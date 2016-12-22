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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:01 |
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Дальневосточники стремятся в столицы
Оказалось, что в 2015 году большую готовность уехать в другие города проявляли жители Южно-Сахалинска, Магадана и Якутска. Представители других городов Дальнего Востока менее мобильны, там процент не превышает 46%. Наиболее довольны своим местом жительства хабаровчане, только 38% заявили о своей готовности переехать куда-либо.
Среди желаемых городов для переезда первые строчки заняли две столицы: Москва и Санкт-Петербург, также дальневосточников прельщает жизнь в Новосибирске, Краснодаре, Калининграде, Сочи и в Иркутске.
Ожидаемая зарплата дальневосточников, готовых к переезду, колеблется от 40 000 до 70 000 рублей. Но какую же зарплату готовы предложить «желаемые города»?
Так, самые высокие зарплаты предлагают Москва и Сочи - 42 500 и 40 000 рублей, правда, в этих городах достаточно высокая конкуренция на одну вакансию. В 2015 году в среднем на одно рабочее место в Москве претендовали 10 специалистов, а на одну вакансию в Сочи - порядка 8 человек. Наибольшая конкуренция на одно рабочее место в 2015 году была в Краснодаре и в Санкт-Петербурге, около 11 человек на одну вакансию. А вот зарплатные предложения довольно скромные: в Санкт-Петербурге предлагают оклад порядка 37 000 руб., а в Краснодаре готовы предложить 30 000 руб. в месяц.
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