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Сахалин без рыбы?!.. Это нонсенс
Это в разы меньше, чем в предыдущие годы, и почти на 40% меньше прогнозируемого улова. В 2009 году, например, было взято около 250 тыс. тонн ценной рыбы.
Особое беспокойство у субъектов рыбохозяйственной отрасли островного региона - правительства области, рыбопромышленников, представителей рыбоохранных ведомств, ученых, экологов, рыбаков-любителей - вызывает то, что нерестилища многих рек остались полупустыми, а это означает, в свою очередь, что в 2019 году подходы лосося к берегам Сахалина и Курил будут слабыми. Как известно, горбуша и кета через два года возвращаются туда, где родились. Общественность, экологи вообще бьют в набат и выступают с требованиями запретить промысел лососевых частично в 2018 году и полностью в 2019-м, а в дальнейшем - ввести ограничения в порядок и правила использования орудий лова, и наоборот - усилить меры по охране природных ресурсов. Между тем тихоокеанский лосось считается на островах традиционным в рационе питания и самым прибыльным продуктом в экономике, в отличие от других видов морских биоресурсов. Отсутствие его - признак бедствия…
В октябре проблему резкого снижения уловов лососевых и слабого заполнения нерестилищ поднимали в областном центре, г. Южно-Сахалинске, на круглом столе областной общественной палаты, на пресс-конференции с участием представителей правительства Сахалинской области, агентства по рыболовству Сахалинской области, научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО), рыбохозяйственном совете островного региона. Обсуждалась она и при встрече губернатора области Олега КОЖЕМЯКО с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей ШЕСТАКОВЫМ в Москве. В оценке основной причины снижения популяции лососевых на островах и объемов их вылова они сошлись - это чрезмерная промысловая нагрузка (о чем, собственно, и говорят экологи). Если в конце прошлого века у берегов Сахалина и Курил выставлялось 100 с небольшим неводов, то в 2017 году их насчитывалось до 700, а в предыдущие годы и того больше - до 1000.
Досье «Дальневосточного капитала»: В Сахалинской области около 170 структур, занятых промыслом и переработкой анадромных видов рыб и морепродуктов. Добыча рыбы осуществляется на 318 промысловых участках. Это тысячи рабочих мест, сотни миллионов налоговых отчислений…
Олег Кожемяко обратил внимание и на то, что прогнозирование возможного вылова тихоокеанских лососей проводится по рыбопромысловым районам без привязки к крупным рекам или компактным участкам побережья с группами мелких рек, без проработанного обоснования необходимого количества орудий добычи рыбы и рационального их распределения. По словам губернатора области, существенным фактором чрезмерной промысловой нагрузки на красную рыбу стало и использование не по назначению рыбоучетных заграждений на реках (РУЗов). По рекомендации СахНИРО и Сахалинрыбвода они устанавливаются с целью учета рыбы, проходящей в верховье рек на нерест, предотвращения заморов. Фактически же РУЗы превратились в орудия добычи лососевых. В большинстве своем это по сути гидротехнические сооружения. В 2017 году, правда, было установлено всего 20 РУЗов… В предыдущие же годы их число доходило до 50.
Чтобы ситуация не усугубилась, считает глава региона, нужны эффективные меры, направленные на восстановление рыбных запасов островов, обеспечение максимального заполнения нерестилищ и последующего промыслового возврата лососевых. Первым делом необходимо внести уточнения в действующие правила рыболовства, которые бы регламентировали интервалы между ставными неводами, их количество и размеры на конкретных участках рыбного промысла. Для сохранности на островах рыбы предложено придать территориям, где расположены нерестилища тихоокеанских лососевых, статус особо охраняемых. По мнению областного руководства, требуется также ввести надежные системы контроля уловов рыбы во время путины, что позволит сократить объемы скупки браконьерских уловов, а это уменьшит масштабы неучтенного промысла. Глава Федерального агентства, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо принимать действенные комплексные меры по восстановлению популяции тихоокеанского лосося и обеспечению рационального использования его запасов. Научно-исследовательским институтам Росрыболовства (ВНИРО и СахНИРО) поручено подготовить предложения по изменению правил регулирования промысла анадромных видов рыб на 2018 год.
Кстати сказать, ряд ученых Дальнего Востока да и Японии, считает, что сокращение подходов лососевых к берегам Сахалина и Курил произошло в том числе и из-за влияния природных факторов. Об этом говорил представитель СахНИРО доктор биологических наук Александр КАЕВ на октябрьской пресс-конференции, посвященной проблемам рыбной отрасли Сахалина и Курил. Изменение численности лососевых связано с глобальным потеплением. Горбуша, например, смещается на север, на Камчатку. Надо учитывать и другие природные катаклизмы - паводки, тайфуны, шторма. Так, в последние годы, заметил ученый, мощные паводки на юге Сахалина полностью размыли местные нерестилища. Это стало основной причиной того, что в последующем периоде в заливе Терпения не было хороших уловов. Мощные шторма во время ската молоди горбуши в реках на Итурупе, побережье Анивского залива, также стали причиной отсутствия здесь промысловых подходов лососевых.
Доктор биологических наук, впрочем, оговаривается, что на снижение подходов ценных лососевых рыб к местам нерестилищ влияет все же и чрезмерная промысловая нагрузка во время путины. Ставные неводы по три километра на морских участках у устьев рек, по его словам, недопустимы: фактически это легальное прикрытие браконьерского вылова. Необходимо обеспечивать коридоры для прохода ценной рыбы к местам нерестилищ. В 2017 году, например, были зафиксированы неплохие косяки рыбы на подступах к одной из крупнейших рек Сахалина - реке Найбе, однако из-за огромного количества сетей нерестилища реки оказались почти пустыми. Для сохранения популяции лосося на Сахалине, считает Александр Каев, необходим целый комплекс мер, в том числе изменения в правилах рыболовства относительно орудий лова, разрешительной системы для рыболовов-любителей, поддержка заводского разведения горбуши и особенно кеты.
Досье «Дальневосточного капитала»: В Сахалинской области количество рыбоводных заводов за последние годы выросло с 36 в 2010 году до 43 в 2017-м. Строятся еще два - на о. Итуруп. Ежегодно они выпускают в море более 800 млн экземпляров молоди горбуши и кеты. В целом Сахалин и Курилы обеспечивают около 80% объема воспроизводства лососей в России.
Однако и с эффективностью работы рыбоводных заводов при росте их количества не все так однозначно. Возврат «повзрослевших» рыб к родным берегам, как видим, невелик. В последние годы на некоторые рыбоводные заводы икру для инкубаторов завозили с других, более успешных предприятий в порядке помощи. В 2017 году ее доставляли авиарейсами с курильского острова Итуруп. Кстати, большинство тех самых пресловутых РУЗов устанавливается на реках, где стоят рыбоводные заводы. Налицо явное противоречие между назначением таких предприятий и стремлением получить прибыль. Многие специалисты считают, что давно назрела пора провести тщательный анализ деятельности этих заводов, получить четкие данные о коэффициенте возврата рыб заводского происхождения за последние годы. Не являются ли некоторые из них лишь прикрытием для организации неконтролируемой рыбодобычи и получения прибыли? О том, что такая работа будет проведена, губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко на одном из октябрьских заседаний заверил заместитель председателя правительства региона Анатолий МАКОЕДОВ. Такое поручение дано областному агентству по рыболовству.
По мнению же Дмитрия ЛИСИЦЫНА, председателя общественной природоохранной организации «Экологическая вахта Сахалина», известной своей активностью в деле защиты природы, роль рыбоводных заводов на Сахалине преувеличена. Гораздо важнее обеспечить сохранность диких нерестилищ, дающих основной «приплод» будущих косяков тихоокеанского лосося. Именно здесь наблюдается его чрезмерное изъятие. А началось это в 2008 году, когда на Дальнем Востоке были отменены нормы общедопустимого вылова в отношении этой ценой рыбы. Регулирование промыслов было передано на оперативный уровень - комиссии по вылову анадромных видов рыб. Научное сопровождение запаздывало, обоснованного регулирования на должном уровне не происходило, к тому же были разрешены дополнительные орудия лова. Дикому лососю перекрыли вход в реки ради больших уловов. Последствия известны - скат молоди дикого лосося рухнул в разы. Чрезмерная промысловая нагрузка, промысел лососей в нерестовых реках с применением РУЗов и промысловых участков лишают сахалинцев будущего.
Еще одна из причин слабого заполнения нерестилищ островных рек - браконьерство. Оно приняло масштабный характер.
Досье «Дальневосточного капитала»: По данным отдела государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов и среды обитания Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства, с мая по сентябрь текущего года зарегистрировано более 970 правонарушений в области рыболовства. Изъято 2819 тихоокеанских лососей, 96 килограммов икры, конфисковано 790 орудий лова, 23 единицы транспорта…
Но эти показатели не отражают полной картины браконьерства. Дело в том, что многие островные реки остаются без опеки рыбоохранников, их просто-напросто не хватает. Незаконный промысел ведется организованными бригадами, которые курсируют по побережью, вырезая рыбу. Ведется, по сути, неконтролируемый браконьерский лов, отмечали участники октябрьского круглого стола по проблемам островного лосося в Южно-Сахалинске. Представитель Ассоциации рыболовов-любителей Сахалинской области Борис РЯБЧЕНКОВ, например, заметил, что в ряде муниципальных образований, где нерестовых рек 30-40, работают всего два-три инспектора рыбоохраны, тогда как надо по два-три на реку. На реке Очепухе после того, как сняли пост, за сутки вырезали почти всю рыбу, идущую на нерест. На реке Большой Такой сети стоят через каждые 20 метров, перегорожена сетями и одна из крупнейших рек Сахалина Найба. И повсюду активно действуют скупщики, которых никто не останавливает.
В этой обстановке некоторые руководители рыбохозяйственных предприятий, расположенных на нерестовых реках, вынуждены организовывать свои отряды охраны. Представитель Ассоциации рыбоводных заводов области Кирилл ПРОСКУРЯКОВ замечает, что они вынуждены тратить на это миллионы, иначе вообще рыбы не будет. С другой стороны, добросовестные рыболовы-любители обижаются, что их не пускают на реку…
Куда большая проблема - браконьерство под прикрытием узаконенных ставных неводов, РУЗов, высказывают свое мнение экологи и ученые. Здесь неучтенные уловы по-крупному уходят скупщикам. Необходимо, звучат предложения, ввести запрет на ставные сети, кошельковые неводы, поверхностные ловушки и близнецовые тралы…
Словом, осень обострила чрезвычайно важную проблему рыбохозяйственной отрасли Сахалинской области - катастрофически слабое заполнение нерестилищ тихоокеанского лосося, что, соответственно, негативно скажется на работе прибрежных предприятий и в целом на экономике региона. Названы и причины ее появления, причем существенных расхождений у участников обсуждения итогов путины 2017 года на всех уровнях нет. Есть желание изменить ситуацию. О чем свидетельствуют и усилия губернатора региона и правительства Сахалинской области. В частности, в октябре принято решение открыть два государственных заказника на важнейших лососевых реках Даги и Набиль на севере Сахалина (за два десятилетия в Сахалинской области были прекращены полномочия 20 особо охраняемых природных территорий, где расположены нерестовые реки), для обеспечения кадрами структур рыбоохраны, Сахалинрыбвода и отраслевого института СахНИРО (об отсутствии кадров говорилось в ходе обсуждения итогов путины) в Сахалинском государственном университете открылась специализированная кафедра.
Однако пока все это лишь полумеры. Полномочия сахалинского правительства в регулировании прибрежного рыбного промысла ограничены. Собственно, об этом напрямую говорили представители властных структур. Скажем, при обсуждении работы комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб исполняющий обязанности руководителя областного агентства по рыболовству Андрей ГОРНИЧНЫХ заметил, что большинство голосов в комиссии имеет местное управление Федерального агентства по рыболовству, они не всегда принимают взвешенные решения. А речь идет о сроках путины, корректировке объемов вылова лососей, распределении квот, порядке постановки орудий лова.
Заместитель правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов на заседании круглого стола о проблемах промысла островного лосося и путях их решения, в свою очередь, заметил, что фундамент создавшейся ситуации был заложен довольно давно. В частности, еще в 2008 году на федеральном уровне не было принято необходимых мер для переоформления рыбопромысловых участков, как это сделали на Камчатке, а сегодня необходимо хирургическое вмешательство. Но кто возьмет скальпель?
В 2016 году Сахалинская областная дума приняла постановление «О комплексе мер по сохранению и восстановлению лососевых ресурсов Сахалина и Курил». Правительству области рекомендовалось обратиться в федеральные органы исполнительной власти и в Госдуму по вопросу передачи части полномочий по управлению прибрежным рыболовством на региональный уровень. Предлагалось рассмотреть вопрос о введении моратория на использование РУЗов в Сахалинской области в качестве орудий лова тихоокеанских лососей и использование промысловых участков, создать межведомственную комиссию по мониторингу рыбохозяйственной деятельности в регионе. Предлагалось также обратиться в Минсельхоз по вопросам мелиорации нерестовых рек и их паспортизации, поддержки рыбоводных предприятий, создании заповедных зон в районе нерестилищ с ограничением рыбохозяйственной деятельности.
Увы, большинство предложений пока остались на бумаге. Сегодня они еще более актуальны. Общественность выдвигает уже и требования, вплоть до отмены промысла рыбы на юге Сахалина в 2018 году и полного запрета вылова лосося в нерестовых реках в 2019 году (это из резолюции митинга в Южно-Сахалинске, организованного общественной организацией «Экологическая вахта Сахалин»). Услышат ли доводы сахалинцев в Москве? Надо надеяться. По крайней мере, встреча губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым обнадеживает. В завершение встречи Илья Шестаков также подчеркнул: если не принять меры, ситуация ухудшится. Необходимо широкое совместное обсуждение проблемных вопросов и практических шагов по их решению… Какими будут эти шаги? Невозможно представить острова без рыбы.
Фото С. Красноухова, И. Карпук, Р. Гришана
Александр ТАРАСОВ.
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