельзя говорить о заработных платах в отрыве от производительности труда, - считает директор Дальневосточной сети кадровых агентств «Успех» Елена РАУД. - Есть данные, что, например, производительность строительного рабочего в России сегодня в 30 раз ниже, чем в США. Сегодня главная наша беда даже не в недостаточном создании рабочих мест и не в том, что мы людям недоплачиваем. Сегодня стоит актуальнейшая задача прорыва в вопросах увеличения производительности труда работников - демографическая ситуация не позволяет нам игнорировать этот вопрос».
Рост заработных плат, по итогам 2012 года, по мнению экспертов, был несущественным - в пределах инфляции - и происходил не системно. Причем во Владивостоке рост был несколько выше, чем в других регионах Дальнего Востока, из-за большей активности бизнес-среды. «Первые полгода динамика была более заметна - денег в проекты на территории Приморского края вкладывали достаточно много, - говорит коммерческий директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум» Роман ПОПОВ. - В 2013 году ситуация, скорее всего, стабилизируется - проекты закончились, поэтому сегодня многие компании понимают, что нужно повышать производительность, а не зарплаты. Рост заработных плат по всем секторам был не более 10-15%».
Основной рост заработных плат, по словам рекрутеров, происходил главным образом при переманивании сотрудников другой компанией, то есть отражал не столько рост производительности труда и результативности компаний в целом, сколько был следствием увеличивающегося дефицита на рынке труда.
«Наиболее дефицитные позиции стали позициями роста заработной платы, - говорит Елена Рауд. - Это по-прежнему продажники, другие специалисты из основного бизнес-процесса - закупщики, логисты, маркетологи. Отмечали мы некоторый рост у офисного персонала, бухгалтеров. Растет уровень предложений программистам 1С».
Роман Попов, кстати, говорит, что специалисты в области 1С, пожалуй, единственные, кто выбивается из общих тенденций рынка. «Эти специалисты нужны всем, - говорит он, - поэтому и зарплаты у них выросли по итогам этого года процентов на 40. Например, в рамках одной розничной сети директор по развитию может получать в пределах 80 тыс. рублей, а обычный специалист 1С - около 60 тыс. рублей. Несколько подросла по итогам этого года и зарплата финансовых специалистов, но, на наш взгляд, скорее всего, за счет совмещения в одной позиции нескольких должностей - требования к универсальности специалистов усилились».
Очевидной стала в 2012 году и еще одна тенденция, которая также стимулировала некоторый рост заработных плат. Все чаще при уходе ценного специалиста текущие работодатели делали им контрпредложения, предлагая новые возможности профессионального развития или лучшие финансовые условия. Как отмечают в дальневосточном офисе компании АНКОР, еще годом раньше эта тенденция не была столь заметна на рынке.
Эту же тенденцию отмечают и в агентстве «Карьера-Форум». «Работодателю все чаще приходилось предлагать большую заработную плату, чем первоначально рассчитывал, потому что кандидатам текущий работодатель делает контрпредложения. И если кандидат интересен, работодатель готов предлагать более гибкую мотивационную схему и увеличение бонусной составляющей», - говорит Роман Попов.
В целом по рынку, по оценкам компании HeadHunter, к концу 2012 года средняя заработная плата, которую предлагали работодатели в регионе, повысилась на 8,5% по сравнению с началом этого же года - до 38 000 рублей в месяц против 35 000 рублей в начале года. «Больше всего в 2012 году выросли заработные платы у топ-менеджеров - почти в два раза. Представителям банковской сферы в конце года стали предлагать на 50% больше, чем в начале года. На 25% подросли зарплаты у маркетологов. В то же время у бухгалтеров и производственников за год заработные платы немного снизились - на 3% и 6% соответственно. Наиболее высокие заработные платы предлагали представителям сферы топ-менеджмент», - резюмирует итоги года Ольга ТРОФИМОВА, менеджер по рекламе и PR компании HeadHunter на Дальнем Востоке.
По оценкам экспертов, рост заработных плат в 2012 году происходил в основном за счет роста переменных составляющих, напрямую завязанных на итоги работы компании в целом.
«В нормальный период развития экономики размер бонуса больше зависит от усилий людей, нежели от состояния экономики. В целом такую тенденцию мы наблюдали в течение 2012 года. Бонусные выплаты сейчас сравнялись с докризисными, - отмечает Наталья КОВАЛЕНКО, директор дивизиона «Дальний Восток» кадрового холдинга АНКОР. - Возврат к более-менее стабильной экономической обстановке позволил компаниям увеличивать переменную часть в политике по вознаграждению и увеличить сами выплаты, также, поскольку обстановка стала более предсказуемая, больше компаний выполняют поставленные финансовые планы и могут увеличивать переменные выплаты своим сотрудникам».
«Радует, что все меньше мы встречаем оплату труда в форме только оклада, - говорит Елена Рауд. - Качественно меняются системы оплаты труда в лучшую сторону: все больше компаний привязывают оплату к результатам труда, переходят на KPI, вводят бонусирование, проводят грейдирование, делают отсроченные выплаты и т. п.».
Существенных изменений социального пакета в 2012 году, по мнению рекрутеров, не произошло. По словам Ольги Трофимовой, немного увеличилось количество компаний, готовых расширять пакет дополнительных мотиваций для персонала. В частности, все больше работодателей готовы предложить своим сотрудникам полис добровольного медицинского страхования.
Роман Попов также отмечает, что все составляющие компенсационного пакета были в 2012 году стабильными. Если говорить о конкретных цифрах, то самые высокие заработные платы предлагались сотрудникам на директорских позициях. Самая большая зарплата, с которой столкнулось в 2012 году кадровое агентство «Успех», - 230 тыс. рублей в месяц директору по развитию и 240 тыс. рублей в месяц директору филиала. Причем, кроме ежемесячной оплаты, на эти позиции предложили годовой бонус, который в 1,5 раза превышает заявленную оплату труда. HeadHunter на Дальнем Востоке самой «дорогой» вакансией 2012 года называет позицию генерального директора морского порта в Находке с заработной платой до 350 тыс. рублей. Через агентство «Карьера-Форум» в 2012 году искали руководителя компании с доходом до 500 тыс. рублей, сейчас в работе позиция коммерческого директора - $15 000. Дальневосточный филиал международной рекрутинговой компании Kelly Services искал в прошлом году руководителя проекта в Хабаровск с зарплатой (оклад плюс бонусы) 700 тыс. рублей в месяц.
Что касается прогнозов на 2013 год, то здесь рекрутеры сходятся во мнении, что для привлечения хорошего кандидата потребуется еще больше усилий, чем раньше. «В 2013 году мы прогнозируем сохранение в целом тенденций 2012 года, - говорит Наталья Коваленко. - Сохранится дефицит персонала всех уровней, в том числе и управленческих кадров».
По мнению Ольги Трофимовой, рост зарплат в 2013 году ожидается на тех позициях, которые являются достаточно дефицитными на рынке. «Так, в текущем году сохранится тенденция востребованности специалистов по информационным технологиям. В связи с нехваткой квалифицированных кадров и ограниченным набором среди кандидатов на высокую зарплату могут рассчитывать веб-дизайнеры, IT-директора, менеджеры по работе с социальными сетями, веб-редакторы. На рынке труда сегодня ощущается острая нехватка инженеров и экологов. Они также могут рассчитывать на повышение зарплаты. По нашим прогнозам, не менее чем на 10% повысится оклад для таких профессий, как юрист по корпоративному праву, программист, SEO-оптимизатор, директор по онлайн-маркетингу, бренд-менеджер, специалист по логистике, тренинг-менеджер, системный аналитик. В 2013 году будет оценен вклад и так называемых «зарабатывающих подразделений»: бренд-менеджеров, маркетологов, продакт-менеджеров и т. п.», - говорит эксперт.
Евгения ШУКУРОВА, руководитель Дальневосточного отделения международной рекрутинговой компании Kelly Services считает, что роста заработных плат в 2013 году не предвидится. «По-прежнему работодатель готов хорошо оплачивать только уникальный опыт, и на высокую заработную плату могут претендовать только успешные кандидаты при наличии всех квалификационных требований по специализации».
Елена АРДАЛЬЯНОВА.
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N2, февраль, 2013.
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Глупость конкретная, когда платят сумасшедшие деньги. Директор филиала с заработком в 230тысяч??? Да не смешите мои тапочки. Даже если филиал "сложный" максимум 90 тысяч. С дуру можно и миллион заплатить.
Откуда такая ин-фа??? Опять соц опрос???
Бред редкий! На моей работе, параллельные отделы в красноярске и москве, работают в разы хуже, ну ладно красноярск, а в москве зарплаты ой ой. Строительный рабочий с эффективностью в 30 раз ниже, да был вообще этот аналитик на стройках? Видел ли какими инструментами работает россия, а какими США? Все свелось на экономии, людям приходится трудится в разы больше, за зарплату в разы меньше. . . . Офисный планктон не работавший в грязи этого не поймет никогда.
ну раз всех так не устраивает и работа и зарплата пусть открывают свое дело. и работать приятно будет и занятие себе нужное быстро найдется)
Свое дело – тяжкий труд! А тот, кто считает, что тебя от работы на себя родного будет бесконечно переть тот неправ. И ждет его разочарование. Надо быть готовым вкалывать по 18 часов без выходных и праздников. И часто это рутина, одно и тоже и некому сказать, что ты заболел поэтому искать клиентов не можешь, и что бухгалтерша не там закорючку поставила а тебя в налоговой за это чуть не отымели. Предпринимательство это скорее вот что: «тихо-тихо ползи улитка по склону Фудзи. Там на вершине улиток полно и так». не помню откуда цитата. Бывали периоды, когда кредиты давили и нужно было убиться апстену, но отдавать. Работал в конторе на партнерских условиях, вели одновременно несколько проектов, вот на этом вообще убились (хозяева потом красивый кейс сделали из наших бессонных ночей — http://prozhector. ru/publications/vypusk-15/keys-kak-uvelichit-poseshchaemost-internet-magazina-v-6-raz-za-3-mesyatsa/ ) Но я отделился. В общем, все это очень сложно. Нельзя просто взять и открыть свой бизнес.
Ни когда, ни когда не работайте по найму. . . . а если всё же работаете никогда не готовьте себе конкурентов (дали студента на подучи) и не демпенгуйте при трудоустройстве. . .
В России производительность труда традиционно измеряется в единицах продукции, произведенной работником за единицу времени. В остальном мире производительность измеряется отношением стоимости произведенной продукции к зарплате работника. Если в России также, как и в Европе, будут будут подсчитывать производительность труда, то еще не известно у кого она будет ниже. Другое дело, отсталые технологии, приборный и инструментальный парк, не дают возможности Российскому рабочему изготовить то же самое, что делает европеец. И здесь нужны не лозунги о повышении производительности труда, а конкретная стимуляция организаций на внедрение передовых технологий. Это можно делать различными методами, в том числе и налоговыми рычагами.
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