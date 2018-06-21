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Фоторепортаж Виктора Гуменюка: Весна на Камчатке начинается с "Берингии"
И сегодня, несмотря на стремительное развитие цивилизации, ездовые собаки по-прежнему занимают прочное место в жизни северян. Самая современная техника порой бессильна перед жесткими климатическими условиями. Но там, где не пройдут машины, всегда пройдет упряжка со сворой ездовых собак.
Традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия-2014», которая прошла в этом году в 24-й раз, доказала, что на собаках человек в этих суровых краях может преодолевать огромные расстояния - трасса гонки составила 1 300 километров. От Петропавловска-Камчатского до села Тиличики, через непогоду, лес и тундру, по долинам, поймам рек, побережью Берингова моря, Корякскому нагорью и горам Срединного хребта каюры шли 25 дней.
Всего на старт гонки вышло 15 каюров со своими верными питомцами. До финиша дошло 12 упряжек. Победителем «Берингии-2014» стал Андрей СЕМАШКИН из Петропавловска-Камчатского. Ему достался главный приз гонки - 3 миллиона рублей. Вторым в общем зачете стал дебютант соревнований Валентин ЛЕВКОВСКИЙ (Усть-Хайрюзово). «Бронзу» завоевала Анастасия СЕМАШКИНА (Петропавловск-Камчатский). Андрей ПРИТЧИН (с. Карага) в общей табели стал четвертым, пятым - Евгений КУТЫНКОВАВ (Тымлат).
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