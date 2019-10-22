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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Ноября, 16:57 |
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В Амурской области Фонд содействия кредитованию МСП помог привлечь около 800 млн руб
Создана региональная микрофинансовая организация для бизнеса, которая на льготных условиях предоставляет займы для бизнеса. Максимальная сумма займа - 2,0 млн рублей. Фондом содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области предоставляются поручительства по обязательствам (кредитные договоры, договоры займа, договоры лизинга, договоры банковской гарантии) субъектов МС, сообщает сайт правительства региона.
За 9 месяцев 2019 года Фондом заключено 56 договоров поручительств на сумму 355 375,7 тыс. рублей. При данной поддержке Фонда субъектами МСП привлечено финансирование в размере 779 550 тыс. рублей. С начала 2019 года Центром поддержки предпринимательства государственная поддержка оказана 1435 субъектам предпринимательской деятельности, 471 физическому лицу, заинтересованному в начале осуществления предпринимательской деятельности.
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