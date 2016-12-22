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"Зеленая" энергетика выходит на окупаемость в Якутии
Еще несколько лет назад возобновляемая энергетика была экзотикой - о ней много говорили, но реальные проекты можно было пересчитать по пальцам. Сегодня ситуация изменилась: в этой сфере появляются интересные и, главное, окупаемые, проекты. Причем локомотивом развития альтернативной энергетики сегодня по праву можно считать Дальний Восток России.
Об опыте применения в регионе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и перспективах развития «зеленой» энергетики на Дальнем Востоке говорили участники Второй Международной конференции «Возобновляемые источники энергии в изолированных системах Дальнего Востока», которая прошла в Якутске. Ее организаторами выступили ОАО «РАО ЭС Востока», «РусГидро» и правительство Республики Саха (Якутия).
Якутская земля была выбрана в качестве дискуссионной площадки не случайно: республика сегодня занимает лидирующие позиции по внедрению возобновляемых источников энергии.
«Первая конференция послужила катализатором сотрудничества разных регионов Дальнего Востока в области ВИЭ между компаниями и производителями энергооборудования, - сказал в своем приветственном слове участникам конференции исполняющий обязанности главы Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ. - На второй конференции зарегистрировалось более 300 участников: представителей бизнеса, науки, федеральных и региональных органов власти, более 20 международных корпораций и компаний. Результатом конференции должно стать развитие технологий применения возобновляемых источников энергии».
По словам Егора Борисова, руководство республики намерено оказывать всемерное содействие развитию альтернативных источников энергии. «64% территории республики - зона локальной энергетики. Для 125 дизельных электростанций завозится ежегодно около 80 тысяч тонн дорогостоящего дизельного топлива. То есть расходы на дизельную энергетику в республике очень значительные. Придавая особое значение данному вопросу, правительство республики поддерживает развитие альтернативных источников питания. В первую очередь это касается использования солнечной и ветровой энергии. Солнечные электростанции уже установлены в нескольких улусах, прошли испытание холодом, и получены первые положительные результаты. Мы намерены и дальше оказывать всемерное содействие строительству таких объектов», - говорит и. о. главы Республики Саха (Якутия).
Значимость ежегодного обсуждения задач, стоящих перед альтернативной энергетикой в регионе, подчеркнул и генеральный директор «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ.
«Конференция становится знаковым событием для отрасли. Неслучайно она проходит в Якутске - республика становится плацдармом по внедрению возобновляемых источников энергии, - сказал он. - Сегодня мы стоим на пороге разворота крупных, серьезных проектов, и задача участников конференции - наработать типовые решения в области внедрения ВИЭ. Вторая задача, которая стоит сегодня, - это обеспечение возврата инвестиций, и для этого нужны изменения нормативно-правовой базы. За год, который прошел с первой конференции, мы успели многое: ввели ряд солнечных и ветровых станций, подписали соглашения с японскими и китайскими партнерами, появились совместные наработки с «Роснано». И в Якутии, и на Камчатке сегодня создаются серьезные условия для внедрения проектов из области новой энергетики, и, главное, они становятся окупаемыми».
Действительно, сегодня в регионе уже реализуется целый ряд интересных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. По информации, которую представил собравшимся заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям ОАО «Энергетические системы Востока» Алексей КАПЛУН, окупаемости удается добиться за счет экономии дизельного топлива. Учитывая, что проектов с каждым годом становится все больше, экономия получается все более значительная.
«Проекты в Якутии связаны в первую очередь с солнечным и ветровым потенциалом - здесь уже успешно работают пять солнечных станций, а в районе поселка Тикси установлен ветроэнергетический комплекс. В этом году будет введено в строй еще несколько объектов ВИЭ, - сказал эксперт в своем докладе. - В Камчатском крае компания «Передвижная энергетика» ввела в эксплуатацию ветро-дизельный комплекс в селе Никольском и в поселке Усть-Камчатск. В Сахалинской области источник ветрогенерации в поселке Новиково планируется запустить уже в этом году. После ввода его в эксплуатацию средний годовой уровень замещения выработки дизельной электростанции энергией ветра составит более 40%. Островное расположение Сахалинской области делает использование здесь ветроэнергетики особенно привлекательным: существующего природного потенциала достаточно, чтобы реализовать целый ряд проектов и даже построить крупный сетевой ветропарк.
Уникальный природный потенциал Приморского края позволяет использовать самые разные типы возобновляемой энергетики, над чем совместно с администрацией Приморского края мы работаем. Правительство Хабаровского края также подписало соглашение с «РАО ЭС Востока» - одним из проектов станет развитие ветроэнергетики в поселке Чумикан».
Правовая база требует корректировки
Для того чтобы возобновляемые источники энергии получили еще большее распространение в регионе, необходимо совершенствование нормативно-правовой базы.
Разговор об этом начал в своем выступлении заместитель директора департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ Егор ГРИНКЕВИЧ. «Если говорить о законодательных основах поддержки возобновляемых источников энергии, то она построена на нормах действующего Федерального закона «Об электроэнергетике». Он предполагает несколько основных видов поддержки возобновляемой энергетики. На территориях розничной энергетики и неценовых зон это нормы закона об обязательности покупки электрической энергии с целью компенсации потерь сетевыми компаниями и о компенсации технологического присоединения к электрическим сетям. Для локальных зон электроснабжения - это государственное регулирование энерготарифа, которое должно окупать инвестиции в соответствующие проекты. Большую работу мы ведем по оценке экономического потенциала возобновляемой энергетики по всей России, с особым вниманием к изолированным энергорайонам. Приказ о компенсации технического присоединения к сетям локальной энергетики министерством выпущен, и деньги на это в бюджете предусмотрены. Кроме этого, министерством завершена работа над постановлением, которое должно задать ценовые параметры для возобновляемой энергетики в изолированных энергорайонах и на розничных рынках. Этот проект постановления внесен в правительство РФ».
Важным моментом, по мнению спикера, является включение объектов возобновляемой энергетики в программы развития регионов - тогда региональная власть будет понимать цели и задачи развития ВИЭ на территории.
На местах, надо сказать, работа в этом направлении уже идет. Например, в Республике Саха (Якутия) соответствующий региональный закон уже разработан, а его принятие внесено в план парламентской работы. «Я уверен, что на следующей конференции мы будем презентовать этот закон и те подзаконные акты, которые во исполнение его будут приняты, - сказал заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Павел МАРИНЫЧЕВ. - Государственное регулирование этих процессов, которые сегодня идут в области внедрения ВИЭ, очень важно - у бизнеса есть желание идти в эту сферу, но государство должно гарантировать, что вложенные средства будут окупаться. Государство в этом смысле бизнес слышит, и механизмы возврата инвестиций появляются».
Финансовые институты готовы к сотрудничеству
Тема государственного регулирования плавно перетекла в обсуждение развития инфраструктуры для проектов ВИЭ.
Андрей СКОБЕНКО, директор представительства Внешэкономбанка в г. Хабаровске, считает, что для Дальнего Востока сегодня, несмотря на высокую стоимость энергии, использование ВИЭ в ряде случаев может оказаться конкурентоспособным экономически. Это относится к территориям, не обеспеченным централизованным энергоснабжением и использующим дорогое привозное топливо.
«Как пример, электроэнергия, вырабатываемая с помощью дизельных станций, имеет сравнительно небольшие капитальные затраты, но высокие операционные расходы, связанные с закупкой топлива, его перевозкой до места потребления. Процесс сжигания дизельного топлива оказывает существенное влияние на окружающую природную среду - атмосферный воздух, водный бассейн и почву, - причем выбросы в атмосферу являются главной экологической проблемой. Ветровая электроэнергия, напротив, имеет большие капитальные затраты и низкие операционные. Замещая «дизельное» электричество на «ветровое», мы получаем возможность снижения действующих тарифов на электро- и теплоэнергию. При этом реализация инвестиционных проектов в области ветроэнергетики в северных районах Дальнего Востока с децентрализованным энергоснабжением позволит снизить затраты на углеводородное сырье и увеличить потребление собственных энергоресурсов (ветроресурсов), решить ряд технических вопросов и достигнуть высокой экономической эффективности, которая, в свою очередь, делает возможным снижение тарифов на электро- и теплоэнергию», - считает эксперт.
Представительство Внешэкономбанка в Хабаровске в настоящее время ведет проработку и оказывает консультационную поддержку инициаторам инвестиционных проектов по строительству ветроэнергетических установок в населенных пунктах Камчатского края и Сахалинской области. Андрей Скобенко заявил, что со своей стороны Внешэкономбанк готов рассматривать и участвовать в финансировании таких проектов.
В заключение дискуссии на эту тему Юрий МИРЧЕВСКИЙ, генеральный директор ОАО «Передвижная энергетика», отметил, что поддержка финансовых институтов и органов власти сегодня для проектов ВИЭ крайне важна. Причем, по мнению представителя бизнеса, она может быть реализована посредством софинансирования проектов на основе государственно-частного партнерства через региональные инвестпрограммы, предоставления региональных льгот по налогам, субсидирования процентной ставки привлекаемых к финансированию проектов заемных средств.
В перспективе - развитие
Во второй день конференции больше говорили о деталях. Своим опытом внедрения ВИЭ делились гости из Иркутской области и Республики Алтай, новые технологии аккумулирования электричества представляли российские и иностранные компании. В итоге разговор получился интересным: участники отмечали, что не только смогли узнать много нового из дискуссий и пленарных заседаний, но и плодотворно пообщались между собой в кулуарах. Это, несомненно, приведет к реализации новых, интересных проектов в области ВИЭ.
«Сегодня мы видим пусть небольшие, но эффективно работающие примеры розничной генерации на основе возобновляемых источников энергии. Солнечные станции в Якутии, ветровые на Камчатке - это все уже день сегодняшний, - подвел итог конференции Патрик ВИЛЛЕМС, глава Программы Международной финансовой корпорации по развитию ВИЭ в России. - Себестоимость электроэнергии в изолированных районах Дальнего Востока очень высока. Вот для примера несколько якутских сел: Ючюгей - 33,77 руб./кВт-ч, Депутатский - 27,25 руб./кВт-ч, Юнкюр - 54 руб./кВт-ч. Я могу с полной уверенностью говорить, что, если в эти и во многие другие точки поставить гибридное оборудование, экономия по дизельному топливу не только полностью окупит инвестиции, но и оставит дополнительный эффект, который может быть направлен на снижение государственных субсидий на поддержку дизельной энергетики в изолированных энергорайонах. Так что в отличие от проектов в зоне оптового рынка, где «зеленое» электричество выходит дороже рынка, здесь - на Дальнем Востоке, в Сибири, на Крайнем Севере - технологии ВИЭ, наоборот, оказываются дешевле существующего производства».
О перспективах развития ВИЭ в Дальневосточном регионе говорил на итоговой пресс-конференции и генеральный директор «РАО ЭС Востока».
«У нас нет задачи полностью вытеснить дизель в удаленных изолированных поселках Дальнего Востока, но мы стремимся к экономии, - сказал Сергей Толстогузов. - 11 млрд рублей - это инвестиции в программу развития возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке. И большая их часть будет вложена на территории Якутии. Эта программа подразумевает ввод в строй 83 мегаватт. Для возобновляемой энергетики это очень серьезная цифра. Объекты, которые мы планируем построить, некрупные, но очень конкретные. Эта работа должна принести плоды, которые будут видны в тех квитанциях, которые получают потребители электроэнергии: то есть в итоге должно произойти снижение тарифа и сокращение того перекрестного субсидирования, которое есть сегодня».
Елена АРДАЛЬЯНОВА
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