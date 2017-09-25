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Четверг| 19 Октября, 20:30 |
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Гордума Хабаровска увеличила земельный налог для обычных предприятий и уменьшила для резидентов ТОР
«Соломоново решение» приняла городская дума Хабаровска. Земельный налог для промышленных предприятий города большинством голосов был увеличен в пять раз – с 0,3 до 1,5 процентов кадастровой стоимости участков, а управляющим компаниям, прописанным в ТОР, налоговую льготу продлили на три года. Оба решения вступают в силу с 1 января 2018 года.
Повышение земельного налога должно принести в городскую казну порядка 100 миллионов рублей, посчитали в мэрии. По мнению вице-мэра Хабаровска Сергея Кравчука, в этих деньгах нуждаются социальные проекты: обустройство дворовых территорий, строительство новых школ.
Директор финансового департамента администрации города Степанида Черная отметила, что земельный налог не менялся с 2004 года, и в других городах он уже давно вырос до 1,5 процентов.
В то же время, по ее словам, комиссия по льготам рассмотрела обращение Министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края о предоставлении управляющим компаниям ТОР льготы по земельному налогу и поддержала его. По мнению С. Черной, в данном случае речь идет о «копейках». За 2016 год от УК, осуществляющим функции по управлению ТОРами, было получено «всего» 180 тысяч рублей.
Ряд депутатов-руководителей предприятий категорически не согласились с таким подходом. Генеральный директор завода ЖБИ-4 Виктор Коновалов отметил, что сравнивать Хабаровск с другими городами не корректно. «Чиновники не учли, что каждый город — это своя социальная среда, где есть четкие экономические обоснования для таких цифр, - подчеркнул он, - к сожалению, таких обоснований авторы хабаровских поправок не привели».
Итоговая картина, по его мнению, такова, что дешевле произвести продукцию в Иркутске и привезти ее в Хабаровск, чем изготовить на месте. В других городах нет таких цен ни на электроэнергию, ни на кадастровую стоимость земли. Многие предприятия в Хабаровске не в состоянии выплатить зарплату коллективам, а тут местный налог увеличивается в пять раз.
«Если добавить к этому пени и штрафы, то становится понятно, почему в городе осталось мало промышленности», - резюмировал депутат-промышленник.
Олег Кульгин.
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