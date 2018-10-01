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04 Октября 2018, 11:56 | Территория

"Привязать" к земле Сахалин

РЖД планирует построить железнодорожный переход через пролив Невельского

Проект строительства железнодорожного перехода на остров Сахалин после продолжительного периода умозрительных рассуждений перешел в практическую стадию. Старт этому процессу дал ответ президента РФ Владимира Путина на прямой вопрос жительницы Хабаровского края о том, когда будет построен мост на Сахалин?

Глава государства ответил, что такие планы были еще во времена Сталина, а сейчас власти пытаются их реанимировать. «В советские времена эти планы были, при Иосифе Виссарионовиче их даже начали реализовывать, но не довели до ума, - ответил президент. - Эта идея имеет право на жизнь. Сейчас мы занимаемся реанимированием этих планов, которые разрабатывались еще в 30-40-е гг. прошлого века. Надо разработать схему обеспечения подъездных путей».

По словам президента, тоннель или мост между материком и островом Сахалин позволит обеспечить территориальную целостность страны, а также значительно расширить экономическое сотрудничество со странами АТР, повысить значение Транссиба и БАМа.

Если углубиться в историю вопроса, то идей соединить остров с материком было несколько. Пионером в этом деле можно назвать харьковского купца Гудкова, предложившего в 1892 году построить дамбу через пролив Невельского. Проект был доложен приамурскому губернатору Корфу, но оставлен без последствий. Штурман Осташевский в 1915 году изложил идею сооружения дамбы генерал-губернатору Гондатти, но также безуспешно.

В середине 20-го века за дело взялись всерьез. 5 мая 1950 года ЦК КПСС и Совет Министров приняли секретное постановление о производстве изысканий, проектировании и строительстве в 1950 - 1955 гг. железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре - Победино на Сахалине, с тоннельным переходом через Татарский пролив. Объекту присвоили название - Строительство № 6 МПС, но смерть Сталина оборвала реализацию плана.

И вот теперь, в начале 21 века, государство вновь вернулось к идее, давно волновавшей умы лучших людей России. «Для Хабаровского края - это проект века. Железная дорога пройдет по трем районам края - Комсомольскому, Николаевскому и Ульчскому, где нет никаких дорог. Это приведет к развитию территории, улучшению качества жизни людей и появлению новых рабочих мест. Железная дорога в любом раскладе - хоть тоннель, хоть мост - выгодна», - говорит губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.

После сооружения мостов на остров Русский и через бухту Золотой Рог во Владивостоке, Керченского моста, идея совсем не выглядит утопической. Россия доказала, что у нее есть финансовый, интеллектуальный и технологический потенциал для успешного возведения подобных масштабных проектов. Ширина пролива Невельского в самой узкой части составляет всего 7,3 километра, поэтому сооружение моста в этом месте не выглядит суперзадачей по сравнению с сооружением Керченского моста длиной в 19 километров.

Общая протяженность новой железнодорожной линии материк - о. Сахалин с мостовым (тоннельным) переходом пролива Невельского, от станции Селихино до станции Ныш Дальневосточной железной дороги, достигает порядка 600 километров. Реализация проекта поручена ОАО РЖД.

К середине 2019 года, по словам начальника Дальневосточной железной дороги Николая МАКЛЫГИНА, планируется разработать технико-экономическое обоснование строительства, затем приступить к проектированию, и в 2021 году - непосредственно к строительству дороги. «Средства на эти цели уже заложены в бюджет РЖД и инвестиционную программу компании», - отметил начальник ДВЖД.

По заданию РЖД Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства приступил к проектно-изыскательским работам по объекту «Строительство железнодорожной линии Селихино - Ныш с переходом пролива Невельского». Сейчас изыскатели на местности прорабатывают основные решения. Определяется направление трассировки, населенные пункты, через которые пройдет магистраль, количество железнодорожных разъездов.

РЖД оценивает общую стоимость проекта в 540,3 млрд рублей, из них мост - 252,8 млрд рублей. На проектные работы в 2018 год выделен 1 млрд рублей. Помимо ОАО РЖД финансировать проект должны бюджет (100 млрд рублей), Фонд развития Дальнего Востока (90 млрд рублей) и Корпорация развития Сахалинской области (60 млрд рублей). Также предложена нулевая ставка налога на имущество до 2073 года.

Железнодорожники предлагают строить транспортный переход по концессии. На данный момент предлагается три варианта концессии: только мост через пролив Невельского (252,8 млрд рублей), вся дорога, кроме порта (540,3 млрд рублей) и все объекты с портом (570,3 млрд рублей). Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Олег УССУРИН. 

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2018 год. 

Теги: БАМ  РЖД  Транссиб  АТР 


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