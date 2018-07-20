|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 21 Июля, 04:00 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Неделя культуры и туризма прошла в Камчатском крае
Ключевым событием Недели стал международный форум «Экологический туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке», где обсуждались возможности Камчатки как уникальной территории с большим туристским и рекреационным потенциалом, проблемы турбизнеса, его взаимодействие с природоохранными структурами. Отдельная тема - курортные ресурсы и бальнеология. Большое количество минеральных источников и отличная экология делают Камчатку уникальным местом для восстановления здоровья. А бережно сохраняемая культура коренных народов (коряков, ительменов и др.) добавляет красок при знакомстве с полуостровом. Ительменский праздник «Алхалалалай» стал своеобразной кульминацией насыщенной событиями Недели культуры и туризма - итогов танцевального марафона (он нынче поставил новый рекорд и продлился более 16 часов 30 минут) с нетерпением ждали все гости.
Камчатка неизменно произвела неизгладимое впечатление на тех, кто побывал здесь впервые. Еще бы: грандиозная панорама «домашних» вулканов. Полет на вертолете на Курильское озеро, где у истока реки Озерной можно увидеть сразу с десяток медведей, закусывающих идущей на нерест неркой. Поездка к подножью Авачинского вулкана на экскурсионном КАМАЗе, купание в источниках Паратунской долины, знакомство с Петропавловском-Камчатским, одним из самых старых российских городов Востока страны. А также концерты камчатской академической капеллы и прославленного ансамбля «Мэнго» - все это, без всяких натяжек, уникально. Отлично понимая это, организаторы выбрали для проведения форума действенный формат, наглядно показав его участникам предмет дискуссий.
Как «продавать» эту уникальность, не нанося вреда ранимой природе, обеспечивая при этом эффективную экономику турбизнеса и налоговую отдачу для территории? В мировой практике немало готовых рецептов. Обобщить лучший опыт и сформировать свой путь в продвижении экологического туризма - эту задачу сегодня пытается решить правительство Камчатского края, получившее в этом вопросе активную поддержку Министерства культуры РФ.
- Камчатка отличается нетронутой природой, что в современном мире становится острым дефицитом. Здесь колоритная национальная культура коренных малочисленных народов - эти ресурсы должны быть активно вовлечены в цивилизованный туристический оборот, стать предметом интереса для российских и зарубежных туристов, - поделилась планами в интервью «ДК» замдиректора департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ Эльмира ХАЙМУРЗИНА. - Министерство культуры впервые проводит такого рода форум совместно с правительством Камчатского края. Нам важно обсудить с экспертами возможности эффективного использования туристических ресурсов полуострова и выработать практические рекомендации. При этом у нас не стоит задача наращивать массовый поток, нужно создавать принципиально новый востребованный турпродукт, выстраивая его так, чтобы воздействие на окружающую среду было минимальным.
В мире спрос именно на экологический туризм растет наиболее динамично, обещая неплохие доходы тем, что сможет наладить массовую продажу хорошо упакованных турпродуктов. Камчатский край тоже рассчитывает на эти дивиденды, пытается найти свой путь в развитии экологического туризма. Притом что в регионе приняты стратегия и программа развития туризма на ближайшие три года, проблем, как и в любой отрасли на Дальнем Востоке, множество. Многие из них очевидны. Первая и главная - транспортная доступность. В высокий сезон цена билетов из Москвы, к примеру, достигает 100 тыс. рублей. Добраться на Камчатку из любого дальневосточного региона тоже недешево. Эта ситуация стоит на пути развития массового туризма.
К массовому туризму на Камчатке вырабатывают новые подходы, определяя дозированные возможности рекреационных ресурсов. Такая политика в свое время помогла сохранить от «разрушения» Долину гейзеров. Сегодня многие природные объекты, имеющие особую ценность, входят в состав заповедников и национальных парков. Природный парк «Вулканы Камчатки», к примеру, взял под свою опеку и самые близкие, и наиболее посещаемые вулканы полуострова, пытаясь ограничить здесь «дикий» туризм.
- Мы должны щепетильно, бережно относиться к тому, что нам дала природа, и массовый туризм в сложившемся понимании этого слова у нас неприемлем, - говорит губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН. - Мы должны обеспечить доступность наших наиболее популярных объектов, но в то же время сделать это с соблюдением всех требований сохранности природы и безопасности самих туристов.
Строительство экологических троп, стационарных мест для стоянок - эта работа должна стать повседневной для организаторов туризма на Камчатке. А учитывая дороговизну перелетов на полуостров и то, что эта ситуация в ближайшее время вряд ли изменится, региональная власть настраивает туристический бизнес на серьезное повышение уровня сервиса - он должен отвечать запросам вип-туристов, которые приедут на полуостров при любой цене на билеты. В числе наиболее вероятных партнеров для развития совместных программ на Камчатке называют, прежде всего, Японию, туристические компании которой не только готовы заниматься продвижением Камчатки среди своих соотечественников, но и на самом полуострове создавать необходимую инфраструктуру, к примеру сеть суши-ресторанов, участвовать в гостиничном бизнесе.
Есть интерес к организации чартерных рейсов на полуостров у Республики Корея. В частности, побывавший на форуме региональный директор во Владивостоке авиакомпании Korean Air господин У Сон-Бэк рассказал «ДК», что несколько лет назад их компания возила на Камчатку по чартерным программам корейских граждан, но, получив массу жалоб от своих соотечественников на организацию туров, размещение, обслуживание в международном терминале Петропавловска-Камчатского, эти программы свернула.
- Мы приехали, чтобы на деле убедиться, что ситуация поменялась. Пока что по статистике южнокорейские туристы занимают всего 3% в общем количестве иностранных граждан, посещающих Камчатку. Потенциал для организации путешествий в этот регион наших граждан очень большой, - говорит господин У Сон-Бэк.
На самом деле, в последние два года на Камчатке идет падение турпотока, все меньше сюда заглядывают иностранцы. Причин можно называть множество, в том числе универсальную: экономический кризис. Но статистика говорит о том, что в мире люди не стали меньше путешествовать. Та же Аляска, которую не раз приводили в пример на форуме, ежегодно принимает до 2 млн иностранных туристов, Камчатка в прошлом году приняла лишь 6 тысяч. Да и за российских потребителей сегодня идет мощная конкуренция на глобальном туристическом рынке. По словам регионального директора InterPacific Aviation and Marketing. Inc Марка ДРАБЛИ, представлявшего компанию оператора чартерных программ «Петропавловск-Камчатский - Анкоридж», «большой туристический поток минует Дальний Восток и проносит мимо него деньги».
Но партнеры приехали на Камчатку, чтобы вместе искать выход. Марк Драбли конкретно объяснил потребности и сомнения среднего американского мистера Х. Поездки планируются заранее - значит, все важные мероприятия региона должны входить в каталог туристических событий. К этому нужно стремиться и немало вкладываться в создание бренда территории.
- Градус дискуссий на круглых столах говорит о том, что мы попали в тему, - подвела на пресс-конференции итоги Недели культуры и туризма на Камчатке Эльмира Хаймурзина. - Мы можем рассчитывать на синергетический эффект от объединения усилий региональной власти, турбизнеса, природоохранных организаций. Нам предстоит решить много вопросов по выстраиванию цивилизованных отношений с конечным потребителем, нужно формировать экологическую культуру. Надеюсь, рекомендации, выработанные участниками форума, получат практическое воплощение.
Хозяевам полуострова, как ни много им пришлось хлопать, идея проведения Недели культуры и туризма понравилась. Они предложили провести подобное мероприятие года через два-три и продемонстрировать реальные перемены в области экологического туризма на Камчатке.
Лариса ЛАРИНА, "Дальневосточный капитал", октябрь, 2013.
- Камчатская гонка "Берингия-2018" вошла в "Книгу рекордов России"
- Почему бегут собаки?
- "Берингия" пошла на Чукотку
- Приз памяти САМАРСКОГО вручат в Тымлате
- Камчатцам покажут коллекцию ножей и копий XVIII века
- День вулкана: праздник для сильных духом
- Активные туристы устремляются на День вулкана
- Ориентировщиков зовут на тропу Камчатки
- На Камчатке проведут Авачинский марафон у подножия вулкана
- На Камчатке отмечают День открытия Долины гейзеров
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.