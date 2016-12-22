|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:05 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Рынок труда на Дальнем Востоке пока замер в ожидании
Массовых сокращений пока не отмечено
Если анализировать ситуацию на рынке труда по сводкам, которые регулярно публикуют службы занятости населения регионов Дальнего Востока, то на сегодняшний день ситуация вполне спокойна. Хотя на некоторых территориях в январе несколько увеличилось число работников, находящихся в вынужденном простое, а также большее, чем в прошлом году, число организаций заявили о высвобождении сотрудников.
В Приморском крае численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости по состоянию на конец января 2015 года, составила 13 644 человека. В сравнении с аналогичной датой 2014 года численность безработных граждан меньше на 1780 человек. Число вакансий даже увеличилось на 557 единиц и составило 58 723 единицы.
Несколько увеличилась по сравнению с прошлым годом численность работников, которые находились в режиме неполной занятости: по сравнению с началом месяца она увеличилась на 279 человек и по состоянию на 28 января 2015 года составила 560 человек; из них 429 человек работали неполное рабочее время по инициативе работодателя, 131 сотрудник находился в простое: на заводе «Океан» в Уссурийске - 5 человек, в ДВФУ - 35 человек, в ОАО «Фирма «Аврора» - 91 человек.
По состоянию на 30 января 2015 года уровень регистрируемой безработицы в Хабаровском крае составил 1,21% от экономически активного населения. Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных, 9040 человек. Общее количество действующих вакансий - 18 421 единица. Коэффициент напряженности на рынке труда - (соотношение численности зарегистрированных безработных и количества заявленных вакансий) - 0,5.
По данным еженедельного мониторинга рынка труда края, за период с 23 по 30 января 2015 г. признаны безработными 798 человек, из них 554 человека (69,4%) - уволенные с предприятий края. Большая часть из них - 311 человек - уволены по собственному желанию, 103 - в связи с высвобождением, 140 - по ряду других причин. За период с 23 по 30 января численность безработных граждан в целом по Хабаровскому краю увеличилась на 480 человек.
По состоянию на 14 января 2015 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения Камчатского края, составила 2854 человека, что на 88 человек меньше, чем по состоянию на 10.12.2014 г.
Число вакансий, заявленных работодателями, составило 3837 единиц.
По данным мониторинга об увольнении работников, в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников с начала 2015 года численность уволенных работников составила 51 человек. По состоянию на 14 января 2015 года численность работников, предполагаемых к увольнению, - 1048 человек.
Коэффициент напряженности на рынке рабочей силы Магаданской области остался на уровне прошлогоднего показателя и составил 0,5 чел. из числа незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на 1 заявленную работодателями вакансию.
Особенно высокие показатели уровня регистрируемой безработицы и коэффициента напряженности на рынке рабочей силы отмечены в Ольском районе. Наименьшее значение этого показателя - в Магадане. Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями в органы службы занятости населения на 1 января 2015 года, увеличилась по сравнению с потребностью на аналогичную дату прошлого года в 1,3 раза и составила 3726 вакансий (свободных рабочих мест), из них 68,9% - по рабочим профессиям.
Не наблюдается пока всплесков безработицы и в Сахалинской области. Уровень зарегистрированной безработицы - 0,6%, что на 0,1% ниже уровня прошлого года. На учете в органах службы занятости области состоят 3809 ищущих работу граждан, в их числе 1684 безработных. В областном банке вакансий имеется более 25 тысяч свободных рабочих мест, из них 19 тысяч - для иностранных работников. В органы службы занятости населения о предстоящем увольнении работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников в 2015 году заявили 305 организаций области, в которых принято решение об увольнении 2299 работников (в аналогичном периоде прошлого года о предстоящем увольнении 2243 работников заявили 197 организаций).
В Республике Саха (Якутия) за период с 21 по 27 января 2015 года сведения о планируемом увольнении 249 работников предоставили 49 организаций. Всего с начала года в 134 организациях уволено 511 человек (22,2% от численности работников, предполагаемых к высвобождению). На 28 января в режиме неполной занятости находились 266 человек (в аналогичном периоде прошлого года - 279 чел.). Из них работали неполный рабочий день 183 человека, находились в вынужденном отпуске - 83.
Общая численность зарегистрированных безработных в Республике на конец января составила 8179 чел., за неделю увеличившись на 4,1%.
Перспективы тревожные, но не катастрофические
Рекрутеры, которые отслеживают ситуацию в бизнесе региона, катастрофы на рынке труда тоже пока не видят. Однако того, что на рынке есть тревожные симтомы, не скрывают.
Первые сигналы надвигающегося кризиса рынок труда, по мнению экспертов, почувствовал в середине 2014 года. Начиная с июля-августа движение на рынке стало постепенно сокращаться.
«Сегодня бизнес занял, скорее, выжидательную позицию и смотрит, как будут развиваться события, - говорит Татьяна ГРИШИНА, операционный менеджер компании АНКОР на Дальнем Востоке. - Основная задача большинства компаний все-таки сохранить тот кадровый потенциал, который есть. Наверное, некоторые компании пойдут на сокращение заработных плат, понимая, что даже в этом случае сотрудники вряд ли будут уходить. Роста количества резюме мы тоже пока не наблюдаем. Так что, в целом, смотрим в будущее с позитивом, хотя понимаем, что будет непросто».
«Такой ситуации, которую мы наблюдали в 2008 году, пока нет, - говорит коммерческий директор агентства «Карьера-Форум» Роман ПОПОВ. - Компании, скорее, приостановили планы по набору новых сотрудников. Прошлый кризис, когда в одночасье были сокращены целые отделы, многому научил руководителей: через полгода они были вынуждены вновь набирать недостающих сотрудников, и на это ушло очень много дополнительных средств. Кроме этого, наученные прошлым кризисом, за эти годы компании старались сильно не раздувать штат. Поэтому сокращать сегодня будут очень осторожно».
Ксения НЕСТЕРЕНКО, руководитель дальневосточного филиала компании HeadHunter, отмечает, что сегодня многие компании взялись за экономию: оптимизация вновь становится модным словом и компании стараются максимально снизить расходы, оставаясь при этом прибыльными и эффективными. Комплекс мер, которые входят в «оптимизационные мероприятия», разнится в зависимости от ситуации и стратегии компании. Опыт кризиса 2009 года показал, что оптимизация путем именно сокращения персонала не всегда эффективнее, чем, например, перераспределение обязанностей и должностей. Поэтому ряд компаний выбирает путь работы с оптимизацией кадровой политики, а не просто сокращение количества сотрудников в отделе, хотя и сокращения имеют место быть.
«Некоторая оптимизация численности уже примерно полгода идет почти во всех бизнесах, - говорит генеральный директор Дальневосточной сети кадровых агентств «Успех» Елена РАУД. - Правда, не как кампания, проект, объявленное действие, а естественным образом: на места ушедших сотрудников не набирают новых. Будет ли сокращение персонала, покажет февраль. Если в феврале бизнесы смогут сделать выручку, хотя бы такую же, как в прошлом году, то обойдемся без потрясений. Если компании не смогут обеспечить доходность прошлого года, то, по нашим прогнозам, возникнет паника, которая родит проекты сокращения и оптимизации. Причем мы уверены, что пользы они не принесут, это будет именно паника. Сейчас, в ближайшие 5-10 недель, всем компаниям необходимо активно заниматься своими сбытовыми структурами, в том числе сбытовым персоналом, и удерживать уровень выручки. Именно эти мероприятия, а не сокращение персонала и урезание зарплаты, обеспечат живучесть организаций».
Что касается зарплат, то они не росли и в течение 2014 года - некоторые повышения отмечались лишь в случае, когда работодатели хотели перекупить специалиста и предлагали ему более интересные условия. Не планируют работодатели индексировать зарплату и в 2015 году. Более того, некоторым категориям сотрудников руководители вынуждены снизить окладную часть либо перевести часть зарплаты в серую схему.
«Уровень заработных плат не претерпел кардинальных изменений или колебаний за 2014 год, в среднем уровень зарплатных ожиданий соискателей региона превышает уровень предлагаемой работодателями заработной платы на 5-6 тысяч рублей, что является нормой, - говорит Ксения Нестеренко. - Согласно опросу, проведенному в начале года, немногие компании готовы проводить индексацию, а некоторые указали, что увеличение заработных плат будет только по итогам полугодия в зависимости от ситуации в компании».
Елена Ардальянова. Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2015 год.
- Обновлен перечень актуальных профессии на Дальнем Востоке
- Эксперты проанализировали антикризисную практику бизнеса на Дальнем Востоке
- Дальневосточные вузы оказались не очень востребованными
- Дальневосточники стремятся в столицы
- На Дальнем Востоке всерьез взялись за трудовые ресурсы
- Депутаты Ил Тумэна обсудили кадровый вопрос
- Рынок труда на Дальнем Востоке пока замер в ожидании
- На Дальнем Востоке вместе с ростом ИТ-отрасли растет дефицит специалистов на рынке труда
- На Дальнем Востоке персонал становится капиталом
- На Дальнем Востоке сложно найти квалифицированный персонал практически для любого бизнеса - эксперты
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.