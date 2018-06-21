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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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24 Февраля 2015, 19:21 | Вкус жизни
На Камчатке наградили "Белых ворон"
В Петропавловске прошло награждение лауреатов юбилейной, десятой, премии "Белая ворона", направленной на поощрение молодых людей, добившихся наиболее заметных успехов в области культуры, науки, спорта, молодежной политики и т. д. В этом году из 46 претендентов строгое жюри выбрало 18 победителей.
Памятные дипломы и символичные фигурки необычной птицы вручались наиболее активным участникам волонтерских, благотоворительных и социальных проектов, а также победителям и призерам региональных, федеральных и международных конкурсов и состязаний - музыкантам, танцорам, спортсменам.
Напомним, что премия учреждена администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа еще в 2005 году, и в течение 10 лет «белыми воронами» стали более 150 талантливых и неординарных молодых людей.
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