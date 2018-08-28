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15 Февраля 2016, 09:24 | Вкус жизни
"День оленевода" ждет туристов на Камчатке
В феврале-марте на территории Камчатского края сразу в нескольких селах - Хаилино, Средние Пахачи, Ачайваям - проходит "День оленевода". Зрители увидят гонки на оленьих упряжках, соревнования по национальной борьбе народов Севера. А в национальных меховых юртах проходят выставки-продажи изделий национального творчества.
А 5-6 марта «День оленевода» пройдет в поселке Эссо, пишет журнал «Дальневосточный капитал». В рамках праздника состоится открытый турнир Быстринского района по национальной борьбе народов Севера и пройдет первенство Камчатского края по северному многоборью, участники которого проходят пять испытаний: бег с палкой на 2 км по пересеченной местности, метание топорика и чаута, тройной национальный прыжок и прыжок через нарту.
Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2016 год.
Теги: событийный туризм
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