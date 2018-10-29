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Вторая очередь космодрома Восточный обойдется в 37,8 млрд рублей
Об этом он написал в Twitter.
«Государственный контракт на строительство второй пусковой установки ракетного комплекса «Ангара» тяжелого и легкого классов на космодроме Восточный подписан», - сообщил Рогозин. По его словам, объем капитальных вложений составит 38,7 млрд руб. Рогозин уточнил, что общая площадь участка стартового комплекса займет 89 га земли.
Напомним, первый стартовый комплекс был возведен на космодроме Восточный в период с 2012 по 2016 год под ракеты «Союз», первый запуск с этого комплекса был выполнен 28 апреля 2016 года.
Первый запуск ракеты «Ангара» прошел в 2014 году, второй пуск с космодрома Плесецк запланирован на этот год. В семейство ракет «Ангара» входят три разных носителя: легкая «Ангара-1.2», средняя «Ангара-А3» и тяжелая «Ангара-А5».
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2018 год.
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