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В Якутской энергосистеме появились излишки
Эпохе энергоснабжения в условиях изолированной энергосети в Якутии постепенно приходит конец: ОАО «ДВЭУК» завершает в республике реализацию мегапроекта по строительству линии «Чернышевский - Мирный - Ленск - Пеледуй», которая впоследствии будет соединена с Иркутской энергосистемой. Тысячи километров сетей уже построены в условиях вечной мерзлоты в рекордно короткие сроки, сразу несколько районов республики получили надежное энергообеспечение.
Вопрос строительства в Якутии новых энергосетей встал в 2008 году, когда возникла необходимость энергоснабжения трубопроводной сети «Восточная Сибирь - Тихий океан». После долгих обсуждений было принято решение доверить грандиозную стройку ОАО «ДВЭУК».
«В 2009 году мы приступили к реализации первой очереди проекта - строительству линии «Сунтар - Олекминск», - рассказывает директор по строительству ОАО «ДВЭУК» Анатолий МАКСИМОВ. - Городу Олекминску 375 лет, и до недавнего времени там стояли дизельные станции, вырабатывающие электроэнергию для города. Мы, обеспечив электричеством НПС №14 ВСТО, завели электричество и в город. В 2010 году была спроектирована еще одна высоковольтная линия - «Чернышевский - Мирный - Ленск - Пеледуй». Срок реализации - 3 года, построить 1,5 тысячи километров электросетей за такой срок в условиях вечной мерзлоты мне представлялось задачей невыполнимой - по всем подсчетам на это должно было уйти не меньше 5-6 лет. Но глаза боятся, а руки делают: начали с проектирования, прошли госэкспертизу, выбрали подрядчиков. Контракт на строительство был заключен в августе 2011 года, а 20 ноября этого же года мы уже подали напряжение на первую подстанцию при НПС №13 нефтепровода ВСТО. К весне 2012 года город Мирный был обеспечен стабильным энергоснабжением. За 2013 год была построена линия до Ленска - в этом городе была введена крупнейшая подстанция. Сейчас заканчиваем линию «Ленск - Пеледуй», которую запустим в эксплуатацию уже в июле этого года».
Досье «Дальневосточного капитала»: ОАО «ДВЭУК» ведет строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский - Мирный - Ленск - Пеледуй» с отпайкой до НПС №14 с конца 2010 года. Совокупная протяженность линейной части составляет 1,5 тыс. км, трансформаторная мощность четырех новых подстанций - 352 МВА. Стоимость строительства превышает 36 млрд рублей. Проект реализуется для организации надежного энергоснабжения потребителей юго-запада Якутии, в том числе объектов трубопроводной системы ВСТО. Линия электропередачи высвободит избыточные мощности Вилюйских ГЭС-1,2 (680 МВт) и Светлинской ГЭС (270 МВт). Госзаказчиком инвестиционного проекта выступает Минэнерго России.
Масштабы стройки и инвестиционные вложения в проект специалисты отрасли сравнивают со строительством БАМа - те же сложные климатические условия, огромные расстояния, самоотверженность персонала. Зато теперь в якутских городах есть не только стабильное энергоснабжение, появилась группа районов с избытком электроэнергии. И это открывает новые перспективы по развитию территории.
Только в Ленском и Мирнинском районах Якутии за последние годы потребление электричества увеличилось в разы. Стабильное энергоснабжение региона позволило построить новые алмазные рудники, ввести разработку месторождений нефти и газа, запустить нефтеперекачивающие станции ВСТО. Обеспечив эти объекты энергией, строители-энергетики создали новый запас мощностей для будущих производств.
С окончанием грандиозной стройки работы по развитию энергосети в Якутии не заканчиваются. В начале этого года на встрече президента республики Егора БОРИСОВА и генерального директора ОАО «ДВЭУК» Игоря ДЖУРКО обсуждался перечень инвестиционных проектов, которые направлены на развитие электросетевого комплекса Якутии и имеют приоритетное хозяйственно-экономическое значение для региона.
В частности, сейчас ведется работа по строительству высоковольтной линии из поселка Пеледуй, которая соединит энергосистемы Якутии и Иркутской области. «На сегодняшний день существует изолированный Западный энергорайон республики, что создает определенные сложности, - говорит Анатолий Максимов. - Соединение с энергосетями на энергодефицитном севере Иркутской области дает возможность включить Якутию в Объединенную энергосистему Сибири. Таким образом, республика сможет передавать избыточную электроэнергию со своего каскада Вилюйских ГЭС».
Досье «Дальневосточного капитала»: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ОАО «ДВЭУК») было учреждено ОАО РАО «ЕЭС России» 16 июля 2001 года с целью осуществления антикризисного управления энергокомпаниями, находящимися в наиболее проблемных регионах Дальневосточного федерального округа. На момент прекращения деятельности РАО «ЕЭС России» ОАО «ДВЭУК» являлось крупнейшей энергетической управляющей компанией в энергетике страны, объединяющей Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую, Камчатскую и Амурскую области.
«Понимаете, что произойдет: все излишние мощности, а ведь в каждом энергоизолированном районе излишние мощности держали, теперь можно будет рационально использовать, - считает Вячеслав ШТЫРОВ, вице-спикер Совета Федерации. - Распределяя эту электроэнергию без дополнительного строительства, мы сможем ее удешевить. Можно будет, например, дешевую сибирскую электроэнергию подать на Восток. А пользуясь тем, что у нас много часовых поясов, когда на Дальнем Востоке наступает ночь, мы можем эту энергию передавать в Объединенную энергосистему страны. Это на самом деле то, о чем говорили в далекие-далекие времена, во времена ГОЭЛРО. И сейчас мы подходим к реализации этого проекта».
Напомним, в 2008 году правление ОАО РАО «ЕЭС России» сформировало базисную концепцию преобразований в энергетике Дальнего Востока. Однако, несмотря на активное проведение структурной реформы всей электроэнергетической отрасли, в регионе сохранились препятствия для создания полноценного рынка энергии и мощности, энергетическая инфраструктура осталась непривлекательной для частных инвесторов, и приоритет по-прежнему остается за федеральным инвестиционным участием.
В этих условиях начался новый этап работы ОАО «ДВЭУК» - основным видом деятельности компании стало управление проектами опережающего развития энергетической инфраструктуры Дальнего Востока, имеющими государственное значение. В настоящее время компания управляет пакетом из 9 инвестиционных проектов развития энергетики, расположенных на территории 4 субъектов Дальневосточного федерального округа.
Елена Ардальянова. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2014 год.
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