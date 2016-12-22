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В Амурской области прииск "Дамбуки" ведет техническое переоснащение
Прииск «Дамбуки», один из старейших в Амурской области, также нацелен на рост производственных результатов. По словам главного инженера прииска Сергея ПУТИНЦЕВА, предприятие ведет добычу ценного металла на четырех участках, дражным и раздельным способами. Участки находятся в Зейском и Тындинском районах Амурской области. В последнее время предприятию удается ежегодно добиваться прибавки.
- По результатам 2013 года дали 180 кг золота, в этом рассчитываем на 300 кг. Прошлый сезон из-за дождей и паводка был очень сложным, в нынешнем, с учетом теплой весны, уже приступили к горно-подготовительным работам, чтобы, не теряя времени, с первыми теплыми днями начать основную деятельность, - рассказывает главный инженер.
Понятно, что, рассчитывая на конкретный результат, руководство предприятия стремится обеспечить его необходимой производственной базой, в данном случае - современной эффективной и производительной техникой. Поэтому в течение нескольких лет на прииске «Дамбуки» осуществлялось техническое переоснащение.
На участках появились новые драги. Для работы на дражных полигонах приобрели несколько тяжелых бульдозеров, для прииска это очень важно, ведь именно от эффективности бульдозеров зависит подготовка полигонов. Тяжелой технике приходится справляться и с почвенно-растительным слоем, и с галечником, и с коренными, скальными породами. Впервые на прииске появились гидравлические экскаваторы с современным навесным оборудованием, новые карьерные самосвалы.
По словам Сергея Путинцева, технический парк прииска представлен машинами известных мировых марок: Komatsu, Hyundai, Shantui и других. В конце прошлого сезона на участок, расположенный в Тындинском районе на реке Олонгро, был доставлен новый бульдозер Zoomlion ZD 320. Это наиболее мощный бульдозер из линейки землеройной техники китайского концерна Zoomlion и первый бульдозер Zoomlion в линейке спецтехники прииска «Дамбуки», руководство которого продолжает расширять собственный парк землеройной техники.
Новую машину доставили на прииск специалисты компании «Техсервис-Благовещенск», официального дистрибьютора концерна ZOOMLION в России, и уже непосредственно на участке подготовили к работе. Сегодня, когда стартовал очередной сезон золотодобычи, бульдозер Zoomlion задействован на горно-подготовительных, вскрышных работах.
- На фоне другой техники, надежной и давно себя зарекомендовавшей, новый бульдозер Zoomlion смотрится вполне достойно, - говорит главный инженер прииска «Дамбуки». - Не хуже другой техники, которая у нас работает, но, будем объективны, и не лучше. Можно сказать, на уровне хорошо известной китайской техники Shantui. Правда, по цене Zoomlion более предпочтителен. Одним словом, хорошее соотношение «цена - качество». Надеемся, машина не подведет в горячие дни промышленного сезона. Мы рассчитываем, что на вскрышных работах только этот бульдозер будет перерабатывать до 35 тысяч кубометров горной массы в месяц.
Настрой на предстоящий сезон у всего коллектива прииска «Дамбуки» хороший. Здесь убеждены, что профессионализм, современные технологии, техническое переоснащение позволят старателям существенно увеличить в целом объемы вскрышных работ и как следствие - выполнить намеченные планы по добыче желтого металла. Ведь успех, или, как говорят некоторые, фарт, приходит в руки тем, кто его готовит.
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