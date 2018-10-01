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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 04 Октября, 20:14 |
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Ориентация "digital"
Изюминской предстоящего форума станет возможность его участников общаться между собой в «digital» формате. На заседании рабочей группы по подготовке мероприятия министр информационных технологий и связи Хабаровского края Сергей ФЕДОРОВ представил программу сессии «Цифровая экономика на траектории роста». Ее формат планируется сделать интерактивным.
Организаторы хотят, чтобы предприниматели получили возможность на себе испытать конкретные цифровые инструменты. В частности, попробовать в действии мобильное приложение «Event.Rocks» для электронного нетворкинга. Участникам форума предлагается скачать его с официального сайта ДВП на свое мобильное устройство, после чего у пользователей появится возможность прямо в ходе бизнес-форума общаться в чате, задавать вопросы спикерам, бизнес-тренерам и коучам, назначать встречи партнерам.
«В крае накоплен богатый опыт в развитии цифровизации бизнеса. На сессии мы планируем представить инструменты автоматизации маркетинга, управления предприятиями и многое другое, - все то, что оптимизирует временные затраты и делает бизнес более эффективным. В том числе, на мероприятие приглашены представители «Ростелекома», которые расскажут о своих пакетах для организаций и предпринимателей», - отметил Сергей Федоров.
Досье «Дальневосточного капитала»: Форум «Перспективы бизнеса в центрах экономического роста» пройдет в Хабаровске с 10 по 13 октября. Первый день будет посвящен социальному предпринимательству, 11 октября состоится федеральный конкурс «Бизнес-успех», на 12 октября запланировано пленарное заседание. В завершающий день форума будет организована серия мастер-классов и обучающих мероприятий.
Главная тема предстоящего мероприятия отражает процессы в экономике Хабаровского края, которые произошли в последние годы. В регионе утвердился новый экономический уклад, который наиболее явственно «прописался» в центрах экономического роста. Их в Хабаровском крае пять: агломерация «Комсомольск-на-Амуре - Амурск - Солнечный», Хабаровская агломерация, Николаевский, Верхнебуреинский центры развития, Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел. Здесь расположены территории опережающего социально-экономического развития (ТОРЭКС) и распространена зона действия Свободного порта Владивосток (СПВ) с набором государственных налоговых и неналоговых преференций, привлекательных для развития бизнеса.
Проведение бизнес-форумов в Хабаровском крае возродили в 2016 году. Они как бы приняли эстафету у Дальневосточного международного экономического форума (ДМЭФ), который в течение нескольких лет с успехом проходил на берегах Амура в первом десятилетии нового века. Причем сейчас удалось уйти от излишней помпезности повестки и сосредоточиться на реальном бизнесе.
В 2016 году форум «Бизнес на Дальнем Востоке: стратегия развития» собрал в краевой столице порядка 700 участников и гостей. Приехали предприниматели из Сахалинской области, Приморского края, Амурской области, ЕАО, Республики Саха (Якутия). Гостями форума были представители полпредства президента России в ДФО, Минвостокразвития, Агентства стратегических инициатив, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. В Хабаровске собрались посланцы общественных объединений и уполномоченные по защите прав предпринимателей всех субъектов ДФО, а также Калужской и Свердловской области.
На второй форум «Новые возможности развития бизнеса на Дальнем Востоке: территории, рынки, технологии, меры поддержки» зарегистрировалось около 1000 человек из 14 регионов Российской Федерации. Помимо субъектов Дальнего Востока в мероприятии приняли участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иркутской и Московской областей. В течение двух дней на площадках форума (Городской дворец культуры, Дом официальных приемов и Тихоокеанский государственный университет) прошли 26 мероприятий: 2 открытых диалога, 7 «круглых столов», 6 мастер-классов, 5 ключевых сессий, 2 презентации, 2 лекции, кейс-стади, питч-сессия.
Подготовку к третьему форуму, на который ждут уже около 2000 гостей и участников, сделали открытой, к обсуждению тематики пригласили представителей бизнеса и экспертного сообщества с тем, чтобы вынести в октябре на обсуждение делового сообщества действительно актуальные вопросы. В коворкинг-центре «Точка кипения», в частности, состоялась ключевая дискуссия, на которой участники рассмотрели предварительную программу делового мероприятия, а также темы мастер-классов, круглых столов, панельных дискуссий и питч-сессий.
«Внимание предпринимателей необходимо сосредоточить на тех механизмах, которые влияют на инвестиционный климат и инвестиционный рейтинг. Это - расширенный перечень форм поддержки МСП, инструменты рефинансирования, страхование рисков для бизнеса, возможности и развитие лизинга. Помимо этого мы нынче «замахнулись» на Маркетплейс, хотим попробовать завести платформу электронной коммерции на Дальний Восток», - рассказала помощник губернатора края по экономическим вопросам Ольга ИВАНЧЕНКО.
Еще одной актуальной темой для МСП, по мнению организаторов, станет встраивание субъектов малого и среднего бизнеса в цепочки поставщиков крупнейших заказчиков ДФО. Как отметил заместитель министра по развитию предпринимательства и рынков регионального Минэкономразвития Иван ЗАГОРСКИЙ, сегодня местным предпринимателям необходимо обратить внимание на государственные закупки и закупки компаний с государственным участием.
«Потенциал этого рынка очень высокий. Чтобы понимать, о каких объемах идет речь: валовый региональный продукт (ВРП) края в 2017 году составил порядка 700 млрд рублей, из них закупки с местом поставки в наш регион - более 350 млрд, то есть больше половины этой суммы. Поэтому мы хотим рассказать предпринимателям о том, как начать взаимодействие с крупными заказчиками, которые нуждаются в частичном допроизводстве, сборке и поставках товаров, со складированием здесь, на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае», - подчеркнул Иван Загорский.
Представители предпринимательского сообщества активно откликаются на предложение организаторов сделать мероприятие максимально приближенным к экономическим реалиям. Председатель Хабаровского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей МАЗУНИН, например, стал одним из разработчиков сессии «Инструменты развития Дальнего Востока: ТОСЭР, Свободный порт, остров Большой Уссурийский». Это - уникальный проект, реализуемый по принципу «Один остров - две страны». Он открывает качественно новые для региона перспективы в международной туристско-рекреационной и конгрессно-выставочной деятельности.
«Наша ключевая сессия организована для того, чтобы поделиться опытом в реализации проекта. Мы расскажем о востребованности специальных режимов для микро- и малого бизнеса, напомним об особых возможностях. Представим конкретные примеры достигнутых результатов. А также обсудим слабые стороны специальных режимов», - отметил Сергей Мазунин.
Рабочая группа по подготовке бизнес-форума постоянно мониторит ситуацию в поисках интересных трендов. После успешного проведения в Хабаровске выставки-ярмарки «Наш выбор 27» и фестиваля мороженого в программе появился новый круглый стол «Региональные бренды: опыт, задачи, механизмы продвижения на рынках».
«Для бизнеса важно услышать, что получив разрешение на бренд «Наш выбор 27», они получат ряд преференций, возможность дополнительного продвижения. А это значит - серьезный толчок в развитии бизнеса», - подчеркнул заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края Андрей ВЕРЕТЕННИКОВ.
Практическая польза от диалога между властью и малым и средним бизнесом в Хабаровском крае - налицо. Финишные показатели государственной программы края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы» уже перевыполнены. Как следует из отчета краевого правительства за 2017-й год, меры поддержки МСП способствовали выходу показателей его развития в положительный тренд.
Досье «Дальневосточного капитала»: Налоговые поступления от индивидуальных предпринимателей (ИП) В Хабаровском крае в 2017 году выросли к предыдущему году на 22% и составили 3,4 млрд рублей, количество субъектов МСП увеличилось на 0,3% и достигло 53,5 тысяч. Количество работников малого бизнеса увеличилось с 28,7% до 30,1% от общей численности занятого населения края.
Губернатор Вячеслав ШПОРТ во время недавней поездки в Комсомольск-на-Амуре отметил позитивные тенденции, которые наметились в первом полугодии в сфере поддержки МСП. В первом полугодии 2018 года только в этом городе число зарегистрированных малых и средних компаний и индивидуальных предпринимателей выросло на 17% и составляет более 9 тысяч.
На совещании с комсомольскими предпринимателями глава региона подчеркнул, что практически все предложения, которые звучали от бизнеса на предыдущих встречах, воплощены в жизнь. В частности, проведена реформа патентной системы налогообложения и снижена стоимость патента. В результате на 12% увеличилось число предпринимателей, перешедших на эту систему, а объем налоговых поступлений по этому направлению вырос на 27%.
«Мы по просьбе предпринимателей совершенствуем наши институты поддержки бизнеса, вырабатываем единые стандарты обслуживания. В приоритете также развитие системы финансовой поддержки. Она должна стать более понятной и удобной», - пообещал Вячеслав Шпорт.
Фото пресс-службы правительства Хабаровского края.
Олег УССУРИН.
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