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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сахалинская область удостоена диплома Министерства энергетики России
Опыт Сахалина, как территории с низкой плотностью населения и большой географической удаленностью населенных пунктов друг от друга, вызвал интерес участников форума и прошедшей в его рамках выставки. Здесь два предметных вопроса. Первый - далеко не все регионы эффективно используют федеральные средства, которые правительство направляет на повышение энергоэффективности региональных экономик. Сахалин старается ни одного рубля этих денег не упустить. Второй - это практика привлечения внебюджетных средств в ТЭК и ЖКХ.
Для Сахалинской области, которая, как известно, состоит из 59 островов и помимо собственной изолированности от «большой земли» имеет еще и внутренние энергоизолированные районы, тема более чем актуальная. Цена энергетического вопроса в любом проекте высока, недостаточно развита сеть опорных объектов инфраструктуры - все это, по словам Александра Хорошавина, серьезные вызовы для региона.
Повышение энергоэффективности, отмечает губернатор, является крайне важной задачей для развития Сахалинской области, ее муниципалитетов. По его словам, внедрение энергосберегающих технологий в регионе предполагает значительный объем инвестиций и власти не намерены перекладывать этот груз на плечи потребителей.
- В противном случае потребовалось бы увеличить стоимость тепловой энергии не менее чем в 2 раза. Мы, наоборот, стремимся сдерживать тариф и снизить затраты на коммунальные услуги для людей, особенно с невысокими доходами, субсидируя существенную разницу между экономически обоснованным тарифом и стоимостью отпускаемых потребителям тепла, воды и электроэнергии. На эти цели в 2013-2014 годах мы направили более 2 млрд рублей из областного бюджета. Для нас это важнейшее направление, и за ситуацией здесь мы ведем жесткий контроль, - говорит Александр Хорошавин.
Три составляющие
Региональная программа по развитию энергетики и повышению энергоэффективности признана важнейшей с точки зрения комплексного развития муниципальных территорий и островного региона в целом. И ее реализация в период с 2014-го по 2020-й годы «весит» порядка 12,5 млрд рублей.
Очевидно, что в центре решения проблемы оказалась «большая» энергетика. В этом смысле упор будет сделан на глубокую модернизацию трех крупных существующих энергостанций на севере и юге Сахалина: Охинской ТЭЦ и Ногликской ГТЭС, Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Развернуто строительство Сахалинской ГРЭС-2. Развития современной генерации требуют нефтегазовые и другие перспективные индустриальные проекты. В этом вопросе у региональной власти сложилась единая позиция с ОАО «РАО ЭС Востока».
Параллельно началась совместная масштабная работа с ОАО «Газпром», которое в рамках соглашения и договора с региональной администрацией стало активным участником программы газификации населенных пунктов, перевода на газ «малой» энергетики, ряда промышленных объектов и общественного транспорта. В течение 12 лет на эти цели в области будет направлено порядка 16 млрд рублей.
Сахалинцы не хотят оставаться в качестве «сапожников без сапог»: живя рядом с углеводородными месторождениями и трубопроводами, островитяне должны получить возможность использовать более экономичное и экологичное топливо. Газификация стала доступной для многих тысяч сахалинцев, они могут рассчитывать на то, что бюджет возьмет на себя 70% затрат на подготовку домовладений к приему газа.
Губернатор говорит о третьем шаге - развитии альтернативной энергетики на Курильских островах. Поставлена задача уменьшить зависимость энергоснабжения Курил от дорогого завозного дизельного топлива, снизив тем самым стоимость энергии, при этом кратно увеличив ее производство. В частности, речь идет о реконструкции существующих и строительстве новых геотермальных ТЭЦ на островах Итуруп и Кунашир, мини-ГЭС на острове Парамушир, ветроэнергетических установок.
Тем самым решается сразу несколько задач: сокращаются расходы бюджета на субсидирование тарифов на электроэнергию, повышается надежность энергоснабжения, а региональные потребители смогут позволить себе отказаться от собственной генерации. Долгие годы в альтернативе между дешевизной и надежностью им приходилось держаться надежности, что, соответственно, вело к удорожанию производств, сдерживало развитие Курильских островов.
- Наработанный опыт проектирования, строительства и эксплуатации объектов на возобновляемых природных источниках, строительство высокоэффективных электростанций позволяет уже сегодня территорию Курильских островов заявить как площадку переподготовки и подготовки кадров, место отработки инновационных решений в энергетике, - говорит Александр Хорошавин.
Шаг четвертый
В региональном правительстве уверены, что действовать эффективно можно лишь сформировав градостроительную основу муниципальных районов - генпланы городских округов и поселений стали основой для разработки схем ресурсоснабжения населенных пунктов.
Такая понятная картина послужила необходимым условием для решения целого ряда стоящих перед региональной властью задач: создания условий для увеличения объемов и удешевления жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг. И, что особенно важно, открыла дорогу для привлечения в сферу коммунального хозяйства частных инвестиций. Появилась возможность скоординировать направление бюджетных средств с инвестициями, предусмотренными рядом смежных государственных программ, таких как газификация, модернизация ЖКХ, развитие электроэнергетики и другие.
Начинали с областного центра - Южно-Сахалинска, для которого в 2011 году Всероссийский теплотехнический институт - одна из ведущих экспертных организаций страны в этой сфере - разработал перспективную схему теплоснабжения города. По оценкам экспертов, общий объем финансирования всех инвестиционных проектов, предусмотренных этим документом, на период 2012-2027 годов должен составить 16,2 млрд рублей. И в эту сумму не входят деньги, которые идут на реконструкцию котельных и ТЭЦ в рамках областной целевой программы газификации.
В областном центре активно идет капитальный ремонт системы теплоснабжения: инвестиции за последние два года выросли почти в 2 раза, в 2014-м их объем составил уже более 570 млн рублей.
Около 550 млн рублей за последние два года были предоставлены Сахалинской области из федерального бюджета по госпрограмме повышения энергоэффективности, и большая часть этих средств направлена именно на модернизацию и внедрение новых технологий в сфере теплоснабжения.
Институтам развития интересно
По словам губернатора Сахалинской области, разработка перспективной схемы теплоснабжения Южно-Сахалинска позволила сделать прозрачной ситуацию и для потенциальных инвесторов. «Здесь мы делаем акцент на привлечении долгосрочных средств от специализированных институтов развития», - поясняет Александр Хорошавин.
Предполагается, что в ближайшее время начнется финансирование проекта по модернизации системы теплоснабжения и горячего водоснабжения областного центра за счет средств ЕБРР, с которым недавно подписано соглашение о предоставлении 450 млн рублей долгосрочного займа сроком на 10 лет.
Начаты переговоры с Внешэкономбанком о предоставлении кредита в размере 2,1 млрд рублей на срок до 15 лет. По словам Александра Хорошавина, заемные средства будут направлены прежде всего на реализацию проектов, которые окупаются либо за счет эффектов от их реализации, либо за счет увеличения объема услуг.
Досье «Дальневосточного капитала»: В течение следующих 5 лет программа развития системы теплоснабжения Южно-Сахалинска должна быть более чем на 56% профинансирована из внебюджетных источников, из которых 19,5% будут собственными средствами теплоснабжающих организаций, а 37% - именно долгосрочными займами российских и международных институтов развития.
В регионе надеются, что благодаря комбинированию различных источников финансирования удастся сохранить динамику тарифа на тепловую энергию в пределах, не превышающих прогнозируемый темп инфляции.
Досье «Дальневосточного капитала»: Способствовать этому будут сокращение на 27% расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение коэффициента использования топлива с 49 до 87%, снижение сетевых потерь тепловой энергии с 24 до 13% полезного отпуска тепла. Планируется, что количество повреждений тепловых сетей сократится более чем в 5 раз - с 520 до 90 инцидентов в год. А вероятность безотказной работы системы теплоснабжения повысится до 87%, т. е. до нормативного значения, по сравнению с сегодняшним уровнем в 63%.
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2014 год.
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