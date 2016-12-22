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23 Июля 2014, 19:35 | Отрасль

В Якутии меняется инвестиционный климат

Согласно данным статистики по ДФО Республика Саха (Якутия) в течение последних нескольких лет занимает одно из лидирующих мест по объему привлеченных инвестиций. Наряду с законодательным обеспечением инвестиционной деятельности, в республике сформированы институты поддержки, среди которых ведущая роль отведена Агентству инвестиционного развития Республики Саха (Якутия).

О результатах, которых удалось добиться в сопровождении инвестиционных проектов в республике, в интервью «ДК» рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития РС(Я) Алексей ЗАГОРЕНКО.

- Алексей Сергеевич, Агентство, которое вы возглавляете, было создано всего год назад. Тем не менее уже многое удалось сделать. Можете подвести первые итоги?

- Действительно, Агентство инвестиционного развития официально было зарегистрировано 6 июня 2013 года. Достаточно длительное время заняло решение организационных моментов, и прежде всего подбор высококвалифицированных кадров с наличием опыта работы в сфере, сопряженной с деятельностью нашего Агентства.

В настоящее время наша слаженная команда активно ведет работу по двум приоритетным направлениям: организация и предоставление услуг в режиме «одного окна» и выполнение федерального стандарта инвестиционной привлекательности. Из 15 требований к региону Агентство «закрывает» 5 направлений. Одно из самых срочных и ответственных - это создание инвестиционного портала с интерактивной картой региона.

- Портал, насколько мне известно, успешно работает. Как удалось реализовать этот достаточно сложный проект в столь сжатые сроки?

- Когда мы приступили к работе над порталом, перед нами встал выбор: работать с компаниями, которые уже имеют успешный опыт создания подобных сайтов в других регионах, или же привлекать потенциал, имеющийся в республике. Мы решили рискнуть и пошли по второму пути. Привлекли к работе резидентов нашего Технопарка и остались довольны результатами: портал был создан в сжатые сроки, однако на его качестве это нисколько не отразилось. Несмотря на тот факт, что портал был презентован только в январе 2014 года, уже в конце мая стало известно, что он вошел в число лучших инвестиционных порталов России.

- Какие еще инструменты использует Агентство для создания привлекательного инвестиционного имиджа территории?

- За прошедший год мы приняли участие в ряде крупных инвестиционных мероприятий как в Дальневосточном регионе, так и за рубежом. Среди них Дальневосточный инвестиционный конгресс во Владивостоке, Нерюнгринский бизнес-форум, Ежегодный инвестиционный форум AIM в ОАЭ. В Дубае, к слову, мы представили большое количество республиканских проектов. Среди них производство композитных материалов компании «Сахабазальт», туристические проекты «Северный мир» и «Северная мозаика». Свои инвестиционные предложения представил и целый ряд алмазодобывающих компаний, в том числе и «АЛРОСА».

Делегацию бизнесменов сопровождали наши сотрудники, в совершенстве владеющие английским языком, что способствовало комфортному и продуктивному общению между якутскими и арабскими правительственными и деловыми кругами. Наша республика приняла участие и в Первом Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине, целью которого является содействие расширению и диверсификации торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем. На данное мероприятие мы вывезли большое количество интересных предложений и проектов, в том числе и малый бизнес с инвестициями в 15-20 млн рублей.

- Развитие малого бизнеса также входит в зону ответственности Агентства?

- Активизация инвестиционной деятельности на местах - одна из наших приоритетных задач. Мы регулярно выезжаем в районы республики, встречаемся с предпринимателями, осуществляем поддержку в создании бизнес-планов, проведении маркетинговых исследований, оказываем помощь в сопровождении проектов, поиске инвестора, рассказываем о государственных услугах, предоставляемых в режиме «одного окна». Стоит отметить, что инновационность нашего регламента о предоставлении услуг в режиме «одного окна» заключается в том, что мы делаем ставку не только на крупный бизнес. Регламент подразумевает активную поддержку и малого бизнеса. Сегодня многофункциональные центры (МФЦ) по оказанию различных государственных и муниципальных услуг покрывают более 60% территории республики. Уже в ближайшее время эта цифра достигнет 95-99%. Часть услуг инвесторам, прежде всего государственные и муниципальные, МФЦ предоставляет очень успешно в столице и районах республики, другая часть уникальных услуг (экспертиза, разработка бизнес-проектов и др.) предоставляется через наше агентство с использованием системы электронного документооборота.

Мы задействовали систему МФЦ так, чтобы услуги Агентства можно было предоставлять не только в столице, но и на всей территории республики. Это позволило не создавать дублирующую структуру и в полной мере использовать инфраструктуру, успешный опыт и компетенции другого института развития.

- Имеется ли в республике опыт государственно-частного партнерства?

- Да, такие проекты есть. Уже полностью разработана конкурсная документация по проекту создания в республике онкологического центра. Сейчас к этой работе подключилось также Министерство здравоохранения РФ. Проект находится в высокой степени готовности. По мере его реализации мы планируем тиражировать эту документацию на другие проекты, такие как кардиологический центр, реабилитационный центр в Абалахе и т. д. Еще один проект подобного плана - это Ленская концессия (проекты в сфере ЖКХ). В этом проекте тоже уже разработана и утверждена дорожная карта.

Работаем мы и по объектам социального назначения - школы, детские сады. В Дубае мы провели встречи с инвесторами по вопросам строительства на территории республики фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). На данный момент с инвесторами ведется отработка схем взаимодействия, планируется новый раунд переговоров, следствием которого станет разработка подробной дорожной карты. Речь идет о строительстве как минимум 100 ФАПов. На сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии, а самостоятельно республика может строить не более 5 ФАПов в год. Все приготовления для реализации данного проекта будут осуществлены в течение этого года, а проведение всех конкурсов и финансовое закрытие сделки запланированы на следующий. Реализация каждого из этих проектов не только привлечет в республику иностранные инвестиции на миллиарды рублей, но и станет веским фактором для дальнейшего развития благоприятного инвестиционного климата на территории республики.

- А проявляют ли интерес к республике инвесторы из других регионов России?

- Да. На данный момент мы ведем переговоры с инвестором, который готов построить крупный сельскохозяйственный объект в республике за свои деньги. Однако необходимо предусмотреть некую государственную поддержку, поскольку у проектов в области сельского хозяйства достаточно большие риски. Мы надеемся, что в этом году нам удастся заключить инвестиционный договор касательно реализации данного проекта. Учитывая тот факт, что у вышеупомянутого инвестора уже есть ряд проектов, реализованных в Приморье и на Сахалине, вероятность поддержки данного проекта руководством республики оцениваем как высокую.

- Какие сферы бизнеса в Якутии, на ваш взгляд, наиболее интересны для инвестора?

- У нас активно продвигаются ИТ-технологии, создан ряд компаний, которые вполне успешно экспортируют свои продукты, в том числе и резиденты нашего Технопарка. К слову, поиск инвестора для строительства Парка высоких технологий «IT-парк» - это также один из наших больших проектов. Появление такой площадки могло бы стимулировать дальнейшее развитие ИТ-индустрии. Опыт работы существующего технопарка позволяет говорить о том, что в рамках данной площадки происходит реальный обмен идеями, разработка высокотехнологичных продуктов. Если нам удастся претворить в жизнь проект строительства технопарка, привлечь в него в качестве якорных инвесторов крупные мировые компании уровня Microsoft (переговоры на эту тему ведутся), то сфера ИТ получит новый толчок к развитию.

Перспективными направлениями в глазах инвестора также выступают сельское хозяйство, лесопереработка, энергоэффективность.

- Но наверняка иностранные инвесторы больше всего интересуются проектами в сфере добычи недр?

- Ни для кого не секрет, что интерес иностранных инвесторов, как и многие годы до этого, сконцентрирован в основном на наших ресурсах. Но это проекты, как правило, крупные, относящиеся к федеральной сфере ответственности. Они, конечно, интересны с точки зрения развития региона в целом, но мы бы хотели изменить отношение к региону и позиционировать его как центр перерабатывающей промышленности Дальнего Востока, ориентированный, прежде всего, на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.Первым шагом к этому будет создание мощного перерабатывающего кластера на юге Якутии.

- Каковы планы и перспективы работы Агентства на ближайшее будущее?

- Мы планируем развивать те контакты с иностранными инвесторами, которые уже наработали. Уже в этом году хотели бы выступить организатором форума в Китае. Данное мероприятие будет направлено на поддержку экспорта из РФ. Сейчас очень много серых схем по экспорту полудрагоценных и отделочных камней. Мы намерены способствовать развитию прозрачного экспорта. Также мы хотели бы принять непосредственное участие в создании российско-китайской ассоциации ювелирных компаний. Более того, есть планы по созданию ювелирной биржи. Надеюсь, что это будет содействовать не только росту экспортного потенциала «АЛРОСА», но и всей ювелирной отрасли республики.

Будет продолжена и работа над порталом. Сейчас он доступен на трех языках: русском, английском и корейском, до конца года мы планируем перевести его еще на китайский и японский языки. В планах также доработка интерактивной карты путем добавления в нее инфраструктурного слоя и перспектив развития региона до 2030 года. Думаю, это будет интересно инвесторам с точки зрения планирования своей деятельности. Будет совершенствоваться интерфейс личного кабинета в части расширения функционала. Так что работы впереди очень много. Но мы уверены в том, что она в конечном итоге принесет республике плоды в виде инвестиций в самые разные сферы.  

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июль,  2014 год.

 

Теги: Агентство инвестиционного развития РС(Я)  инвестиции 


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