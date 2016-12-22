|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 00:11 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
18-я международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина" пройдет в сентябре
18-я международная конференция и выставка «Нефть и газ Сахалина» пройдет 22-25 сентября 2014 года в Южно-Сахалинске.
Традиционно ее участники смогут получить самую свежую информацию о развитии проектов, а также услышать дискуссии руководства российских и международных нефтегазовых компаний, и правительственных организаций. Уже на сегодняшний день поданы заявки на 80 докладов. В числе выступающих будут: губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов, замминистра природных ресурсов РФ Денис Храмов, заместитель Председателя Правления, ОАО «Газпром» Александр Медведев, председатель концерна «Шелл» в России Оливер Лазар, управляющий директор, ONGC Videsh* С.П. Гарг, заместитель Председателя Правления Tokyo Gas Шигеру Мураки.
До 22 августа, зарегистрировавшись на сайте
http://www.adamsmithconferences.com/AS2288DVKb, вы сможете воспользоваться скидкой в €100
Насыщенным будет и предконференцный день, тема которого «Инновационные технологии для «новой волны» проектов на Сахалине и Дальнем Востоке России». Обсуждение темы пройдет 22 сентября, также будут представлены презентации и последние сведения о передовых технологиях и решениях для проектов, разрабатываемых на Дальнем Востоке России. Среди докладчиков представители «Газпром ВНИИГАЗ», Schlumberger, Baker Hughes, «МРТС», GE Oil & Gas, Kvaerner, Ван Оорд Оффшор Б.В., и многие другие…
Последние новости проектов представят: Виктор Тимошилов, Руководитель, Управление координацией восточных проектов, ОАО Газпром, Роджер Хайам, Вице-президент, Эксон Нефтегаз Лтд., Роман Дашков, главный исполнительный директор, «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», Анатолий Сорокин, Генеральный Директор, ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск", Андрей Бардин, генеральный директор, Сахалинморнефтегаз
Конференция «Нефть и газ» Сахалина 2014» - уникальное и полезное событие, поскольку на одной площадке раз в году встречается около 500 руководителей нефтегазовой индустрии, а среди докладчиков руководители ключевых федеральных министерств, Правительства Сахалинской области, российских и международных нефтегазовых компаний.
По вопросам участи в конференции можно обращаться к Амели Райт по телефону +44 20 7017 7444 или электронному адресу Amelie@adamsmithconferences.com
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.